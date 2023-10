Olga Guerrero se apunta a la carrera por el Rectorado de la Universidad de Málaga

La catedrática de Ingeniería Química Olga Guerrero se suma a la carrera por el Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA). Con ella, ya son cuatro los candidatos en liza para unas elecciones que se esperan para finales de año, aunque todavía no están convocadas.

Licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid, Guerrero se enfrentará presumiblemente a tres hombres: Ernesto Pimentel, anteriormente vicerrector de Estudios; Juan José Hinojosa, decano de la Facultad de Derecho, y de Teodomiro López, anterior vicerrector de Investigación. Frente a este desequilibrio de género, la candidata reconoció que, "aunque el género no debería influir, a menudo las mujeres se enfrentan a mayores dificultades, y no debería ser así".

En su presentación oficial, aseguró estar muy ilusionada con el paso dado "después de recibir el aliento de la comunidad universitaria" y ha defendido que, "aunque la UMA tiene muchos aspectos positivos, hay margen para mejoras significativas".

Entre sus "preocupaciones" está, por ejemplo, que la Universidad no está aprovechando los recursos que ofrece su entorno socioeconómico y, ante ello, ha lanzado un programa centrado en medidas para agilizar la burocracia, utilizar de manera más eficiente los recursos económicos, aumentar la transparencia, elevar el perfil de la UMA a nivel nacional e internacional y fortalecer los lazos con la sociedad en áreas como cultura, deporte y formación continua.

Su visión incluye transformar la UMA en "una universidad mejor, que ofrezca una educación de mayor calidad y fomente la investigación, estando plenamente conectada con la sociedad", ha asegurado.

Dentro de sus propuestas concretas, se encuentra la creación de una oficina para la atracción de fondos europeos o un programa integral de orientación antes y después del ingreso a la Universidad.

¿LISTAS CONJUNTAS?

Guerrero ha dado un paso al frente con un "proyecto fresco, con personas que no han tenido responsabilidades de gobierno" y con "el apoyo de la comunidad universitaria". "Si no lo tuviera, me volvería a mis clases e investigaciones", apuntó.

Con estos ingredientes, aseguró que no tiene intenciones de negociar listas comunes. "Si me presento es porque no me convence ninguno de los candidatos que se presentan, así que no contemplo ningún acuerdo para participar en otro futuro equipo de gobierno que no sea el que lideremos nosotros", explicó.

Sigue los temas que te interesan