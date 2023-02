Fin al calvario de los deportistas de Inacua Málaga: el lunes reabre la piscina cubierta de 50 metros

Llegan buenas noticias desde el complejo deportivo Inacua Málaga. Casi once meses después del desplome parcial del techo de sus piscinas cubiertas, los deportistas al fin podrán volver a la normalidad este lunes, 27 de febrero, con la reapertura de la piscina de 50 metros, la última que quedaba por volver a abrir. Esta es la más importante para los nadadores, pues es la que más utilizaban antes del incidente. Cuando los técnicos estaban reparando la cubierta, se vació esta piscina y se desveló la existencia de fugas en el vaso. Tras la reparación, se ha comprobado que no volviera a salir agua. Los informes han sido favorables y esta volverá a estar operativa la semana que viene.

La reapertura ha sido celebrada por los entrenadores y deportistas de los clubes de natación, waterpolo y sincronizada, así como por parte del centro de tecnificación deportiva, que también entrena allí. "Yo hasta que no nos veamos nadando dentro, no termino de creérmelo", declaraba con una sonrisa Patrick Luppi, entrenador de natación, este miércoles. Las corcheras ya están colocadas y no cabe más felicidad en los equipos.

Parte del techo de las piscinas cubiertas de Inacua Málaga cedió el 30 de marzo de 2022. No era seguro estar en el interior de las instalaciones --había riesgo de colapso--, y estas se cerraron hasta que la reparación finalizó. La piscina de 32 metros se reabrió a finales de enero. En aquel entonces, Raúl López, concejal de Ordenación del Territorio, apuntaba a marzo como el mes de la reapertura del vaso de 50 metros. La contratación de los trabajos necesarios para repararlo partía de unos 70.000 euros, según sus propias palabras.

Los plazos se han cumplido en esta ocasión, incluso se han adelantado unos días. Según López, una vez se completaran las tareas de adecuación que se han venido desarrollando desde hace meses, llegaría el momento de que la Gerencia de Urbanismo avance en la redacción de un nuevo pliego de condiciones para el recinto. Así que todo apunta a que este será el próximo paso.

Los últimos meses han sido una "pesadilla" para los equipos federados en Inacua, llegando incluso a manifestarse por las calles de Málaga para pedir una solución urgente a lo que estaban sufriendo. Hasta noviembre, todos los clubes convivieron en la piscina exterior, que pertenece a Solsport, una empresa externa. Los de natación llegaron a entrenar en grupos de veinte personas en una misma calle. Mientras tanto, waterpolo y sincronizada, por su parte, se dividían el hueco restante como buenamente podían. El frío llegó y ya tocaba buscar otras soluciones. Calentar el agua de la piscina exterior con la caldera suponía un gasto muy grande y los clubes, con bajo presupuesto, no podían permitírselo, así que optaron por alquilar calles en otras piscinas de la provincia, pero el dinero también se iba agotando y la mayoría estaban llenas hasta los topes por la alta demanda. Priorizar los entrenamientos en seco y aprovechar los espacios de estas piscinas, aunque fuera haciendo malabares, la rutina de todos estos grupos, que llegaron a pensar que se extinguían para siempre. Finalmente, si todo va bien y no hay más fugas de agua, este lunes al fin podrán 'descansar' de su calvario y nadar, a su vez, sin 'descanso', como llevan deseando tantos meses.

