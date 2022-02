60 minutos y 1 punto separan al Trops Málaga de luchar por el ascenso a la Liga Asobal

Ahora sí. El Trops Málaga se lo juega todo. Quizás sea uno de los fines de semana más importantes en la historia reciente del equipo. 60 minutos separan a los de Quino Soler de poder luchar por acceder a los play-offs en busca del ascenso a la Liga Asobal. Todo se decidirá en las próximas horas… en un principio, porque aún hay decisiones importantes que tomar. Sin embargo, el futuro deportivo más inmediato quedará definido desde este sábado.

El partido entre el Eón Horneo Alicante y el Trops pone fin a la primera fase en la que no hay que dar nada por sentado aún. Los malagueños se la juegan, pero tienen la "ventaja" de que ellos mismos decidirán cuál será su futuro. Ahora mismo son cuartos en la División de Honor Plata. el penúltimo equipo con el pase a la lucha del play-off, todavía sin confirmar. Es más, este último partido será contra el tercero de la Liga y están igualados a 21 puntos.

Ambos equipos se han mantenido en los puestos más altos de la categoría durante toda la campaña. Los de Quino Soler se vieron afectados por aquellos partidos aplazados en el mes de diciembre con un ritmo frenado. Sin embargo, parece, y solo parece, que es el mejor momento para enfrentarse a los valencianos: han perdido tres de sus últimos cuatro partidos. Incluso llegaron a ser líderes en la última jornada, pero los tropiezos más recientes han hecho que la clasificación dependa de los resultados de este sábado. Es más, el entrenador se ha marchado del equipo en los últimos días por motivos profesionales.

El único punto negativo es que todo se decide lejos de la afición. Tres victorias, un empate y cuatro derrotas conforman el balance del Trops más allá de jugar en el Pabellón de Los Olivos. Aunque el conjunto alicantino no ha demostrado regularidad cuando ha jugado como local: tres victorias, dos empates y tres derrotas. Puntuar es el único objetivo. Ahora bien. Conseguir un triunfo ante el Eón Horneo Alicante sería vital en una supuesta clasificación, ya que los resultados contra los rivales directos se arrastran a la siguiente fase.

Aún hay más. No es el único encuentro con poder de decisión. Hay hasta dos aspirantes más. El primero de ellos, que ocupa la quinta plaza, es el Balonmano Arcos. El equipo de Ciudad Real tiene 20 puntos y juega este fin de semana en la pista del Esportiva Sarrià, el colista de la categoría. ¿Su situación con respecto a los malagueños? La diferencia de goles sigue siendo favorable para los de la Costa del Sol. Por lo que un empate en la clasificación no perjudicaría al Trops.

Mientras que la UD Ibiza, con 19 puntos, es el que tratará de ganarse una plaza en la última jornada con una victoria ante el Sant Quirze. El conjunto balear tampoco necesita un triunfo obligatorio, aunque no depende de sí mismo. Si empata y el equipo manchego pierde, lograría el acceso al play-off por el ascenso, ya que tiene el goal average a su favor. Es más, también lo tiene con respecto a los malagueños. No obstante, su futuro está sujeto a otros resultados y no será hasta el final del encuentro cuando conozca su futuro. A pesar de estas hipótesis, un empate o una derrota ibicenca permitiría que el Trops pasara a la siguiente fase.

Decisión administrativa

Sin embargo, si el partido acaba en derrota y con resultados contraproducentes, aún habría una posibilidad para ir al play-off por el ascenso a la Liga Asobal. El Comité Nacional de Competición de la Real Federación Española de Balonmano sancionó al club quitándole dos puntos por, presuntamente, haber alineado a un jugador antes de que recibiera la autorización médica y negativo en los test PCR. Desde la entidad aseguran que el deportista superó todas las pruebas necesarias.

Tal y como pudo confirmar EL ESPAÑOL de Málaga, esta decisión está tramitándose en el Tribunal Administrativo del Deporte, quien no ha tomado aún una resolución firme. ¿Cómo de importante serían estos dos puntos? El Trops podría llevar varias semanas clasificado para la lucha por el ascenso a la Liga Asobal en su tercera temporada en la categoría de plata.

Así que todo podría quedar en manos de una decisión extradeportiva. Puntuar es el único objetivo de los malagueños, pero si no se diese el caso, el futuro estaría en manos del Tribunal. La decisión no debería extenderse en el tiempo, ya que la temporada sigue su curso. Sin embargo, la sentencia de devolverle al Trops Málaga los dos puntos o mantener la sanción podría modificar el nombre de los equipos que pelearán por el ascenso. Solo un punto y no habrá que esperar.

