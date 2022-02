El Costa del Sol Málaga alcanza la ansiada estabilidad en Liga: 9 victorias en 13 partidos

La Liga Guerreras Iberdrola ha llegado este fin de semana a su punto de inflexión: el final de la primera vuelta. No todos los equipos han podido completar los 13 partidos. La pandemia ha seguido presente y muchos encuentros europeos han obligado a desplazar otros ligueros. No obstante, el Costa del Sol Málaga es uno de los pocos afortunados de poder llevar sus encuentros al día. Y no solo eso, las Panteras deben sentirse afortundas: han protagonizado el mejor tramo liguero del club, esos 13 encuentros, de los últimos años.

Lo cierto es que la competición ha vuelto este año a su sistema tradicional con su desarrollo regular. Atrás queda el experimento que supuso la temporada anterior con los equipos divididos en dos grupos y otras dos liguillas posteriores, arrastrando los resultados anteriores, para competir o por el título o por mantener la categoría.

El partido contra el Unicaja Banco Gijón puso fin a la primera vuelta del equipo. Aunque la nota negativa fue la derrota en una tarde gris, el único tropiezo en lo que llevamos de 2022. Sin embargo, en el Costa del Sol Málaga hay motivos para sonreír: nueve victorias, cuatro derrotas y una tercera posición, a falta de que se resuelvan varios partidos que podrían alterar la clasificación. Esos dos encuentros son el Unicaja Banco Gijón-Rocasa Gran Canaria y Visitelche.com BM Elche-Caja Rural Aula Valladolid, ambos para el 9 de marzo.

Con ese balance superan las siete victorias, dos empates y cuatro derrotas que se produjeron en las temporadas 16/17 y 18/19, lo que había sido el resultado de la mejor primera vuelta. Has ahora. Porque las Panteras han encontrado esa ansiada regularidad en Liga y luchan cara a cara contra las grandes rivales de la competición. Aún queda un paso más para llegar al incontestable Super Amara Bera Bera que aventaja al Costa del Sol Málaga en siete puntos.

No obstante, los resultados denotan una notable mejoría. La temporada 21/22 se ha convertido en la campaña más goleadora de las malagueñas (30.31 tantos por partido). Esta cifra supera a la 16/17 (27.31 goles) o hace dos años (26.45). Por su parte, la defensa también ha mejorado con respecto a campañas anteriores (26.23 goles de media por partido). No obstante se queda un tanto lejos de aquella temporada 17/18 (22.85), en la que el equipo acabó siendo el mejor defensor de la Liga.

El partido que debería disputarse este fin de semana, que supone el inicio de la primera vuelta, entre el Zonzamas Cícar Lanzarote y el Costa del Sol Málaga se ha atrasado también al 9 de marzo. Por lo que la Liga volverá para las Panteras el próximo 19 de febrero contra el Super Amara Bera Bera.

Mientras tanto, este sábado llega uno de los grandes momentos de la temporada: los cuartos de final de la EHF. La eliminatoria a doble partido se disputará en Málaga contra el IBV Vestmannaeyjar de Islandia. No se trata de un equipo débil, ni mucho menos. Se trata del segundo equipo islandés que acumula un mayor número de goles (387), pero también muestra una gran debilidad como es la defensa, ya que a su vez es el que más tantos ha encajado en los trece partidos que ha disputado en la competición doméstica: 386.

Renovaciones

No obstante, las últimas novedades no salen de la pista, sino de los despachos. Tras el anuncio de la renovación de Sole López, este martes fue el turno de Silvia Arderius, la central internacional que seguirá vistiendo la camiseta de las Panteras un año más y que cumplirá su tercera temporada con el equipo. Así que el club ya se ha asegurado a dos de las grandes estrellas de la Liga Guerreras Iberdrola de cara a la temporada próxima.

Silvia Arderius fue una de las grandes responsables en la consecución de los tres títulos y sigue queriendo más: "Veo esa posibilidad de recorrido, de seguir creciendo y yendo para arriba. Todavía no se ve el techo. Ahora depende un poquito de nosotras de dar un paso más". Es más, uno de los objetivos a principios de temporada era seguir vivas en todos los objetivos y lo han cumplido. "Estamos siendo más estables en la liga que era un poco lo que teníamos pendiente. De momento en Europa seguimos adelante y en la Copa de la Reina, espero, vamos a llegar con todas las opciones posibles".

