El Costa del Sol Málaga cosecha la primera derrota del 2022 en Gijón (32-26)

El Costa del Sol Málaga no pudo traerse buenas noticias de Gijón. El equipo de Suso Gallardo se llevó una dura derrota del Pabellón de la Arena para cerrar la primera vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola. Las Panteras se vieron superadas desde el minuto 25 por Unicaja Banco Gijón y, a partir de entonces, no pudieron remontar para evitar la primera derrota del 2022 (32-26). A pesar de todo, finalizan la primera parte de la competición con un balance magnífico. Eso sí, lo que espera en febrero son palabras mayores. El calendario no se guarda nada para después.

El Costa del Sol Málaga inició el partido siendo superior en el marcador (1-3). Sin embargo, el Unicaja Banco Gijón se puso por delante en el resultado en el minuto 9 y ya no soltó esa ventaja a favor (5-4) para consolidarse como líder. Raquel Álvarez Lafuente, la portera rival, fue una de las principales causas por las que el partido se mantuvo así. La guardameta detuvo gran parte de las ofensivas malagueñas y costó mucho trabajo superarla para anotar los goles.

A pesar de todo, las Panteras siguieron aferradas (minuto 17, 8-6) e incluso consiguieron un parcial favorable para empatar el partido a 10 y ponerse por delante de nuevo (10-11) con una Sole López con gran acierto de cara a portería. Pero el Gijón, ahora segundo clasificado de la Liga Guerreras Iberdrola, no perdonó ningún error y devolvió la superioridad en pocos minutos con grandes actuaciones defensivas (17-13) para llegar al descanso con un marcador de 18-14.

No obstante, la cosa no fue a mejor. Aunque sí es cierto que el Costa del Sol Málaga aprovechó dos de los pocos despistes que cometió el rival para reducir la desventaja a tres goles. Sin embargo, poco se pareció el transcurso de la segunda parte a ese momento. María González, desde el extremo, y Julia Borges, desde las posiciones más lejanas, fueron un martillo para la defensa malagueño. El equipo de Suso Gallardo peleó por reordenarse, aunque la diferencia en el marcador llegó hasta los nueve goles (32-23). Finalmente, las Panteras maquillaron el resultado para llegar al final con un 32-26.

Así que este partido supone perder el segundo puesto de la Liga. No obstante, no será la única piedra con la que tendrá que afrontar el Costa del Sol Málaga este duro mes de febrero. Aún esperan el Super Amara Bera Bera y el Rocasa Gran Canaria, dos de los grandes rivales en los puestos más altos de la competición doméstica, junto a los cuartos de la EHF.

FICHA TÉCNICA

Unicaja Banco Gijón 32 (18+14): Álvarez (pt), Faria (2), Cacheda (4), González (8), Borges (7), De Andrés (2), Palomo (2) – siete inicial – Calbon (-), Fernández (-), Mendoza (7), Vallina (-), Alonso (-), Fernández Vicente (-).

Costa del Sol Málaga 26 (14+12): Merche Castellanos (portera), Isa Medeiros (6), Espe López (1), Silvia Arderius (3), Estela Doiro (2), Rocío Campigli (3), Sole López (9) – siete inicial – Paula García (-), Almudena Gutiérrez (-), Laura Sánchez (1), Virginia Fernández (pt), Carla Barranco (-), Desi Segado (1).

Árbitros: Miguel Martín y Andrés Rosendo. Excluyeron por las locales a Palomo; y por las visitantes a Sole López, Rocío Campigli, Isa Medeiros y Paula García.

Parciales cada 5′: 1-2, 5-4, 7-5, 10-9, 15-12, 18-14 – descanso – 20-16, 21-18, 26-21, 28-23, 31-23, 32-26.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola disputado en el Pabellón de la Arena (Gijón).

Sigue los temas que te interesan