La apuesta ganadora de Vodafone Giants Málaga con Th3Antonio y Lolito

El éxito llama al éxito. Y de eso sabe bastante Vodafone Giants Málaga, que se rodea de los mejores y que cuenta con un elenco de estrellas en su club de Esports. Los últimos pasos son de una apuesta ganadora para seguir creciendo, como la renovación de Th3Antonio para seguir al frente del equipo de League of Legends o el regreso del streamer malagueño Lolito a Twitch, donde fue uno de los grandes impulsores de esta plataforma con más de dos millones de seguidores.

Uno de las dudas que había sobre el ambiente cuando la temporada de verano de LoL terminó fue el fututo de Th3Antonio. El laureado jugador dejó un mensaje de incertidumbre en el aire. Pero todas las dudas se han disipado de golpe y el cuatro veces campeón de España de LoL seguirá siendo rojo con esta ampliación de contrato. Th3Antonio consolida así su estatus de emblema en el club de esports malagueño, con el que intentará convertirse en el jugador con más títulos nacionales de LoL de la historia.

Sobre mi futuro, esta es mi decisión. pic.twitter.com/h27AFsTPpu — Th3Antonio (@Th3AntonioGG) November 3, 2021

El toplaner llegó a la entidad en enero de 2017. Desde el primer día y hasta la fecha, Antonio Espinosa ha logrado alzarse como todo un mito de la organización, así como en uno de los jugadores más populares de Europa en lo que a competiciones profesionales de videojuegos se refiere.

Aunque Th3Antonio y Vodafone Giants ya mantenían un vínculo que iba más allá del año 2021, ambas partes han decidido prolongar todavía más su situación contractual en vista de los movimientos e intereses del mercado, con el objetivo de seguir cosechando éxitos juntos. Un idilio que tanto Vodafone Giants como Th3Antonio confían en que se perpetúe en el tiempo, tal y como queda patente en el vídeo que ha publicado para confirmar que se queda en el club.

"Quiero seguir en Giants. He tenido otras ofertas y opciones, pero quería seguir aquí, donde llevo ya muchos años. Considero a Vodafone Giants como mi familia, he ganado muchas cosas aquí y quiero seguir haciéndolo. Es el sitio en donde he crecido desde el día uno. Me siento muy querido en el club. Tengo muchos más años por delante para seguir creciendo y compitiendo aquí. Llevo muchos años creando mi legado aquí en Giants, pero esto no ha acabado. Quiero que sigamos creciendo y seguir haciendo historia juntos", declara Th3Antonio.

José R. Díaz, CEO de Vodafone Giants, glosa la figura del toplaner: "Antonio significa mucho, es lo más cercano a una leyenda dentro del club. Ha ganado cuatro títulos de Liga de siete que tiene Giants, más del 50%. Es imagen, es una institución del club, cualquiera que conozca a Giants no se lo imagina sin Th3Antonio".

Lolito en Twicht

Otro de los anuncios 'bomba' de Vodafone Giants Málaga se protagonizó hace poco, cuando el malagueño Lolito Fernández ha vuelto a emitir en Twitch. El streamer, embajador de Vodafone Giants, anunció en su primer directo en la plataforma morada algunos de los planes que tiene pensados para su regreso tras dos años de ausencia, como un torneo de Fortnite que va a contar con la participación de grandes creadores nacionales e internacionales y 50.000 euros en premios.

Ha llegado la hora... pic.twitter.com/OfsyZKzi9u — LOLiTO FDEZ (@LOLiTOFDEZ) October 31, 2021

Su vuelta a Twitch no ha dejado indiferente a nadie después de dos años en Facebook Gaming. El creador de contenido daba la noticia con un espectacular vídeo en el que también aparece otra cara conocida, Rubius. En menos de 24 horas, esta pieza audiovisual titulada 'Ha llegado la hora' rozaba los dos millones de visualizaciones. Este spot ha sido producido por Teatro Soho Televisión (TST), la división audiovisual del Teatro del Soho CaixaBank, que impulsa Antonio Banderas y dirige María Casado. La dirección ha corrido a cargo de Mauri D. Galiano y la música es obra del artista y también streamer Buck Fernández, primo de Lolito y una de sus grandes influencias y referentes, así como leyenda del rap patrio.

