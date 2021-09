Vodafone Giants Málaga cae en cuartos del European Masters de League of Legends

Era difícil y al final no pudo ser. Vodafone Giants Málaga no pudo completar la machada de superar en cuartos de final del European Masters de League of Legends al campeón francés, al Misfits Premier, con el que cayó 1-3 y con el que cierra la temporada de verano.

Los malagueños eran el último reducto español en el campeonato continental después de que Movistar Riders y UCAM cayeran también en sus respectivos compromisos de cuartos. Pero los gigantes no pudieron con los franceses, que demostraron ser superiores en un enfrentamiento a cinco mapas.

Ahora se abre un periodo de descanso competitivo para los jugadores y los técnicos. El siguiente reto, la Iberian Cup que se desarrolla en octubre y noviembre y en la que Vodafone Giants ejercerá de defensor del título.

Vodafone Giants, reciente campeón de España de League of Legends, da por finalizado un verano muy intenso competitivamente hablando. El conjunto dirigido por Alejandro Fernández-Valdés 'Jandro' fue de menos a más en el summer split de Superliga hasta proclamarse vencedor contra UCAM. En la European Masters, el conjunto malagueño se quedó en cuartos de final y no pudo igualar el resultado de hace dos años cuando se coló en la final de la competición.

Los jugadores y el staff técnico se tomarán un descanso desde ya. Recargadas las pilas, volverán a los entrenamientos para competir en la Iberian Cup, defender título e intentar ganar un trofeo que pondría el broche de oro a un 2021 muy importante para el club. En 2021, Vodafone Giants ha revolucionado su imagen con su rebranding y ha abierto su centro de esports en Málaga.

"Conseguimos el objetivo de ganar la Superliga con una gran remontada que ha pasado a los anales de la competición, porque en algunos tramos de la campaña parecía imposible. La European Masters nos ilusionaba y lo seguirá haciendo. Ahora toca descansar y pensar en los siguientes retos del equipo", declara David Alonso 'Lozark', director deportivo del club.

Th3 Antonio, dolido

Uno de los jugadores más importantes de los Giants es Th3 Antonio, que se mostró decaído en redes sociales tras la derrota y dejó algunas dudas sobre su futuro. "Llevo más de 14 horas en la cama, no puedo salir. Me ha afectado demasiado perder, a parte ya tenía otros problemas en la cabeza y se me ha juntado todo… Lo siento si estaré algo inactivo, necesito pensar bien qué voy hacer el año que viene ya que se han torcido algunas cosas", explicó.

Lo cierto es que la temporada de verano ha terminado de manera más abrupta de lo esperado tras el gran papel de los Giants en la Superliga. Ahora el equipo tendrá que recargar las pilas y volver con energías renovadas.

