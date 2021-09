Luis Ángel Maté: “Sierra Bermeja es mi oficina, he vivido dos días de luto por el incendio”

"Es mi área natural de entrenamiento, es mi oficina y es un infierno, un horror". A Luis Ángel Maté Mardones (Marbella, 23 de marzo de 1984), el ‘Lince’ del ciclismo español, se le cambia el tono de voz cuando se le pregunta por el incendio de Sierra Bermeja durante la llamada de El ESPAÑOL de Málaga. El marbellí, que encara la recta final de la temporada con su nu nuevo equipo, la Fundación Euskaltel Euskadi, se enteró de la catástrofe en el Valle del Genal en medio de La vuelta de La Vuelta, una de esas aventuras que ha sido noticia estos días y que lo convierten en un ciclista diferente.

Por esos parajes ha subido y bajado una y otra vez. Y en ellos se ha curtido lo suficiente como para completar este año su décima edición de La Vuelta a España e incluso para acariciar de nuevo los valores del ciclismo con su nuevo equipo tras sentirse casi un extranjero en Cofidis después de diez temporadas. A sus 37 años tiene proyectos en marcha, pero mantiene las ilusiones intactas de disfrutar sobre la bicicleta. Ahora competirá en el Tour de Croacia y luego tendrá unas merecidas vacaciones. Pero también las afrontará sobre la bici, su amiga inseparable.

PREGUNTA. Está llegando a su fin una temporada compleja, con desembarco en un nuevo equipo y con cierta vuelta a la normalidad, aunque rodeado de mucho protocolo Covid. ¿Qué balance hace hasta ahora?

RESPUESTA. Bueno, hasta ahora bien. Aún me queda el Tour de Croacia que acaba el 3 de octubre y acaba la temporada para mí. Pero de momento, bastante buena. Ha sido una temporada “normal” después de todo lo que pasó con el COVID el año pasado. Sin público, nuestro deporte es muy diferente. Pero en líneas generales, contento. Tanto en líneas individuales como en generales. Y deseando cerrarla bien.

P. El mundo del ciclismo ya era un deporte muy vigilado por muchas razones (tema de peso y comida, controles antidopaje, muchos viajes…). ¿Cambia mucho ese ecosistema con los protocolos de la Covid?

R. Bueno, dentro de todo lo que vivíamos pues estábamos un poco más acostumbrados que la población general a tanto control y tanto protocolo. Pero hay que tener claro que nos ha tocado vivir algo horrible y excepcional. Y sobre todo, agradecer el esfuerzo que han hecho todos los organizadores poniendo todos los medios para que, con todo lo que había que no era fácil y con tantas restricciones sanitarias, pues hayan podido sacar adelante las carreras. El esfuerzo sobre todo es de ellos, porque nosotros estamos acostumbrados a tanto control y estas cosas. Agradecerles a ellos el tremendo esfuerzo que han hecho.

P. Ha sido su primer año en la Fundación Euskaltel Euskadi después de diez años en Cofidis. ¿Cómo ha sido el cambio, ha notado diferencias?

R. Sí. Llevaba diez años en Cofidis, un equipo francés. Y por mucho que llevara diez años, no dejaba de ser un extranjero en un equipo francés. Lo cambia todo, el idioma, los compañeros y hasta la forma de trabajar. Todo. Ha sido un cambio radical que quería y que estaba buscando. Y cada semana que pasa estoy más convencido de que el cambio ha sido superpositivo y encantado con él.

P. ¿Y la Vuelta? Ha sido su décima edición en la grande de España. ¿Se siente ya como un auténtico veterano?

R. Pues muy bien, la verdad. Corriendo como a mí me gusta, que era al ataque. Esa era nuestra Vuelta, nuestra guerra, estar presentes en las escapadas. Hemos estado presentes en todas y muy contento del trabajo de todos, tanto de auxiliares como de los corredores. De todos los que formamos el equipo. Y muy contento de ver de nuevo las cunetas llenas de gente. Muy positiva esa sensación.

P. La pregunta es obligada. ¿Qué sucede en el ciclismo español que ha cerrado 2021 sin ganar ninguna etapa en las tres grandes, algo que hacía décadas que no sucedía? ¿Hay crisis?

R. Hay que tener en cuenta que hemos tenido una generación irrepetible, nunca más vamos a tener una generación como esa en la que hemos dominado todo. Es injusto exigir a las generaciones que vengan que tengan el nivel de algo que hemos conseguido por algo excepcional y que quizás nunca más se vuelva a repetir. Pero hay que hacer un análisis. Y es verdad que ahora el ciclismo es más internacional y cada vez cuesta más ganar. Pero sí que en el fondo hay que hacer autocrítica. Faltan equipos y sobre todo falta trabajo en la base, que es de donde salen los ciclistas. Hay que prestar atención e invertir esfuerzo ahí, en la base, en las carreras de juveniles y cadetes. En equipos de esas categorías. E intentar ofrecer a los chavales, que hay muchos y que calidad hay, la posibilidad de que puedan montar en bici. Tenemos un deporte con unos valores muy bonitos. Es nuestro activo más importante y el reto es hacerlo llevar a los más jóvenes.

P. Cuéntenos su experiencia de regreso de Santiago, La vuelta de la Vuelta. ¿Cómo surgió y cómo se ha desarrollado?

R. Pues una experiencia muy bonita, una manera diferente de disfrutar del ciclismo dejando de lado el tema de la competición, el estrés propio de los entrenamientos, de los números, de pesar la comida, de esa exigencia que tiene a diario el ciclismo y no sólo en competición. Fue coger mi bici y disfrutar del recorrido, del paisaje, y disfrutar de pedalear por pedalear, como cuando era un crío. Ha sido un viaje precioso y una experiencia muy bonita. Y además creo que importante en este ciclismo tan tecnificado y robotizado. Y reivindicar los orígenes del ciclismo es importante.

P. Leímos en su diario que tuvo un día más complejo de lo que esperaba, una pájara en toda regla…

R. Sí, al final un día por Coimbra, pues es normal. Se vino la fatiga de la Vuelta y eran muchos kilómetros. Pero como no tenía prisa ni cierre de control ni nada me pare y comí y listo. ‘La vuelta de La Vuelta’ la completé con Antonio Ortiz, que es un amigo ex ciclista profesional de Ojén y con él es con quien hago este tipo de cosas

P. ¿Esperamos vídeo próximamente en su canal de Youtube de la aventura?

R. Sí, ahí está cocinándose. Así que espero que pronto esté listo en el canal.

P. Tiene 23.000 seguidores en dicho canal y crea un contenido muy atractivo y que gusta. ¿Está ahí su futuro cuando se aleje del ciclismo de competición?

R. No, no creo, pero sí que me parece una herramienta muy buena para hacer llegar a la gente lo que hacemos. Me parece muy interesante y un altavoz muy atractivo. Y luego a la gente le gusta y me lo pide. Y dentro de lo que puedo y con los medios que tengo lo intento hacer lo mejor que puedo.

P. Le hemos visto muy activo por redes con el grave incendio de Sierra Bermeja y que le toca muy de cerca.

R. Es una auténtica catastrofe sin precedentes. Es un horror todo lo que se ha quemado. Un disparate, una barbaridad y espero que esto sirva para que en el futuro o desde ya se tomen medidas. Y se tenga conciencia de que si no cuidamos nosotros nuestro medio y no intentamos dejárselo en buen estado a generaciones futuras, mal nos va a ir. Si no cuidamos nuestra casa, no lo va a hacer nadie.

P. Es una zona que conoce a la perfección…

R. Es mi área natural de entrenamiento, es mi oficina. Es un infierno, un horror. Me acerqué dos días y te puedes imaginar. Dos días de luto. Lo que era un bosque y masa forestal verde, ahora está calcinado. Lo que más me fastidia es que mucha gente va a conocer Sierra Bermeja y el Valle del Genal ahora que se ha quemado, y no antes. Eso me da mucha rabia porque no se ha sabido valorar un paraíso que teníamos aquí y que nosotros hayamos dejado calcinar.

P. Tras la Vuelta a Croacia, ¿vacaciones?

R. Sí. Hasta el principios de noviembre, que tengo una cita de MTB en Gran Canaria, sí, vacaciones.

P. ¿Y cuando un ciclista está de vacaciones cuelga la bicicleta durante ese tiempo o suele cogerla para hacer una ruta suave donde se mete 50 o 100 kilómetros como el que no quiere la cosa?

R. Pues yo no cuelgo nunca la bici definitivamente nunca y siempre la llevo conmigo a donde voy porque al final es el mejor medio de transporte y si quieres visitar algún sitio pues es lo mejor. Siempre la cojo aunque sea de estrangis.

