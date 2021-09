La locura de Luis Ángel Maté: volver de Santiago a Málaga en bici

'La vuelta de la Vuelta', como lo ha denominado el propio Luis Ángel Maté, o la locura de montar en bicicleta por simple placer. El ciclista profesional malagueño, que ha completado los más de 3.400 kilómetros de la gran ronda española, ha decidido regresar desde Santiago de Compostela en bicicleta, donde acabó el domingo la Vuelta 2021. Es decir, casi 1.000 kilómetros más a las piernas en este final de temporada.

El ciclista del Euskaltel-Euskadi inició el lunes su segundo asalto ciclista de este mes. Lo hará repartido en seis etapas con un desnivel de más de 11.400 metros de altura y con cerca de 50 horas sobre la bici.

Maté así lo ha expuesto en la plataforma komoot.es, donde deja buena cuenta de su aventura. El malagueño bajará por tierras gallegas hasta las portuguesas y de ahí pasará a zona extremeña. Luego llegará a Andalucía para acabar finalmente en Marbella en busca de un merecido descanso.

Ciclismo sin prisa

"Tras haber recorrido más de 3.417 km en la que ha sido mi décima Vuelta a España, todavía tengo ganas de más y me he montado otra fuga entre Santiago de Compostela y Marbella de casi 1.000 km. Pero los voy a recorrer de otro modo, sin prisas, al ritmo que me pida el cuerpo y a lo largo de seis día en una aventura de bikepacking tranquilo. La he llamado La vuelta de la Vuelta", explicaba Maté en un articulo publicado en página Rouleur.

Una bonita iniciativa, si no llevas ya una gran carrera acumulada detrás, que a buen seguro que también generará material para su canal de Youtube, donde el malagueño ha dejado algunos vídeos interesantes para el mundo del ciclismo.

Su viaje empieza, cómo no, dónde acabó La Vuelta, en Santiago de Compostela, y terminará en Marbella después de 6 etapas, 991 kilómetros y más de 11.400 metros de desnivel. El lunes cubrió la primera etapa, hasta Tui, y el martes le toca la segunda... Es #lavueltadeLaVuelta 🙌🧡 pic.twitter.com/L0nmmbLGyN — FundaCiclistaEuskadi (@FundaCiclisEusk) September 7, 2021

"Cuando vi que La Vuelta terminaba en Santiago de Compostela me rondó inmediatamente por la cabeza hacer una aventura de este tipo, inspirándome en lo que significa el Camino de Santiago para el mundo del cicloturismo. Creo que ya lo he dicho muchas veces, pero el ciclismo para mí es más de un deporte o que mi trabajo, es una forma de entender la vida y también de saber quién soy", continuaba en su carta abierta en la web especializada. El Lince no se cansa.

Sigue los temas que te interesan