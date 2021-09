María Speaks English: la traductora malagueña que te da "truquitos" para aprender inglés por redes sociales

"¡Truquito!". Así acaban todos la mayoría de los vídeos de Tik Tok e Instagram de María Speaks English, también conocida como María González, una traductora, ínterprete e influencer malagueña de 25 años, cumplidos ayer, por cierto, que está revolucionando las redes con sus breves consejos y sus cursos online para aprender inglés.

Estudió Traducción e Interpretación en la Universidad de Málaga, pero el amor por el inglés le viene de mucho antes. Con 14 años tenía su habitación repleta de libretas donde había escrito palabras traducidas. El inglés y ella siempre han ido de la mano, al igual que las redes sociales.

Con 12 años se abrió su primer canal de Youtube, donde subía toda las traducciones que hacía para ir mejorando poco a poco. "Era mi hobby de los sábados por la noche", confiesa entre risas. Además, asegura que las letras de canciones le ayudaban a aprender inglés y el inglés le hacía entender la música. "Era mi simbiosis favorita", explica.

Esa precocidad no sorprende, y es que es un auténtico terremoto y no le gusta nada estar quieta. "Además, llevo dando clases de inglés desde que solo tenía 16 años", detalla, demostrando que su experiencia viene de lejos.

Da un paso más en enero de este año, cuando decide sacar su primer curso online, que define como "un salto a la piscina que finalmente salió bien". De manera espontánea también decidió el nombre de la marca, María Speaks English, en una noche de insomnio a las dos de la madrugada.

Sin embargo, el confinamiento fue lo que la impulsó a ser creativa y a trabajar desde casa. Vivía en Francia, donde trabajaba en el centro de idiomas de la Universidad de Toulouse. Al volver a Málaga en marzo de 2020 se quedó sin nada.

"Decidí ponerme a dar clases en una plataforma online que por cierto se llevaba gran parte del dinero que ganaba. Con el tiempo, en verano, decidí que tenía que empezar a trabajar por mi cuenta y comencé a darle forma a la marca, aunque fue duro con el tema Covid de por medio", explica.

La llegada a Tik Tok fue gracias a su pareja. "María, tú en Tik Tok lo petas”, fueron las palabras que la llevaron a esta red social donde sube vídeos de inglés. "En un principio me lo tomaba a broma, nunca pensé que fuese a ocurrir ese boom. En un mes éramos una comunidad de más de 35.000 personas en Tik Tok", explica.

Así, después decidió abrirse una cuenta en Instagram donde los seguidores empezaron a subir como la espuma. "Está claro que Tik Tok te da un crecimiento orgánico impresionante. Yo no daba crédito", confiesa María, que no es consciente de lo rápido que ha sido su crecimiento en redes sociales.

"A día de hoy puedo asegurar que no he invertido nada en publicidad… Es cierto que soy constante y procuro que todo lo que publico sea de valor y aporte a quien me esté viendo. Antes de publicar me pregunto: “¿A mí me gustaría ver esto?”. Para mí, esa es la clave para crecer en esta red social", dice.

Pese a que el término influencer está incluso mal visto en la sociedad en algunas ocasiones, el contenido que María crea es lúdico y educativo y no se crea solo. Su trabajo es diario y tiene que dedicarle muchísimas horas.

"No me cuesta tener motivación para preparar mis contenidos porque, aunque suene noño, no te imaginas la cantidad de mensajes que recibo todos los días agradeciendo mi trabajo diario", responde María, que cree que el hecho de que una persona desconocida tome un momento de su día para darle las gracias le hace creer en la humanidad.

Además, es un trabajo que le da mucha libertad y le permite trabajar con el inglés de por medio. Su mayor pasión. De hecho, no descarta volver a abrirse un canal de Youtube y llegar al mundillo del streaming a través de la plataforma de moda: Twitch. "Creo que los directos han llegado para quedarse, aunque quizás me pongan algo más nerviosa", sostiene entre risas.

España y los idiomas

"No es un secreto que en España tenemos cierto complejo con el inglés. Algo que me da una pena tremenda, porque nos tiramos piedras en nuestro propio tejado", responde González cuando es preguntada por cómo gestionamos el tema de los idiomas los españoles. Así, reconoce que son muchos los que tienen un inglés buenísimo, pero a veces este pensamiento generalizado acaba frenando al que lo intenta.

"Aprender inglés no tiene por qué ser una pesadilla, es lo que quiero hacer llegar a quien lea esta entrevista", afirma María, que asegura que muchos jóvenes también tienen este pensamiento y trata de que se lo borren de la mente a través de Tik Tok. "En esta red social puedes generar un impacto positivo impresionante. Hay contenido educativo de calidad brutal, no solo de entretenimiento, aunque haya quien lo desconozca", cuenta.

Respecto al sistema educativo, que suele abusar de todo lo que ella no recomienda para aprender inglés, como memorizar los verbos irregulares sin interiorizarlos, asegura que da la casualidad de que la mayoría de españoles que conoce con un inglés espectacular tienen una historia similar a la suya. "Aprendieron desde el puro interés y de forma casi autodidacta. Esa es la clave para enseñar inglés: llevar el inglés al terreno del alumno y despertar su interés a través de lo que le gusta", explica.

Además, cree que hablar inglés y actuar tienen mucho que ver. Por ello, cree que si los profes de inglés se dieran cuenta de esto las clases serían mucho más divertidas y atractivas para el alumnado. "Escribir es importante, pero el speaking es fundamental".

¿Quieres aprender inglés?

María recomienda a todos aquellos que quieran dar el paso que descarguen la mochila de los miedos llevándose el idioma a su terreno adaptándolo a lo que le guste. "Una vez tuve un alumno que adoraba el futbol. ¿Qué hacíamos en nuestras clases? Analizar entrevistas en inglés de sus jugadores favoritos. Por supuesto hay partes en las que hay que hincar codos, pero siempre con esta perspectiva", argumenta.

Para los que no se atrevan para aprender por su cuenta, María tiene disponibles dos cursos en su web y tiene otro en el horno. Cuenta con uno de los tan temidos phrasal verbs, hasta la gramática o los tiempos verbales. Los puedes hacer a tu ritmo y desde cualquier parte del mundo, sin ninguna fecha límite.

Respecto a otros idiomas, como el francés, la traductora reconoce que no descarta abrir otra cuenta de Instagram donde ofrezca "truquitos" para afrontarlo, ya que muchos seguidores se lo piden.

¿Podrías darle un truquito a los lectores de EL ESPAÑOL de Málaga que hayan llegado al final de esta entrevista?

¡Claro! Les voy a dar varias formas de responder al típico How are you? en inglés. Me atrevería a decir que la mayoría de nosotros siempre usamos el típico I’m fine, thank you de toda la vida. ¡Que está bien! Pero vamos a dar un poco de vidilla a la cosa. A partir de ahora, pueden usar: Not too shabby, can’t complain, I’m pretty good, couldn’t be better!

Ahora sí que sí ya no hay excusa para empezar. ¡Truquito!

