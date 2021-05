El inglés macarrónico de la alcaldesa de Jerez que le ha valido un aluvión de burlas

De vez en cuando, como sucedió con aquella cup of café con leche in Plaza Mayor que se tomaba Ana Botella, la falta de dominio del inglés de algún mandatario político le hace saltar a la palestra después de haber cometido en público el terrible delito de intentar hablarlo y que sonase totalmente macarrónico. En esta ocasión la víctima de su propia ignorancia ha sido la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez, al recibir un premio de Dorna Sports.

La empresa organizadora de MotoGP premiaba el sábado 1 de mayo al Ayuntamiento por haberse volcado en numerosas ocaciones con el motociclismo a través del Gran Premio de Jerez de Motociclismo. En el acto, tal y como recogen varios medios, no estaba planeado que Sánchez tuviera que hablar, pero a la pobre mujer le pusieron un micrófono delante y lo que pasó a continuación se convirtió en viral.

"Recognetion. Tuenti tuenti guas a veri especials years. Eh... Jerez recibió to Gran Premio at, es, bueno, echamos mucho de menos, as sun, de fans tu get tu Jerez. Bat, in naintin tuenti tu, de next yiar, ai am güeitin for the güizaut pandemic and on person", ha dicho Sánchez abochornada, sabiendo que esto le iba a perseguir por siempre.

El traductor de Google

Creemos que lo que quería transmitir la alcaldesa (y que muchos no habrán entendido) es que "el 2020 ha sido un año muy especial" y que echa de menos que los aficionados vuelvan a Jerez; pero "en 1922, el año que viene, estoy esperándoles sin pandemia en persona", ha aventurado queriendo decir 2022. Vamos, carnaza de Twitter totalmente:

Yo ligando con una guiri a las 4 de la mañana cuando vuelvan a abrir las discotecas. pic.twitter.com/p9saAkUdiV — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 2, 2021

Y es que el cachondeo en la red social no tardó mucho en multiplicarse, con la mala leche habitual:

Creo que alguien ha exagerado un poquito en el CV.https://t.co/zCtKLT78MU pic.twitter.com/3RBhjAcoOk — caca de vaca (@absurddheces) May 2, 2021

Con este nivel de inglés no te contratan en ningún sitio pero puedes ser político y cobrar del dinero de todos. Que bien oye. https://t.co/nmt6bhgwqB — María (ಥ_ಥ)ლ(ಠ益ಠლ) (@madridistacs) May 3, 2021

Aprende ingles rápido y sin esfuerzo. pic.twitter.com/jkyfFBXyvI — Alam Brillo (@PJ_MC_99) May 2, 2021

No he podido escucharla hasta el final... pic.twitter.com/ocreMLR4pX — Teresa (@terre_leiva) May 2, 2021

Y estos políticos nos representan ante el mundo. Marca España ante todo. Pero oye, para camarero se pide nivel de inglés alto, pero puedes ser alcalde siendo analfabeto https://t.co/bnGef8QtZI — Fer Asen 🦁 (@fer_asen) May 2, 2021

Alcaldesa demuestra su gañanería queriendo hacerse la moderna con el inglés...🤔me suena esta historia! — elkloden (@elkloden) May 2, 2021

De los creadores de café con leche in Plaza Mayor, llega... https://t.co/MpHZEGBuRt — MotoGPassion (@JSdelarosa85) May 2, 2021

"Me quedé bloqueada"

Sin embargo, Mamen Sánchez no ha eludido pronunciarse sobre la polémica y, como recoge el Diario de Cádiz, la alcaldesa ha explicado que ella iba a recoger el premio a "un despacho de Dorna, de manera privada, y sobre la marcha se pensó en entregarlo en una sala donde posteriormente había una rueda de prensa", de modo que "no llevaba nada preparado, me dan el premio y di las gracias".

Le ha sorprendido a la regidora que estando con grandes motoristas haya sido ese vídeo el que ha alcanzado una mayor trascendencia, reconociendo que todo le pilló de improviso: "Me ponen un micro y me desconcierto. Miro quién va a hablar y me decido a repetir lo dicho y empiezo a ver que se conecta gente a una pantalla. Soy humana, me quedé bloqueada", ha confesado, añadiendo que "fluyeron palabras en español, en inglés, no sé si alguna en alemán".

Vieja conocida de los virales

Sánchez aseguró a la prensa que el mismo premio se lo dieron al vicepresidente de la Junta de Andalucía, a Juan Marín, y a él no le pusieron el micrófono. "Creo que fue una confusión de alguien y ya está", reiteró, afirmando que, de haberlo sabido, "me lo hubiera preparado en inglés y en alemán".

Sin embargo, lo cierto es que ella debería de estar acostumbrada a ser noticia por algo totalmente ajeno a su gestión. Nos remontamos a junio de 2015, cuando Sánchez tomó posesión por primera al frente de la Alcaldía de Jerez, cuando una foto suya o, más bien, de una parte de su cuerpo, se convirtió en la imagen más compartida en toda España:

Alguien sabe si los dedos de los pies de Mamen Sanchez, alcaldesa del Psoe de Jerez, han vuelto a su sitio ??? 🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/C0T5IbtuG9 — Manu 🇪🇸💚💪🏼 🏌️‍♂️ (@EnMalaka) August 24, 2020

Y como dicen que no hay dos sin tres, quizás Sánchez vuelva a aparecer por La Jungla de nuevo.