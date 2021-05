El insultante análisis de Monedero sobre el 4-M que ha cabreado a izquierda y derecha

Hay un rasgo común entre los políticos de derecha e izquierda cuando pierden unas elecciones o, en su defecto, no consiguen sus objetivos en las urnas: la falta de autocrítica. Este miércoles, en plena resaca electoral, hemos visto mucha justificación y muy poca introspección. También, como en el caso que nos ocupa, lamentamos haber tenido que escuchar insultos de responsables políticos hacia las personas que no les han votado.

Parece increíble, pero es cierto. Ha ocurrido delante de los micrófonos de Aquí Cuní, el espacio radiofónico de Cadena Ser en Cataluña, y el protagonista de tamaña falta de humildad ha sido uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero. Lejos de entonar en algún momento el mea culpa, se ha limitado a decir que "amanece la democracia muy golpeada en Madrid", cuando ha habido una participación de récord.

"Hemos tenido una campaña muy ajena a la institucionalidad. Ha primado el odio, el populismo de derechas que necesita odiar para abrirse un hueco. Ha primado la irresponsabilidad. El PP de Madrid está muy escorado hacia la extrema derecha", ha lamentado Monedero, añadiendo que su miedo es porque "en Madrid no se ha hablado de nada. Ha sido trumpismo. Y el programa de Joe Biden si se parece a alguno es al de Unidas Podemos".

Pero de entre todas las declaraciones exculpatorias de Juan Carlos Monedero, la más polémica incluye también un insulto a los que no han votado a Podemos desde las clases populares, a los que ha llamado poco inteligentes: "Los que ganan 900 euros y votan a la derecha no me parecen Einstein (...). Cuando tienes una conciencia falsa de la realidad y votas a tus verdugos, te estás equivocando":

"Los que ganan 900 euros y votan a la derecha no me parecen Einstein" https://t.co/6V1uIQKtsG @MonederoJC en @AquiCuni #EleccionesMadrid — Cadena SER (@La_SER) May 5, 2021

El insultante análisis de Monedero no ha tardado en encontrar miles de réplicas en Twitter, tanto desde la derecha como desde la izquierda, señalando que seguir cargando contra la gente que no les han votado, además de una falta total de respeto, no parece la estrategia más inteligente para lograr su voto en el futuro:

Para variar un supuesto defensor de la izquierda obrera insultándola...



Luego se preguntan que por qué no les votan😉😌 — HARVESTPLAY (@ByHarvestito) May 5, 2021

Monedero haciendo autocrítica https://t.co/HG8xONgmTg — Toni Cantó (@Tonicanto1) May 5, 2021

Porque saben que si te votan a tí ganarán cero. Con la derecha pueden mejorar. — Daniel Lacalle (@dlacalle) May 5, 2021

Einstein, para no parecer tonto, siempre votaba lo que le decía Monedero. https://t.co/PM3m56WuhE — Manuel Jabois (@manueljabois) May 5, 2021

A mi él tampoco me parece Einstein. Aún no se ha percatado del altísimo porcentaje de participación. Los pequeños dictadores tienen ese tufo de superioridad irrespetuoso cuando pierden y es que en su mundo ellos siempre ganan por encima de todo. Tendría que hacérselo ver. — ... (@farero) May 5, 2021

Quizá haya que preguntarse por qué los que tienen un trabajo precario no han votado a la izquierda. Insultar a los votantes es tan simple como injusto. Esperaba un análisis mejor. https://t.co/kFTrxzoz5Z — Iñaki López (@_InakiLopez_) May 5, 2021

Tampoco parecen muy comunistas los que cobran más de 5000 € al mes y viven en casoplones con guardaespaldas pagados por los españolitos de 900 € — Aurora Peces (@aurorapv19) May 5, 2021

Lo que no es muy inteligente es insultar a los que no han votado a la izquierda en vez de pararse a pensar por qué no lo han hecho. https://t.co/wbPM4GUQjn — Marina Giráldez (@marinagc18) May 5, 2021

ayer que hablara la mayoría y hoy la mayoría son tontos y borrachos — Kilgore (@billkilgore_) May 5, 2021

Somos humildes tabernarios, @MonederoJC.



De esos que no tenemos que presentar declaraciones complementarias (a regañadientes y porque te pillan) a Hacienda porque somos gente honrada.



Esos tabernarios que pagan la seguridad social a sus empleados, no como Echenique. https://t.co/bS3guw4U0K — Dani Llanos con 😷, 🧼 y ↔️1,5m (@dllanosg) May 5, 2021

El q no es Einstein es quien t cree a ti. Que habéis demostrado q sois unos populistas. Se fue Teresa Rodríguez, Errejon,...y con el tiempo los votantes q no estén embelesado con un discurso perfecto donde no se aplica nada — Jose maria (@josemariasvqsi1) May 5, 2021

El clasismo en la izquierda mediática y parlamentaria con su superioridad moral de pacotilla da mucho asco y además es algo que contribuye al desclasamiento con la mentalidad de "clase media" elitista. https://t.co/ruY1CCiE55 — i.aiestaran (@iaiestaran) May 5, 2021

Buena parte de culpa es también vuestra por insistir en declaraciones de este tipo.

La prepotencia no es buena consejera. — Josepatches (@josepatches) May 5, 2021

Ni a mí el Che Guevara los revolucionarios de salón que le cobran más de 400.000 pavos a un gobierno que mata a su pueblo de hambre pero bueno, las opiniones son un poco como todo. https://t.co/sgh8e7pm5l — Rafa Cabeleira (@RafaCabeleira) May 5, 2021

Curiosa forma de atraer votantes...



Para mi que le falla algo pero el sabrá más de esto.



🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ — Apache (@muymalapaesto) May 5, 2021

Llamar gilipollas a los que crees que son tus potenciales votantes. ¿Qué podría salir mal? Vol. 16.578 https://t.co/DyR1BxLBiS — Tamiroff (@tamiroff_) May 5, 2021

Monedero también ha admitido que el resultado de Podemos "no es bueno", pero lo ha justificado reiterando que "no es nada sencillo pelear contra el aparato del Estado de este país". Ha hablado también del acoso que ha sufrido Pablo Iglesias, del que ha dicho que "no lo he visto desde los ataques a Azaña en la Segunda República", y ha finalizado adjudicándose también el mérito de Más Madrid: "La victoria de Mónica García es del movimiento que iniciamos en el 15M. Y ha recibido un trato muy amable porque debilitaba a Pablo Iglesias".