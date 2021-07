Foki-Nole, el duelo que alumbró Marbella

Cuando este miércoles Alejandro Davidovich y Novak Djokovic salten a la pista central del Parque de Ariake en Tokio para disputar los octavos de final del cuadro masculino de los Juegos Olímpicos habrá pocos secretos sobre la pista. La razón es bien sencilla: ‘Foki’ y ‘Nole’ se conocen al dedillo porque este partido ya lo han jugado en Marbella en varias ocasiones.

Para Djokovic puede que sea un partido más, pero para el rinconero es sin duda especial. Primero porque su presencia en los Juegos es un sueño hecho realidad. Y segundo porque se mide en partido oficial, por segunda ocasión -perdió en Roma 6-2 y 6-1-, a uno de sus ídolos y también a uno de los jugadores que mejor conoce del circuito.

De sobra es sabido que Djokovic tiene una bonita ‘casa’ en Marbella. El serbio sabe apreciar el buen gusto y el magnífico clima que se vive en la Costa del Sol. Y cuando no está en plena batalla por ser el número uno de todos los tiempos del tenis, pasa sus ratos en tierras malagueñas. Así le ocurrió en pleno confinamiento, a mediados de 2020. Y algunos de sus vídeos se hicieron virales entonces.

Pero también hubo tiempo para el tenis. Y ahí entró en escena el rinconero, que entrena en tierras marbellíes. “Estábamos en cuarentena y éramos los únicos que estábamos ahí, así que empezamos a entrenar antes de que volviese el circuito”, recuerda Davidovich. “A partir de ahí hemos tenido una relación muy buena. Nos hemos caído súper bien. Es un tío de 10. He aprendido mucho de él y me ha dado muchos consejos cuando entrenamos”, dijo en declaraciones a la ITF.

“Cada vez que salgo a pista yo voy a ganar, da igual quien esté enfrente”, continuó el malagueño. “Es un rival duro, pero se puede. Hay gente que le ha ganado. Está con mucha confianza pero creo que también tendrá algo de presión de representar a su país, de seguir ganando y lograr las Olimpiadas y el US Open. No es fácil gestionarlo”, sentenció Davidovich, que esta vez tiene un as debajo de la manga ya que ha entrenado antes de llegar a los Juegos con el propio Rafa Nadal: el mayor verdugo de Djokovic.

“Un gran tipo”

Precisamente Djokovic hizo referencia al duelo con el malagueño después de derrotar al alemán Struff. “Hace tiempo la gente le tenía como un especialistas en canchas de tierra batida, pero en el último año y medio ha mejorado muchísimo en pistas rápidas”, explicó sobre ‘Foki’.

Y también contó más sobre la relación de ambos. “En España hemos entrenado juntos varias veces, además tenemos una buena relación, nos llevamos bien, es un gran tipo. Sé perfectamente lo que me voy a encontrar en ese partido”, dijo el serbio.

Sin duda será un partido atractivo con muchos alicientes que lo rodearán. Una ocasión magnífica para seguir haciendo historia.

