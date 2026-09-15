El colegio Domingo Lozano, sin fecha de reapertura 3 años después: el proyecto espera el visto bueno de la Junta

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Las claves Generado con IA El CEIP Domingo Lozano de Carranque sigue cerrado desde diciembre de 2023 por problemas estructurales y sin fecha prevista de reapertura. El proyecto de rehabilitación presentado por el Ayuntamiento de Málaga está en revisión técnica por la Agencia Pública Andaluza de Educación para ajustarlo a las necesidades del centro. Más de 260 alumnos han sido reubicados entre el CEIP Ciudad de Popayán y el CEIP Luis Braille, contando con transporte y monitores para los desplazamientos. La distribución del alumnado se ha reorganizado: los más pequeños están en el anexo reformado del Ciudad de Popayán y el resto de Primaria, repartido entre ambos centros temporalmente.

El CEIP Domingo Lozano, el colegio público de Carranque clausurado desde diciembre de 2023 por su deficiente estado estructural, sigue pendiente de ser rehabilitado. Casi tres años después de su cierre, la comunidad educativa del centro encara un nuevo curso a la espera de conocer fecha y plazos del proyecto de renovación.

El proyecto de obra presentado por el Ayuntamiento de Málaga se encuentra actualmente en fase de revisión técnica por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), el organismo competente para autorizar este tipo de actuaciones en centros educativos, según han indicado a este periódico fuentes de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía.

En este proceso de revisión, los técnicos de la APAE están fijando los criterios que debe recoger el proyecto definitivo para ajustarlo a las necesidades educativas reales del centro.

Según han explicado las mismas fuentes, el análisis pormenorizado del documento ya ha permitido detectar varios aspectos que no estaban contemplados en el informe inicial presentado por el Consistorio y que deberán incorporarse al programa de necesidades antes de que el proyecto pueda seguir adelante.

Desde la delegación de Educación han insistido en que se mantiene una estrecha coordinación con el Ayuntamiento de Málaga, al que se trasladará una respuesta formal en cuanto concluya la revisión técnica del proyecto.

El origen de esta situación se remonta a diciembre de 2023, cuando varios informes técnicos alertaron de la deficiente cimentación del edificio, construido en 1968, y del riesgo de que sufriera daños mayores a medio y largo plazo.

Aquella clausura de urgencia obligó a repartir a los más de 260 alumnos matriculados entre dos centros cercanos: el CEIP Ciudad de Popayán, a unos 220 metros, y el CEIP Luis Braille, a 1,1 kilómetros del Domingo Lozano, una situación que continúa a día de hoy.

Fue el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, quien asumió la redacción del proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación estructural, tras adjudicar ese trabajo a la empresa Cemosa por un importe cercano a los 159.000 euros y un plazo de elaboración de cuatro meses desde la formalización del contrato.

Una vez terminado, el compromiso municipal pasaba por remitir el documento a la Junta de Andalucía para que fuera esta la que decidiera si el edificio podía rehabilitarse o si, por el contrario, era necesario construirlo de nuevo por completo.

El pasado mes de junio ya se conoció que el colegio seguiría clausurado y que sus alumnos permanecerían al menos otro curso más fuera de las aulas, mientras el Ayuntamiento licitaba un nuevo servicio de transporte y acompañamiento escolar entre el CEIP Luis Braille y el centro cerrado.

Ese contrato, de poco más de 25.500 euros, incluye vehículos de hasta 55 plazas y monitores que garantizan la seguridad de los menores en sus desplazamientos diarios.

De cara a este curso, ya con las obras de adecuación del anexo del Ciudad de Popayán finalizadas, el reparto del alumnado se ha reorganizado ligeramente respecto a cursos anteriores.

Según han explicado desde la Asociación de Familias del Domingo Lozano, los grupos de tres, cuatro y cinco años ocupan ahora ese edificio anexo ya reformado, mientras que el resto de Primaria queda dividido entre los dos centros: de primero a cuarto siguen en el Ciudad de Popayán, y quinto y sexto continúan en el Luis Braille.