Málaga se proyecta como capital de la tecnología cuántica mediante la alianza entre universidades y empresas

Javier López (UMA) y Felipe Romera (Málaga TechPark), este martes en la presentación oficial del Ecosistema Cuántico de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga impulsa su posicionamiento como nodo global de tecnología cuántica, gracias a la colaboración entre universidades, empresas y administración. El ecosistema local cuenta con ocho grupos de investigación en áreas como física cuántica, química computacional y ciberseguridad. La hoja de ruta presentada en The Green Lemon se alinea con la Estrategia Europea y la Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España 2025-2030. Empresas y fondos de capital riesgo destacan el potencial de Málaga para la fabricación de chips cuánticos y el desarrollo de soluciones intermedias en sensores y encriptación.

198.000 millones de dólares. Esa es la proyección del mercado global de la tecnología cuántica para 2040, según el informe Quantum Technology Monitor 2025.

En la carrera por el liderazgo tecnológico se encuentran expertos, universidades y empresas, que se dieron cita este martes en The Green Lemon, en el Parque Tecnológico, para presentar la hoja de ruta que convertirá a Málaga en nodo global de computación cuántica, ciberseguridad y soberanía tecnológica.

Javier López, catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Málaga, señaló la urgencia de esta revolución tecnológica: “El crecimiento del mercado es brutal y no podemos quedarnos atrás en este movimiento”.

López resaltó el impacto de la Quantum Europe Strategy, que pretende situar a Europa como líder mundial y fortalecer la seguridad en la Unión Europea. El ecosistema local está compuesto por ocho grupos que investigan áreas como química computacional y física cuántica. Pero para expandirse, las sinergias son esenciales y la administración, también.

Javier Delgado, representante de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, detalló que España ha iniciado una carrera por el liderazgo tecnológico con un mismo fin: la Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España 2025-2030.

Este plan se centra en la computación, las comunicaciones seguras y la sensorización. “En la UE, somos líderes en I+D, además hay un empuje político en tecnologías cuánticas bastante notable”.

Desde el sector privado y el capital riesgo, Jorge Fernández, de Bullnet Capital, analizó cómo su firma invierte en proyectos tempranos de alta tecnología que surgen de la universidad. “Aunque los ordenadores cuánticos aún tardarán, existen soluciones intermedias en sensores y encriptación de mensajes”.

En este sentido, Sara Guzmán, de la empresa Quside, presentó su tecnología de generación de números aleatorios con “entropía verificada en tiempo real”, un componente que ya se utiliza en proyectos europeos y que es fundamental en la ciberseguridad actual.

Desde el plano de la seguridad, Anders Moller, de Dekra, subrayó que la criptografía es la base de nuestra infraestructura digital y que las empresas deben prepararse para migrar hacia el Post-Quantum Cryptography.

En la línea de la visión empresarial, Javier Romero, de Quantum Labs, reveló la oportunidad de traer a Málaga la fabricación de chips cuánticos comerciales para usarlos en drones o robots.

El talento de los investigadores de la UMA

La presentación encaró su recta final con una exposición de varios grupos que expusieron su capacidad investigadora en la UMA. El grupo de Arquitecturas y Algoritmos Paralelos, capitaneado por Óscar Plata, destacó su participación en el proyecto Quantum Spain y la importancia de la financiación público-privada, con 5,5 millones de euros públicos y algo más de 1 millón para la Cátedra Chip.

Otros fueron Carlos Canal, del grupo de Ingeniería de Software Cuántico, el laboratorio de Fotónica, el grupo NEO y el grupo FQM159 de materiales para electrónica orgánica.

Felipe Romera, director del Málaga TechPark, clausuró el encuentro y reafirmó el compromiso de las universidades, los expertos y las empresas con Málaga y con la innovación cuántica: “Queremos ser un nodo europeo donde converjan la IA, la ciberseguridad, la microelectrónica y la cuántica”.