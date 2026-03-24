La Universidad de Málaga genera un impacto económico de 800 millones de euros, el 0,89% del PIB

Un momento de la presentación del informe en el Rectorado de la UMA.

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Málaga genera un impacto económico de 800 millones de euros, equivalente al 0,89% del PIB provincial en 2022. El peso de la UMA en la economía malagueña ha crecido desde el 0,74% del PIB en el año 2000. La institución genera más de 8.000 empleos a tiempo completo y cuenta con más de 30.000 alumnos. El estudio fue realizado por un equipo multidisciplinar de expertos de la UMA en colaboración con la Fundación Unicaja.

Que la Universidad de Málaga es un elemento clave en la provincia es algo lógico desde todos los puntos de vista. Desde el empleo, la investigación, la transferencia de conocimiento, la creación de empresas... Miles de personas se forman en sus aulas cada año en numerosas titulaciones.

Pero, ¿cuál es su aportación a la economía malagueña? Un estudio presentado este martes realizado por expertos de la UMA con la colaboración de la Fundación Unicaja afirma que el impacto económico total es de 800 millones de euros, lo que representa el 0,89% del PIB, a fecha 2022, último dato de análisis.

Ha habido un avance de su peso en las cuentas de la provincia ya que en el año 2000 representaba el 0,74% del PIB provincial.

En la UMA se generan más de 8.000 empleos a tiempo completo y supera los 30.000 alumnos. El estudio señala además que el Valor Añadido Bruto (VAB) es de 316 millones de euros "con un importante efecto sobre el empleo en educación, I+D y construcción".

El informe ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Málaga encabezado por el catedrático de Contabilidad Pública Daniel Carrasco.

También han trabajado en él Víctor Heredia, profesor de Teoría e Historia Económica; Óscar Marcenaro, catedrático de Economía Aplicada; Carmen Molina y Carmen Ordóñez de Haro, profesoras contratadas doctoras del Departamento de Economía Aplicada de UMA, José Antonio Ruiz, director de la Oficina de Transferencia y Resultado de la Investigación, y Daniel Sánchez Toledano, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad.