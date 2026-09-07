Málaga se prepara para el día grande de Santa María de la Victoria: programación para el 7 y 8 de septiembre

Las claves

Las claves Generado con IA La Hermandad de Santa María de la Victoria celebra los actos centrales en honor a la Patrona de Málaga los días 7 y 8 de septiembre. El 8 de septiembre se realizará la tradicional ofrenda floral institucional y la solemne misa estacional presidida por el obispo de Málaga. La procesión de regreso de la Virgen de la Victoria recorrerá el centro histórico desde la Catedral hasta la Basílica, con salida a las 19:30 h y encierro a las 23:30 h. La Virgen de la Victoria llegó a Málaga en 1487 como regalo de Maximiliano I de Austria a los Reyes Católicos, convirtiéndose en símbolo de devoción para la ciudad.

Cuenta atrás para el Día de la Virgen de la Victoria. Tras más de una semana de actividades en el templo catedralicio, la Hermandad de Santa María de la Victoria encarará entre este lunes 7 de septiembre y el martes 8 los momentos álgidos de la programación litúrgica y festiva en honor a la Patrona de la ciudad y de la Diócesis.

Durante la tarde de este lunes se celebra la última sesión del novenario tradicional, que este año se ha desarrollado bajo el lema "La Virgen de la Victoria, Madre de todos" con una marcada clave sinodal. La predicación correrá a cargo del sacerdote D. Gonzalo Martín Fernández, delegado diocesano de Catequesis y párroco de la Virgen del Carmen de Benalmádena Costa.

A las 19.30 horas será en rezo del Santo Rosario y preces de la Novena en la Catedral y a las 20.00 horas, la celebración de la Santa Misa. Así, la parte musical de esta jornada estará a cargo del Coro de la Basílica de la Victoria.

Martes, 8 de septiembre: Solemnidad de Santa María de la Victoria

El 8 de septiembre, fiesta local en la capital malagueña, concentrará los actos solemnes desde primera hora de la mañana y la esperada procesión de regreso por las calles del centro histórico durante la tarde y noche.

Cultos matinales en la Catedral

11:15 h. – Ofrenda Floral Institucional:

Quince minutos antes del inicio de la eucaristía, las principales instituciones públicas —Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno— realizarán la tradicional ofrenda floral ante las plantas de la Patrona.

Quince minutos antes del inicio de la eucaristía, las principales instituciones públicas —Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno— realizarán la tradicional ofrenda floral ante las plantas de la Patrona. 11:30 h. – Solemne Misa Estacional:

La eucaristía estará presidida por el obispo de la Diócesis de Málaga, Mons. José Antonio Satué Huerto. Contará con la interpretación musical del órgano catedralicio y de la Coral Santa María de la Victoria.

Procesión de alabanza y regreso a la Basílica

El plato fuerte de la jornada festiva comenzará a las 19:30 horas con la salida de la procesión triunfal desde el primer templo diocesano, con previsión de llegada a la Basílica sobre las 23:30 horas.

Horarios y Puntos Clave 19:30 h. Salida desde la S. I. Catedral 21:00 h. Paso por Plaza de la Constitución / Larios 23:30 h. Encierro en el Santuario de la Victoria 📍 Itinerario Oficial Patio de los Naranjos

➔ Santa María

➔ Molina Lario

➔ Plaza del Obispo

➔ Molina Lario

➔ Strachan

➔ Torre de Sandoval

➔ Bolsa

➔ Marqués de Larios

➔ Plaza de la Constitución (Despedida autoridades y B. Municipal)

➔ Granada

➔ Calderería

➔ Plaza de Uncibay

➔ Casapalma

➔ Cárcer

➔ Madre de Dios

➔ Plaza de la Merced

➔ Calle Victoria

➔ Compás de la Victoria

➔ Plaza del Santuario y Encierro

Cuenta la historia que la Virgen de la Victoria llegó a Málaga en 1487 de la mano del rey Fernando el Católico. La imagen habría sido un regalo del emperador Maximiliano I de Austria y, según la leyenda, estuvo presente en el campamento de los Reyes Católicos en el cerro donde ahora se encuentra el Santuario de la Virgen de la Victoria.

Después de la reconquista, los Reyes Católicos donaron la imagen a la ciudad como muestra de gratitud y devoción, colocándola en un templo que más tarde se convertiría en el santuario que lleva su nombre. Desde entonces, la Virgen de la Victoria se ha convertido en una figura importante para los malagueños, especialmente en tiempos de necesidad.