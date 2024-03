Terelu no falta a su cita con la Virgen de la Salud de Málaga en su primera Semana Santa sin María Teresa Campos

Noticias relacionadas La última Semana Santa de María Teresa Campos: la Virgen de la Salud de Málaga y su familia

Las hermanas Campos se enfrentan este año a una Semana Santa muy complicada tras el fallecimiento de su madre, la comunicadora María Teresa Campos. Si bien Carmen Borrego se encuentra en Honduras concursando en Supervivientes, Terelu Campos sí ha viajado hasta Málaga para vivir de cerca una de las grandes pasiones de su familia.

La imagen habitual era ver a las hermanas junto a su madre en los balcones de puntos emblemáticos como la Tribuna de los Pobres o calle Larios. Sin embargo, como las inclemencias meteorológicas no han dejado, al menos de momento, disfrutar en condiciones de la Semana Santa malagueña, Terelu optó por acudir este Domingo de Ramos al interior de la iglesia de San Pablo para visitar a la Virgen de la Salud, que tenía que haber realizado su estación de penitencia ayer por las calles del centro.

Terelu Campos, vestida de color oscuro, vio de cerca el trono de la Virgen de la Salud, a quien tiene especial devoción, sobre todo, desde que superó su cáncer de mama. Así, la procesión que más disfrutaban en familia era la más famosa del Lunes Santo, la de Nuestro Padre Jesús Cautivo. María Teresa era muy devota del Señor de Málaga y siempre lo tuvo presente en su día a día.

La imagen de Terelu. E.E.M.

El año pasado, Terelu escribió en su blog lo duro que era para ella pasar la Semana Santa sin su madre, que en ese momento estaba enferma. "Se me caen las lágrimas mientras escribo esto y me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña. Me rompe el corazón en mil pedazos”, escribía Terelu, aunque también dejó claro que iba a rezar “en su nombre”.

El año pasado, un día como hoy, Terelu compartió una imagen de cuando la Cofradía del Cautivo, que finalmente no sale este Lunes Santo, salía del Puente de la Aurora, junto a su hija Alejandra. En el pie de foto decía lo siguiente: "Con el amor de mi vida viendo al Cautivo por el puente de la Aurora. Ella este año no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión y para rezarle que la cuide todos los días. Semana Santa diferente pero también muy triste sin ella".