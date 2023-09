La última Semana Santa de María Teresa Campos: la Virgen de la Salud de Málaga y su familia

La estampa que prácticamente todos los malagueños guardan de María Teresa Campos tiene olor a incienso y el redoble de un tambor de fondo. Siempre fue habitual para ellos ver a la comunicadora, desde un balcón de calle Larios o la Tribuna de los Pobres disfrutando de las procesiones de la Semana Santa de Málaga, normalmente, el Domingo de Ramos y el Lunes Santo. El Cautivo y la Virgen de la Salud siempre fueron dos de sus grandes devociones, aunque tampoco intentaba perderse el Miércoles Santo al Rico y el Jueves Santo a la Esperanza y al Cristo de Mena.

La última vez que disfrutó de una de sus tradiciones favoritas en Málaga fue en 2022. Volver a ver las procesiones desde un balcón llenó de alegría a Campos después de dos años complicados a causa de la pandemia en los que las imágenes no salieron a la calle. Vivió aquellos momentos acompañada de uno de sus pilares fundamentales, su hija Terelu, también devota de ambas advocaciones.

Aquel año, pudieron ver el Domingo de Ramos a la Virgen de la Salud, una imagen a la que, la propia Terelu, reconoció en su día rezar todas las noches gracias a una oración que le envió su amiga Mari Pepa. Esta mujer, cuando Terelu estaba luchando por primera vez contra el cáncer de mama, puso un pañuelo en el pecho derecho de la mencionada virgen para darle fuerzas.

María Teresa, junto al Cautivo y la Trinidad. RRSS Cautivo

En la peculiar imagen del balcón que llegaba a las redacciones año tras año, hemos visto a María Teresa acompañada no solo de Carmen Borrego y Terelu Campos, sino también de su nieta Alejandra Rubio, su "influencer" favorita, como ella misma decía, y algunos de los amores que han ido pasando por su vida en los últimos años, como Santiago García o Edmundo Arrocet.

Este martes, Pepe, un trabajador del hotel Larios, donde ella siempre solía ver los tronos, explicaba al programa Mañaneros que siempre fue "muy sencilla" y que le gustaba rodearse de los trabajadores de toda la vida cada Semana Santa. "Siempre recordaré que por las noches me pedía su Cola Cao a la habitación... o cuando veía el menú y no le convencía me pedía que le hiciera una tortillita francesa", declaraba.

Sin embargo, la estampa de la familia Campos en la Semana Santa de 2023 fue muy distinta. Por primera vez en años, María Teresa Campos no acudió a ver las procesiones a su tierra ante la imposibilidad de viajar por su delicado estado de salud. Su hija Terelu, el Lunes Santo, compartió una imagen de cuando la Cofradía del Cautivo salía del Puente de la Aurora, junto a su hija Alejandra.

María Teresa Campos en abril de 2022 durante la Semana Santa de Málaga. Gtres.

En el pie de foto decía lo siguiente: "Con el amor de mi vida viendo al Cautivo por el puente de la Aurora. Ella este año no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión y para rezarle que la cuide todos los días. Semana Santa diferente pero también muy triste sin ella".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

Su fallecimiento

La comunicadora ha fallecido a las cinco de la madrugada de este martes a los 82 años en el Hospital Jiménez Díaz de Madrid, donde ingresó de urgencia el pasado domingo, 3 de septiembre, por una insuficiencia respiratoria aguda y en estado muy grave.

Durante los últimos meses, Campos había sufrido un grave deterioro cognitivo y, por ello, había sido retirada de la vida pública desde 2021, cuando hizo su último programa en Telecinco.

