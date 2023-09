Muere a los 82 años María Teresa Campos, la mujer a la que Málaga vio crecer en el mundo de la comunicación

La periodista María Teresa Campos ha fallecido este martes de madrugada en Madrid, a los 82 años de edad. El pasado domingo, la presentadora fue ingresada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid por un "cuadro de insuficiencia respiratoria aguda". Campos llevaba meses apartada de la vida pública por decisión de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, que la han protegido hasta el último segundo desde que su madre comenzara a sufrir un grave deterioro cognitivo.

La comunicadora nació en Tánger, algo que mucha gente no sabe, pues creen que nació en Málaga capital, a donde llegó con apenas un año. Sin embargo, aunque no lo pusiera en su DNI, ella se sentía malagueña, pues fue la Costa del Sol la que la vio nacer profesionalmente. Siempre con una personalidad arrolladora, la comunicadora estudió Filosofía y Letras en la UMA, aunque ya trabajaba en el sector, para que el mundo no la tratara como "una simple locutora".

Se inició en el mundillo gracias a Radio Juventud, la emisora donde encontró su primera oportunidad. Tras presentarse a un concurso que presentaba su hermano Paco, el director de la emisora se fijó en su voz y la acabó contratando. Hizo de todo: fue la voz de los Discos dedicados tan frecuentes de la época, pero también de magacines de todo tipo. En aquel entonces comenzó a popularizarse como Mari Tere Campos.

Después vino Radio Popular COPE, también en Málaga, donde conducía Español Pop, un programa musical donde tuvo la oportunidad de entrevistar a grandes cantantes de la época. Esto es algo curioso de María Teresa, que a lo largo de su vida se enfrentó a múltiples palos en el mundo de la comunicación: igual entrevistó a un presidente del Gobierno, que a un cantante o al protagonista de la noticia del corazón del momento.

María Teresa se convirtió en aquel momento es un icono de libertad en un mundo de hombres, sobre todo en Málaga, donde tras formar parte de programas como Mujeres 72, donde se comienza a hablar de feminismo, en Radio Juventud, aunque solo podía emitirse por las noches.

Por lo transgresora que era, la presentadora sufrió amenazas de sectores extremistas de la política durante la Transición. De hecho, uno de los momentos más importantes de su vida tiene lugar en 1981, cuando salió al Parque de Málaga para leer un manifiesto a favor de la democracia y la libertad.

Precisamente por su versatilidad y profesionalidad, María Teresa Campos creció a pasos agigantados en el periodismo aún sin salir de Málaga, convirtiéndose en la directora de Informativos de Andalucía de RCE. Por este cargo, logró el Premio Ondas en el año 1980. Volverá a ser premiada con este galardón en 2003 por "su labor de dignificación de la televisión popular".

Mary Tere se convierte en María Teresa con el cambio de aires que le dio la capital española, Madrid, donde continuó como directora de Informativos de RCE a nivel nacional a partir del año 1981. Es en esa época cuando se separa de su marido, quien en 1984 se suicida pegándose un tiro, algo que le costó superar a la presentadora tras veinte años de amor compartido.

Los otros hombres de Teresa fueron Félix Arechavaleta, José María Hijarrubia y Edmundo Arrocet, con quien estuvo hasta 2019, cuando Terelu Campos, una de sus hijas, anunció en un comunicado la ruptura de ambos.

La reina de las mañanas

Sin embargo, si algo ha sido importante para María Teresa Campos, eso ha sido la televisión. Comenzó en el programa Esta Noche (1981) junto a Carmen Maura, y fue encadenando programas que compatilizaba con su trabajo en Radio Nacional de España.

En 1986 se convierte en una chica Hermida con el popular Jesús Hermida en Por la mañana, donde María Teresa participaba en diferentes secciones. Así, especialmente popular se hizo una peculiar "riña" que tuvieron ambos en pleno directo.

Tras programas como Hoy por hoy, donde trabajó con Iñaki Gabilondo en cadena SER, estrena a la televisión para sustituir al propio Hermida en 1990 en el programa A mi manera, que después toma el nombre de Esta es su casa. Con Pasa la vida, en 1993, se convierte en la reina de las mañanas, donde se convierte en toda un todoterreno. Sin embargo, su gran éxito profesional llega con Día a día --casi 2.000 emisiones hizo--, un programa con el que consigue un contrato brillante y crea cantera de comunicadores que en la actualidad siguen trabajando en primera plana.

En 1998 consigue su soñada Mesa del debate. En este programa la malagueña logra una mesa de debate durante el horario matinal para tratar temas de actualidad, algo que funcionó muchísimo.

Los 2000

En 2004, María Teresa Campos ficha por Telecinco, donde hace Cada día, un magacín donde compite con Ana Rosa Quintana, aunque solo dura hasta 2005 por motivos de audiencia. Tras dieciséis años dirigiendo y presentando un programa diario en televisión decide tomarse un descanso y preparar nuevos proyectos.

En 2007 sustituye a Julia Otero en Punto Radio en Protagonistas, un programa matinal que también hace durante una temporada. Pero su verdadero éxito en este siglo es ¡Qué tiempo tan feliz!, un programa de fin de semana que estuvo en la parrilla de Telecinco hasta 2017 y que normalmente se centraba en la vida de los famosos. Salvo apariciones en Sálvame o su docu-reality Las Campos, la realidad es que aquel fue su último gran proyecto profesional.

En 2021, Telecinco presenta un programa de entrevistas subida a un camión transparente, llamado La Campos móvil, pero no tiene éxito y tras su primera emisión, se retira.

