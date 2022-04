Juanma Moreno: "La Semana Santa es diversa; cada uno tiene que disfrutarla como le apetezca"

¿Cuál es su primer recuerdo cofrade?

Me recuerdo cogido de la mano de mi padre y de madre, mientras escuchaba los tambores ensordecedores, en este caso del Cristo de Mena que se acercaron mis padres a verlo. Y, a partir de ahí, me emocionó todo: entre las velas, los capirotes, entre cierto temor a aquellos personajes para mí nuevos y cierta expectación por todo lo que se estaba produciendo allí. Y ese recuerdo se me quedó marcado siempre.

¿Sillas en el recorrido oficial o callejeo? ¿Por qué?

Yo creo que la Semana Santa es una semana que cada uno vive de una manera distinta. Y hay que organizarla y diseñarla para que cada uno la disfrute de la manera que más le guste; hay gente que la disfruta en el recorrido oficial, de una manera más organizada, y otra la disfruta desde un balcón, o desde una pequeña calle o cogiendo a su hijo en los hombros para que la vea, en una calle estrella… Yo creo que la Semana Santa es diversa y cada uno tiene que disfrutarla como más le apetezca.

Semana Santa, ¿de tarde o de noche?

A mí particularmente me gusta más de noche, porque de noche tiene el esplendor de las velas, de las luces, de los brillos, de los cirios y de las túnicas, de las candelerías encendidas… tiene un mayor esplendor y le da una dimensión todavía más imponente.

El momento que nunca se pierde.

Bueno, por razones lógicas, porque yo tengo un vínculo afectivo hacia todos mis hermanos, emocional, de pasión hacia las Reales Cofradías Fusionadas de San Juan, y por eso no me pierdo nunca su salida. Es verdad que como procesiono y mis hijos han empezado también a procesionar, pues voy obligado; pero algún año que no he podido sacar el trono también he estado viendo la salida porque me evoca recuerdos, me evoca emociones y sensaciones que son inolvidables y con las que me apetece estar con una parte de familia que yo ya conozco y con la que me siento cómodo.

El momento que recomendaría a cualquier persona que no conozca la Semana Santa de Málaga.

No se trata de un momento, hay muchos momentos en la Semana Santa, y cada uno lo vive con una intensidad distinta. La Semana Santa son sensaciones, son colores, olores, expectaciones, son paisajes urbanos modificados y completamente nuevos, paisajes sociales y de personas de todo tipo de clase y condición que se reúnen… Yo creo que no hay ningún momento especial; pero sí es verdad que la Semana Santa suele tener sus momentos más esperados en torno al Miércoles y el Jueves Santo.

¿Limones cascarúos o torrijas?

Yo soy muy de dulce, así que yo las torrijas y de cabeza.

¿Hay alguna tradición en su familia en Semana Santa?

Bueno, mi familia es de Alhaurín El Grande… Verdes y ‘Moraos’, y ahí podría tener uno un problema familiar como no empezara a hablar de eso.

Si ha salido en alguna ocasión de nazareno, ¿capirote de cartón, plástico o rejilla?

Yo no he salido nunca, porque siempre he ido debajo del trono, pero creo que en ese sentido hay que ser muy práctico. A mis hijos, por ejemplo, yo busco que estén cómodos, y que hagan una estación de penitencia que puedan disfrutarla y no estén incómodos con el capirote.

Esa imagen por la que tiene especial devoción…

Creo que todas evocan algo, y por eso todas tienen sus fieles. En el caso de Málaga, es conocida la pasión que desata El Cautivo, o la Esperanza… pero yo quizás me quedaría con mi Cristo de la Exaltación.

¿Estrena el Domingo de Ramos para “que no se le caigan las manos”?

La verdad es que no, porque voy tan rápido que no suelo estrenar nada, pero… lo tendré en cuenta a futuro el Domingo de Ramos.

¿Es de los que ve vídeos cofrades o escucha música de Semana Santa durante todo el año?

No llego a tanto, porque tampoco me queda mucho tiempo para mis aficiones. Pero me gusta mucho; tenemos unas bandas maravillosas en Andalucía, en Málaga de manera especial. Bandas muy profesionales, con un nivel de talento espectacular esos músicos, y que han servido para que muchos niños de barrios incluso humildes hayan sintonizado con la cultura y con la música y vayan a ser grandes profesionales. Me gusta muchísimo y tengo cds, pero la suelo escuchar más en el entorno de la Semana Santa.

¿Con qué procesión vendería usted por el mundo la Semana Santa de Málaga?

Con la que sale de calle Parras el Domingo de Ramos temprano y se encierra en San Julián el Domingo de Resurrección… Cualquiera de las cofradías que procesionan en Málaga, todas ellas, son buena muestra de la monumentalidad, la devoción y la historia de la Semana Santa de Málaga.

