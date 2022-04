Canco Rodríguez: "La mejor tradición de todas es poder bajar a Málaga y disfrutar con mi familia"

¿Cuál es su primer recuerdo cofrade?

De pequeñito, agarrando con fuerza una vela, paseando por las calles de Málaga y sintiéndome parte de algo tremendamente hermoso junto a mi prima Carmen.

¿Sillas en el recorrido oficial o callejeo? ¿Por qué?

Me gusta todo. Antes era más de tirarme a la calle con los amigos para encontrarme con las procesiones, con las imágenes, en lugares estratégicos. Ahora, en la calle suelo ver alguna salida o encierro pero el resto desde algún balcón.

Semana Santa ¿De tarde o de noche?

Prefiero no elegir. Me gusta salir de casa de día, escuchando algunos tambores lejanos, con el itinerario en la mano en busca de alguna salida, intentando entrar antes en las iglesias para respirar el ambiente previo a la salida. Luego dejar que la noche, las cornetas, el incienso y los recuerdos me envuelvan hasta la recogida.

El momento que nunca se pierde.

La salida de Los Gitanos. Hace años para ver a mi tío Juan, luego por mis primos que sacaban la Virgen y ahora porque a quién no le encanta la salida y el encierro de los Gitanos.

El momento que recomendaría a cualquier persona que no conozca la Semana Santa de Málaga

Hay cientos, miles de momentos hermosos, poéticos, dolorosos, esperanzadores para vivir en la Semana Santa de Málaga. El imponente Cautivo, el silencio del Santo Sepulcro, ese río de romero que arrastra la Esperanza, la corona de María Santísima de los Dolores de Servitas, la mirada de los legionarios,…

¿Limones cascarúos o torrijas?

Yo soy de torrijas y vino dulce.

¿Hay alguna tradición en su familia en Semana Santa?

Actualmente la mejor tradición de todas es poder bajar a Málaga y poder disfrutar con mi familia de las procesiones. Es un encuentro familiar con mis padres, hermanos, primos, que pocas veces se repite durante el resto del año.

Si ha salido en alguna ocasión de nazareno, ¿capirote de cartón, plástico o rejilla?

Hace años que salgo con capucha sin capirote llevando estandarte, pero de pequeño siempre llevaba capirote de cartón agujereado.

Esa imagen por la que tiene especial devoción…

El estandarte que saco cada año en el Sepulcro con la imagen la Dolorosa de Juanita Reina pintada por Antonio Montiel. He tenido la fortuna de llevarlo cada año desde que salió en procesión por primera vez.

¿Estrena el Domingo de Ramos para “que no se le caigan las manos”?

Los refranes nunca han sido mi fuerte.

¿Es de los que ve vídeos cofrades o escucha música de Semana Santa durante todo el año?

Por supuesto. En muchas ocasiones mientras me preparo en los camerinos de los teatros escucho marchas procesionales porque me ayuda a conectar emocionalmente con la función que estoy a punto de representar.

¿Con qué procesión vendería usted por el mundo la Semana Santa de Málaga?

No puedo dar un nombre porque es imposible. Por algunas hermandades y cofradías tengo más devoción que por otras pero te aseguro que cualquiera de las que procesionan por nuestra ciudad podría representar con orgullo al resto.

