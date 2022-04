El Málaga CF se juega la vida y las pulsaciones en Leganés

El Málaga CF se juega la tranquilidad en la jornada 36. Quedan aún muchos partidos, puede pasar cualquier cosa, pero todo hace indicar que este fin de semana podría ser vital. Los rivales más directos se la juegan contra equipos que luchan por el play-off en la clasificación, mientras que el conjunto andaluz buscará este sábado la victoria contra el Leganés (16.00 horas, Movistar LaLiga). Por lo que estos 90 minutos en Butarque podrían marcar un antes y un después en esta temporada que ya visualiza su final.

A pesar de todos los contextos favorables, el conjunto de Mehdi Nafti ya demostró en la primera vuelta de qué pasta está hecho. Desde entonces, la vida en Martiricos ha dado un giro de 180 grados con hasta tres entrenadores. Además de todo, el Leganés también pone a prueba la durabilidad del efecto Guede. El equipo dio una muy buena cara ante el Real Valladolid con un resultado de 2-2. Ahora ya sin el empuje de la afición en La Rosaleda, será la oportunidad perfecta para comprobar qué piel tiene este Málaga CF del argentino.

Lo que está claro, por el momento, es que la enfermería se va vaciando progresivamente, aunque no será suficiente para que gran parte de los jugadores estén disponibles para este sábado. El estado de Cufré, Jairo, Hicham y Chavarría sigue siendo el mismo. Ninguno de ellos podrá vestir la camiseta este fin de semana. La novedad a esta amarga lista es Adrián López, quien ha sufrido una lesión muscular en el cuádriceps derecho y será baja en la delantera blanquiazul.

Lo cierto es que las buenas noticias van llegando. La principal novedad es la vuelta a una convocatoria de Luis Muñoz tras esa larga lesión que le apartó del campo durante largos meses. Otro que ha vuelto, aunque de forma progresiva y sin estar disponible, es Juande. Su presencia en Butarque está descartada, pero sí que es un futbolista muy importante con el que podrá cantar Pablo Guede de cara al final de temporada. Junto a él también llega Lombán en una situación muy parecida. Ha regresado a las sesiones del equipo y estará en las convocatorias en las próximas semanas.

Así que será una jornada vital con efectivos limitados. El Málaga CF se la juega. Por lo que podría suponer en la clasificación, quizás sea uno de los partidos más importantes de la temporada por su desenlace en la tabla. Siete puntos siguen separando a los costasoleños del descenso. Si los resultados se dieran, podrían a estar incluso a 10. Pero primero hay que jugar contra un rival que pelea durante los 90 minutos. El primero paso es ganar. Ya veremos luego lo que hacen los demás.

El rival

Es la oportunidad perfecta para conseguir la victoria. Sin embargo, que los aspectos externos creen este entorno no significa que vaya a ocurrir. Ya sabemos por lo visto esta temporada de ocasiones vitales perdidas. Lo cierto es que el Leganés tan solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos: Ibiza (1-1), Sporting de Gijón (1-1), Las Palmas (4-2), Fuenlabrada (3-2, el triunfo) y Real Oviedo (1-0). Por lo que no llegan a este encuentro en la mejor racha posible ni tampoco están exigidos de ganar.

Con respecto a los datos, el equipo madrileño, que ocupa la decimosexta posición, no es el mejor ni tampoco el peor en nada. Tan solo es el peor equipo que mayor número de centros falla (570), a partir de ahí nada más. Su máximo goleador es José Arnaiz con seis tantos, lo que habla de que no es un equipo con excesivo acierto ofensivo. Además, su portero Dani Jiménez encaja de media por partido 1.90 goles. Así que no son grandes especialistas, pero no encuentran en la estadísticas sus grandes dotes: el carácter y la garra.

Precisamente, el Málaga CF sabe muy bien lo que es eso recibir un baño moral y futbolístico del Leganés. Con el partido de la primera vuelta se confirmaron las primeras alarmas de una emergencia que aún estaba por venir. Primero Omeruo y después Juan Muñoz colocaron a su equipo por delante en el marcador en una tarde en la que el equipo blanquiazul ni siquiera llegó a disparar a la porteía contraria. Cuántas cosas han pasado desde entonces. El único objetivo debe ser la victoria para volver a sumar los tres puntos.

POSIBLE ONCE TITULAR DEL MÁLAGA CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Andrés Caro, Escassi, Peybernes, Javi Jiménez; Jozabed, Aleix Febas; Paulino, Álvaro Vadillo y Brandon.

