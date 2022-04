De la Torre: "Nunca he estado en sillas del recorrido oficial, el callejeo es más hermoso e interesante"

¿Cuál es su primer recuerdo cofrade?

Los recorridos que yo hacía camino de los Maristas. Soy del barrio de la Victoria y en el entorno de la iglesia de la Victoria siempre había unos tinglaos en aquella época que se alternaban primero para la Cena, que salía el Domingo de Ramos, y después el Viernes Santo para el Sepulcro. En aquel momento, las imágenes estaban ahí.

Del Amor también tengo recuerdos. Tenía su salida y había tinglaos correspondientes desde una capilla cercana a la iglesia de la Victoria que ahora ya no existe. La explanada grande se ha ido definiendo en los últimos años para realzar el monumento.

Ese primer recuerdo se me mezcla con el de la iglesia de San Lázaro, donde salía el Rocío, y quizás con el de mi padre preparando la túnica para su salida de Servitas.

¿Sillas en el recorrido oficial o callejeo? ¿Por qué?

Yo nunca he estado en sillas del recorrido oficial, me gusta ver las cofradías por la calle. Así lo he hecho de pequeño y de mayor es lo que me gusta hacer. Alguna vez voy a tribuna, pero a algún momento de venia de alguna cofradía que no he pedido salir o ver en salida o recorrido de calle; pero mi tiempo de tribuna es media hora o una hora como mucho, en ese plano protocolario. Entiendo que es una manera más hermosa e interesante ver desde las calles las cofradías. Buscas los rincones que más te gusten o los que más idóneos te sean para tu horario, en estos momentos míos de agenda complicada.

Semana Santa, ¿de tarde o de noche?

Cada momento tiene su encanto. La luz, el sol, hace especialmente brillante ciertos momentos de las cofradías. El resplandor de tronos dorados, el incienso y la luz hace un juego muy bonito también en ciertas salidas. De noche, el lucimiento es espléndido también. No te diría qué es lo mejor, en la tarde y la noche hay momentos espléndidos.

El momento que nunca se pierde.

Después de lo que he aprendido y conocido como alcalde de las cofradías de Málaga, estando más presente y conociendo más detalles, es muy difícil seleccionar solo uno excepcional. Cada día tiene momentos estupendos. Recuerdo la salida que hacía las Penas, que era muy difícil, en San Julián. Hoy es de una manera distinta, desde un oratorio magnífico. Quizás también la salida del Cautivo, porque La Trinidad es muy singular. Es un momento que conozco bien. Me es difícil destacar, hay muchos que procuro no perderme.

¿Limones cascarúos o torrijas?

Me pasa lo mismo que en la pregunta anterior. Quizás momentos que he vivido como portador de Servitas por calle San Agustín, enfocando hacia la catedral: la visión que te daba como portador de la torre de la Catedral de Málaga con la luna presente.

En casa, torrijas. Mi mujer las hace estupendas. Por la calle, veo los limones cascarúos y me cae simpático el tema, hablo con los que los venden y les deseo la máxima suerte en la venta. Pero a la hora de tomar, elijo torrijas. No en la calle ni en cafetería, que no tengo tiempo de parar, sino en casa. En algún momento del desayuno, mi mujer las prepara siempre para los nietos, y yo me apunto.

¿Hay alguna tradición en su familia en Semana Santa?

La hay. Antes he aludido a mi padre, que en paz descanse, con Servitas. De alguna forma, mi presencia en Servitas posteriormente tiene que ver con el fallecimiento en el año '69 y luego más tarde he estado presente hasta que la coincidencia de horarios con el Sepulcro y mi etapa de alcalde me lo hacía imposible.

Si ha salido en alguna ocasión de nazareno, ¿capirote de cartón, plástico o rejilla?

No he salido de nazareno nunca.

Esa imagen por la que tiene especial devoción…

La Virgen de Servitas. Tengo devoción a otras muchas imágenes: el Rocío, la Virgen de la Sangre, el Cristo de Mena... pero especial devoción, Servitas.

¿Estrena el Domingo de Ramos para “que no se le caigan las manos”?

No suelo hacerlo, sinceramente. No estoy nunca en estos temas de estreno o no estreno.

¿Es de los que ve vídeos cofrades o escucha música de Semana Santa durante todo el año?

No, no llego. Mi pasión cofrade es importante, pero mi tiempo es escaso y me apasiona también otras músicas, no solo la de Semana Santa. Tengo poco tiempo para músicas, sea del tipo que fuere. Me agrada, y hay marchas profesionales solemnísimas. Mater mea, la que acompaña casi siempre al Sepulcro, es una de las más impresiona. Hay otras también, con otro carácter, muy representativas de la Semana Santa.

¿Con qué procesión vendería usted por el mundo la Semana Santa de Málaga?

Hay muchas. Quizás poner distintas imágenes creo que es lo mejor. Buscaría imágenes bajo la bóveda arbórea de la Alameda o en relación con algunos de los monumentos del patrimonio malagueño más significativo, como puede ser la Catedral o la calle Alcazabilla, que tiene otros monumentos como el Teatro Romano —que se ve menos— o la Alcazaba —que se ve más— y da un contraste de culturas muy interesante. El Cautivo cruzando nuestro "río", con comillas, por el puente, soplando una brisa que siempre hay moviendo la túnica. Hay muchas imágenes, preciosísimas.

