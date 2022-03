Dora la exploradora, Pocoyó, Bob Esponja... y la Pollinica: el cartel cofrade para un colegio de Málaga

La Semana Santa andaluza está repleta de personajes secundarios que, de un modo u otro, resultan clave para comprender el misterio de la Pasión. Pilato, Judas o Longinos son solo unos ejemplos de actores que desempeñaron un papel fundamental en el devenir histórico de los acontecimientos. Pero, más allá de los grupos escultóricos que presiden pasos y tronos, el procesionismo de nuestra tierra cuenta a veces con otros invitados que traspasan las propias andas. Hablamos de Bob Esponja, la estrella Patricio o Dora la Exploradora; dibujos animados que conforman el paisaje de los cortejos cuando los vendedores ambulantes con globos se sitúan al final de la procesión.

Precisamente, esa escena es la que reproduce el cartel de la exposición cofrade que, desde el año 2016, celebra el colegio malagueño Blas Infante. Con la idea de darle algo más de repercusión a esta muestra, decidieron encargar una pintura al artista Javier Soriano. En declaraciones a EL ESPAÑOL de Málaga, Soriano explica que el trabajo le llegó gracias a un hermano de su cofradía, la Misericordia: “Resulta que es el director del centro, por lo que acepté la petición encantando pensando que me daría la oportunidad de arriesgar e innovar", relata.

En menos de dos semanas tuvo que elaborar un planteamiento inicial para, acto seguido, finalizar el propio proyecto: "He estado pintando a un ritmo mucho más fuerte de lo habitual. Lo he terminado en tiempo récord", asegura. ¿Pero de dónde nace la idea de mezclar en un mismo cuadro a Mickey Mouse con el Cristo de una hermandad de Málaga? Soriano relata que en su teléfono móvil tiene una carpeta en la que va guardando imágenes de cosas que le gustan: "Muchas me las encuentro en redes sociales y les hago captura, pensando que en algún momento me pueden inspirar".

Lo cierto es que cuando recibió el encargo, comenzó a buscar en ese cajón del sastre, topándose con una fotografía de la Semana Santa sevillana. En la estampa, el Cautivo de Santa Genoveva aparecía escoltado por las clásicas piñas de globos que llevan los vendedores detrás de cada cortejo: "Pensé que sería interesante partir de una imagen tan típica de las procesiones. Comencé a darle vueltas a la idea de conjugar los colores vivos, con los dibujos y el Cristo".

"Exposición CEIP Blas Infante"

Óleo sobre tabla. pic.twitter.com/nTTcQqBX2c — Javisorianoart (@javisorianoart) March 29, 2022

La elección del titular estaba clara: "Pollinica es la cofradía de los niños, y aunque al principio dudé en poner la clásica estampa de los niños de hebreo con faraona y palmas, pensé que había que ser atrevido y decidí poner al Señor". En un primer momento, barajó la posibilidad de que la escena se mantuviera fiel a la realidad, con el ramillete sobrevolando al titular. Sin embargo, comprobó que se perdía demasiado, por lo que finalmente desarrolló el cuadro que ha visto la luz: "Es un óleo sobre tabla en estilo pop; llevaba varios meses investigando este lenguaje y me encajaba muy bien con los plazos que tenía".

Sobre la repercusión que ha tenido, Soriano expone que la crítica es algo que está a la orden del día dentro del arte cofrade y, pese a sentirse un poco asustado por la reacción que pudiera tener la gente, confiesa estar "muy sorprendido": "Los comentarios han sido muy buenos; incluso de algunas cofrades importantes que han aplaudido la obra. En otros actos, en los que he ido mucho más calmado, me he encontrado con más opiniones negativas que esta vez".

De hecho, también ha recibido halagos entre los hermanos de la propia cofradía de Pollinica. A través de las redes sociales, el vicesecretario José Luis Pérez comentaba que el cartel le recuerda a la campaña de Reyes que Jesús Saborido hizo repartiendo los regalos de los más pequeños a los pies de la Virgen del Amparo: "Acercar a Dios a la vida de los menores, siempre con respeto, es garantizar el futuro".

La obra de Javier Soriano se dio a conocer el martes por la parte. Destaca que, pese a que había pocos niños en el acto, lo primero que comentaron en voz alta fue el nombre de todos los dibujos que aparecen reflejos: "Ha cumplido su cometido, que les llame la atención. Imagino que cuando lo han visto el resto de alumnos, habrán dicho lo mismo".

Sigue los temas que te interesan