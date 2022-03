¿Qué pasa con los tronos en Málaga?: "Hay hermandades que llevan 30 años con problemas"

"Te pido, por favor, tu ayuda". Son las palabras con las que una hermandad de la capital pide colaboración a sus integrantes para poder llenar el cortejo procesional de cara a la próxima Semana Santa. En las últimas jornadas, han sido varias las corporaciones que han ampliado sus fechas de tallaje y reparto para poder llenar todos los huecos que, a día de hoy, siguen quedando libres. ¿Qué está ocurriendo con la participación en este 2022?

Durante los encuentros cofrades de EL ESPAÑOL de Málaga en Taró Restaurante, tres personas relacionadas con el mundo del varal debatieron largo y tendido sobre la situación que esta Cuaresma se encuentran atravesando algunos tronos: problemas para repartir todas las túnicas, posibles soluciones al vacío, un cambio en las propias estructuras o de qué manera afecta el nuevo recorrido oficial. En esta primera entrega, José Antonio Luque, José Carlos Rojas y José María Hinojosa analizan cuáles son las dificultades por las que atraviesa el sector.

El primero en hacer un diagnóstico de la situación es José Carlos Rojas, teniente hermano mayor de la Cena y capataz del trono del Cristo. Rojas destaca que esta tendencia decreciente no se ha producido a causa de la pandemia, sino que ya existía antes de la llegada del covid. Apunta a que el nivel de los últimos años se ha podido mantener gracias a los hombres de trono que repiten en varias cofradías durante la Semana Santa: "Si esto no ocurriera, varias hermandades se tendrían que pensar no salir".

De izquierda a derecha: José María Hinojosa, José Antonio Luque y José Carlos Rojas, en Taró Restaurante.

La ausencia de dos años sin procesiones ha servido para que nuevas generaciones se encuentren en edad de incorporarse a los varales, especialmente los que en 2020 tenían 16 años y ahora ya suman la mayoría de edad: "Esa demanda existe, pero la gente va a los tronos de su cofradía o de los que le llaman la atención. La realidad es que hay hermandades que llevan 30 años con problemas y no se dan cuenta", subraya.

En su opinión, las corporaciones están empezando a ver que hay que abrir las puertas del todo, "y no solo de boquilla": "Si quieres ayuda, asúmelo con todas las consecuencias". Esta afirmación responde a otro hándicap que se ha sumado a esta lista: el factor económico: "Como decía, un número importante de personas salen en dos o tres tronos, por lo que tienen que hacer el desembolso correspondiente a dos o tres tronos. Sin embargo, los bolsillos no están igual que antes de la pandemia, por lo que es algo que se está notando", explica.

Aquí estamos acostumbrados a que una parte considerable de hermanos no participen de nada, y eso es impensable en otras provincias José Carlos Rojas

Durante los repartos de la magna, una de las frases más repetidas por muchos hermanos fue: "No voy a sacar mi puesto porque prefiero verlo desde fuera". José Carlos Rojas afirma que todos los integrantes de una cofradía deberían querer participar en la procesión de lo que les corresponda: "Aquí estamos acostumbrados a que una parte considerable de hermanos no participen de nada, y eso es impensable en otras provincias. ¿Son beneficiosos para la hermandad? Sí, porque necesitamos esa cuota", destaca.

José Antonio Luque, teniente hermano mayor del Rocío y capataz del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, entre otros tronos, considera que la Covid-19 ha sido solamente la puntilla a una crisis que ya existía: "Ha sido un frenazo que nos ha hecho parar en seco, en todos los ámbitos de la vida. Las cofradías ahora están despertando y viéndole las orejas al lobo, pero esto lleva tiempo ya". Sin embargo, achaca a la cuestión económica como primer factor de este tema: "Los que repiten en varios tronos, que son muchos, se están viendo muy afectados. Y sin ellos, es difícil llenar los varales", defiende.

Las cofradías ahora están despertando y viéndole las orejas al lobo, pero esto lleva tiempo ya José Antonio Luque

Pero no es el único aspecto en el que entra en consideración. La relación de las propias juntas directivas con el equipo de capataces no es siempre la mejor de las posibles: "Si una cofradía llama a alguien es porque se ha fijado en su estilo y quiere afinar algunas cosas en las que fallan, como las maniobras o el tallaje. En cambio, hay ocasiones en las que aun llevando un equipo de 15, 20 o 30 hombres de tronos, nos encontramos con trabas, como que no hay que ensayar o condiciones de cualquier tipo. Eso también resta. Hay un ejemplo muy claro; la cofradía a la que le falta gente y, cuando aparecen varios grupos a ayudar les piden que paguen la cuota de salida".

Este es uno de los elementos que más critica José Antonio Luque. Él sostiene que los portadores "no son moneda de cambio". Actualmente, el precio medio para salir llevando un trono en Málaga está entre los 20 y los 35 euros, aunque existen excepciones tanto por exceso como por defecto. Una de las tesis que defiende es la necesidad de recuperar las dimensiones antiguas de los tronos, ya que las andas actuales están desproporcionadas y desde la cabeza hasta la mesa se suceden una serie de medidas que son incompatibles con "cargar kilos".

Habrá quien cierre el tallaje con lista de espera y quien sea capaz de llenarlo José María Hinojosa

Según explica, si el más alto del trono tiene 1,65 de talla, y el más bajo 1,50, entre el primero y la mesa hay personas que no están cogiendo peso: "Eso está demostrado por ingenieros, que han evidenciado cómo se debe gestionar esa fuerza que no aplican. Los llaman pesos muertos". Por eso manifiesta que es fundamental volver a medidas "más acordes": "Sería mejor. Hay que reinventarse porque tenemos que buscar una solución".

Pero ¿cómo se aguantan los 4.000 o 5.000 kilos que pesa un trono con menos personas? Argumenta que muchos de los tronos actuales salían en el pasado con 5 personas por delante y cinco por detrás en cada varal: "Es verdad que era otra época, con los pagaos y sin aguantar marchas, pero creo que una persona hace lo que se le exige. Prueba de ello es la Paz, que salía de Renfe y hacían lo imposible para llegar. Ahora no, aguantan marchas, acompasan... Hemos cambiado el salir del paso por la matrícula".

Por su parte, José María Hinojosa, autor de la tesis doctoral sobre el entrenamiento de los hombres de trono, afirma que este problema "va a ir por bandos", como ha ocurrido siempre: "Habrá quien cierre el tallaje con lista de espera y quien sea capaz de llenarlo. Sin embargo, eso de achicar tronos o acortar varales no lo veo. Hay tronos que históricamente han ido con 220 personas y que sin embargo en la magna solo necesitaron a 186 y fueron espectacularmente", asegura.

