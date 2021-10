¿Y si llueve? La pregunta que nadie quiere hacerse antes de la magna de Málaga el 30 de octubre

Los cofrades no quieren ni oír hablar de ella, pero muchos ya miran de reojo las predicciones meteorológicas para el próximo fin de semana. El 30 de octubre saldrán a la calle 16 tronos en Málaga para celebrar, con una procesión magna, el centenario de la fundación de la Agrupación de Cofradías. Hasta ahora la palabra tabú era una: lluvia.

A menos de cinco días de la magna, ya se empieza a ver el nerviosismo. Antonio Delgado, el meteorólogo cofrade (en cursiva, porque realmente es profesor de Física de Partículas en la Universidad de Notre Dame), aleja el peligro, al menos, hasta el mismo día de la celebración: "Cancelar la magna antes del sábado no tendría sentido a día de hoy, pero si la situación no da un gran vuelco repentino, el viernes no vamos a saber si llueve el día siguiente".

En conversación con EL ESPAÑOL de Málaga, Delgado cree la decisión tendría que tomarse media hora antes de la primera salida, "lo contrario carece de sentido meteorológico". Así, cree que la Agrupación de Cofradías debe "aguantar todo lo que pueda".

"Málaga es muy especial para las lluvias. Mi experiencia me dice que cuando la borrasca entra desde Levante, hay más precipitaciones; pero si llega desde Poniente, el agua se puede quedar en Estepona o Marbella y no llegar a Málaga. La incertidumbre va a existir hasta última hora", indica Delgado.

Sin plan B conocido

Aunque fuentes cercanas a la Agrupación de Cofradías afirman que sí existe un plan B en caso de lluvia, dicha planificación no ha sido trasladada a las hermandades participantes. El pasado 7 de octubre, Pablo Atencia, presidente del órgano, declaraba en Málaga Santa, el programa cofrade de Canal Málaga que tenían "previsto esperar a una semana antes para tener datos aproximados, ahí se pondrá sobre la mesa la posibilidad de posponerla". Atencia confiaba entonces en que "hay algo de margen" para el aplazamiento.

Sin embargo, con menos de cinco días hasta la celebración del evento, no hay conocimiento público de alternativas a la celebración en caso de inclemencias meteorológicas.

Por otro lado, en caso de que exista una suspensión por causas meteorológicas, los abonados que hayan adquirido sus sillas en el recorrido oficial de la procesión no tendrán derecho a devolución. Así aparece en la información al asistente remitida en el impreso que da acceso a las localidades. Los abonados sólo tendrían posibilidad de una devolución parcial si la decisión de la suspensión fuera por motivos sanitarios y emanase de una decisión de la Administración.

