El Carnaval de Málaga elige este domingo a su nuevo Patronato con la candidatura de Virginia Pérez como única opción

Las claves

Las claves Generado con IA El Carnaval de Málaga celebra este domingo elecciones al Patronato, con la candidatura de Virginia Pérez Fernández como única opción. La candidatura de Virginia Pérez, respaldada por 177 avales de 269 posibles, representa la continuidad del actual equipo de la Fundación. El programa incluye medidas como la apertura de la Casa del Carnaval, el proyecto El Carnaval en la Escuela y la revisión de premios y el sistema del COAC. La votación se realizará presencialmente y por delegación en la Casa del Carnaval, siguiendo el Reglamento Electoral Participativo.

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga (FCCM) afronta este domingo 10 de mayo una jornada decisiva: la celebración de unas nuevas elecciones al Patronato, las segundas democráticas de su historia tras las inaugurales de julio de 2024. Los comicios se desarrollarán en la Casa del Carnaval, en Calle Eslava, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

La candidatura encabezada por Virginia Pérez Fernández se presenta como única opción tras superar el proceso de revisión de avales. La Junta Electoral ha confirmado que la propuesta cumple con todos los requisitos exigidos en las bases electorales y queda oficialmente apta para concurrir a las urnas.

La lista logró reunir 177 avales sobre los 269 censados con derecho a voto, una cifra que respalda con holgura el proyecto que se somete ahora al refrendo del colectivo carnavalero malagueño.

Una candidatura de continuidad

La propuesta que se somete al voto recoge el testigo del actual Patronato y se presenta como continuidad del proyecto iniciado tras las históricas elecciones de julio de 2024, cuando la Fundación inauguró su etapa democrática.

Su presidente saliente, Luis Bermúdez, abandona el cargo tras ser nombrado asesor del Ayuntamiento de Málaga, pero ha respaldado públicamente a la posible nueva presidenta y su equipo, al que ha deseado "toda la suerte y paciencia del mundo" en los próximos cuatro años.

El organigrama de la candidatura está integrado íntegramente por miembros del actual equipo de trabajo de la Fundación. Virginia Pérez Fernández como presidenta y Nacho Juárez Pérez Cea como vicepresidente. Completan la lista Juan Luis Monío Torres en la tesorería, Miriam Ruiz Delgado como secretaria y, en las vocalías, Francisco Martín Miranda 'Pakito Susi' y Montserrat Segado Fernández, todos ellos vinculados ya al proyecto actual.

Una imagen de Virginia y de su candidatura.

Pérez se ha presentado como "otra integrante más de un maravilloso equipo de trabajo" y ha situado entre sus prioridades fomentar la participación activa, garantizar la equidad en la gestión y promover la excelencia artística en cada una de las manifestaciones carnavalescas.

Un decálogo para los próximos cuatro años

El programa con el que la candidatura se somete al voto se articula en torno a diez medidas. Destacan la apertura de la Casa del Carnaval a exposiciones y reuniones de las personas carnavaleras, así como el proyecto El Carnaval en la Escuela, dirigido a centros educativos de Málaga y provincia.

También figura la recuperación de la programación de difusión del trabajo de agrupaciones, diseñadores de fantasía, drags y agrupaciones de animación, junto a un Ciclo de Interpretaciones Carnavalescas en plazas emblemáticas para potenciar el carnaval de calle.

En el plano competitivo, el programa contempla la revisión y modificación del sistema de puntuación del COAC y un análisis integral de la cuantía de los premios para adecuarla a la realidad económica y a la importancia artística y organizativa de las agrupaciones.

A ello se suman un plan de trabajo para continuar con la reestructuración de la Cantera y la revisión del formato del concurso de charangas, con el objetivo de potenciar su participación, dinamización y calidad artística.

Cierran el decálogo la designación de una figura referente para reforzar la conexión institucional y los patrocinios y el fomento de la categoría juvenil como etapa clave en el desarrollo de futuras autoras y autores, intérpretes y aficionados.

Cómo se vota: presencial y por delegación

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga ha detallado el procedimiento para la jornada del domingo. Las votaciones se celebrarán de 10:00 a 14:00 horas en la Casa del Carnaval, único punto habilitado para ejercer el derecho al voto.

Quienes no puedan acudir presencialmente podrán votar mediante delegación, para lo que deberán cumplimentar el modelo de autorización disponible en el apartado de descargas de la web oficial de la Fundación.

Para que la delegación sea válida, será imprescindible aportar una copia del DNI de la persona representada. La persona autorizada deberá, además, identificarse con su propio DNI ante la comisión presente en la mesa electoral.

Para cualquier consulta o aclaración, la Fundación ha habilitado el teléfono 614 32 87 13 y la dirección de correo electrónico carnavaldemalaga.fundacion@gmail.com, ambos disponibles hasta la jornada electoral.

Desde la entidad recuerdan la importancia de seguir correctamente este procedimiento para garantizar un proceso ordenado, transparente y con todas las garantías democráticas, en línea con el espíritu del nuevo Reglamento Electoral Participativo.

Tras el cierre de urnas, la comisión electoral procederá al recuento de votos y a la proclamación oficial de los resultados. La toma de posesión del nuevo Patronato tendrá lugar en la primera reunión que se celebre tras dicha proclamación.