La agenda del Carnaval de Málaga en la calle, con cambios por las lluvias: todas las fechas de los desfiles y actos

Málaga lleva un par de semanas que bien podría rebautizar a su litoral como la Costa sin Sol. El tren de borrascas protagonizado por Leonardo y Marta han dejado intensas lluvias en la provincia, provocando que, por ejemplo, la cuarta semifinal del COAC del Carnaval de Málaga tuviera que aplazarse al jueves, apenas 24 horas antes de la Gran Final, por la alerta roja que afectaba a la Serranía de Ronda y que podía afectar en sus desplazamientos a los grupos.

Pero es que culminado el concurso, la lluvia también ha jugado una mala pasada al carnaval en la calle, teniendo que poner nuevas fechas a actos tan icónicos como su pregón.

Por este motivo, desde EL ESPAÑOL de Málaga te ayudamos a organizar tu carnaval en la calle para que no te pierdas ni un evento de los muchos que están programados:

Este mismo martes, en la Agrupación de Cofradías, el comunicador y Pito de Oro 2026 del Carnaval de Málaga, Toni Vertedor, dará una interesante charla denominada Carnaval y Semana Santa: tan lejos, tan cerca, a partir de las ocho de la tarde, en la sala de juntas. El objetivo es unir dos mundos en el marco de los martes del Archivo Histórico. Noche disfrutona para aquellos carnavaleros cofrades y cofrades carnavaleros.

El jueves 12 de febrero, a partir de las 20.00 horas, en la plaza de la Constitución, se vivirá uno de los momentos más esperados por el mundo de las fantasías, la elección del Dios Momo y la Diosa del Carnaval de Málaga, todo un acto histórico donde participarán tres dioses (dos de ellos con el mítico Carlos Antonio Mascarenhas como diseñador y uno de Antonio Mérida Salado) y tres diosas (una con el nombre de Mascarenhas como diseñador, otra de Ana Belén Rosa Lorenzo y otra de Juan Corral y María Carmen Gaspar Lucena.

Y el viernes 13 llega el turno de uno de los eventos más esperados año tras año en la agenda del Carnaval de Málaga: la gala Drag Queen, que es cubierta por medios internacionales por el gran nivel que tiene. Comienza a las 21.00 horas en el escenario de la plaza de la Constitución y si eres un apasionado del mundo drag te recomendamos ir pronto, para no quedarte sin sitio cerca del escenario y poder alucinar con las presentaciones de cada participante.