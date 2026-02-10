La agenda del Carnaval de Málaga en la calle, con cambios por las lluvias: todas las fechas de los desfiles y actos
Esta semana hay actividades para todos los gustos y edades: una charla, concierto, desfiles... y la batalla de las flores, un acto clásico y divertidísimo al que el pasado año acudieron más de 40.000 personas.
Más información: Las mejores imágenes del desfile de carnaval de este domingo: fantasías, charangas y mucho papelillo...
Málaga lleva un par de semanas que bien podría rebautizar a su litoral como la Costa sin Sol. El tren de borrascas protagonizado por Leonardo y Marta han dejado intensas lluvias en la provincia, provocando que, por ejemplo, la cuarta semifinal del COAC del Carnaval de Málaga tuviera que aplazarse al jueves, apenas 24 horas antes de la Gran Final, por la alerta roja que afectaba a la Serranía de Ronda y que podía afectar en sus desplazamientos a los grupos.
Pero es que culminado el concurso, la lluvia también ha jugado una mala pasada al carnaval en la calle, teniendo que poner nuevas fechas a actos tan icónicos como su pregón.
Por este motivo, desde EL ESPAÑOL de Málaga te ayudamos a organizar tu carnaval en la calle para que no te pierdas ni un evento de los muchos que están programados:
Este mismo martes, en la Agrupación de Cofradías, el comunicador y Pito de Oro 2026 del Carnaval de Málaga, Toni Vertedor, dará una interesante charla denominada Carnaval y Semana Santa: tan lejos, tan cerca, a partir de las ocho de la tarde, en la sala de juntas. El objetivo es unir dos mundos en el marco de los martes del Archivo Histórico. Noche disfrutona para aquellos carnavaleros cofrades y cofrades carnavaleros.
El jueves 12 de febrero, a partir de las 20.00 horas, en la plaza de la Constitución, se vivirá uno de los momentos más esperados por el mundo de las fantasías, la elección del Dios Momo y la Diosa del Carnaval de Málaga, todo un acto histórico donde participarán tres dioses (dos de ellos con el mítico Carlos Antonio Mascarenhas como diseñador y uno de Antonio Mérida Salado) y tres diosas (una con el nombre de Mascarenhas como diseñador, otra de Ana Belén Rosa Lorenzo y otra de Juan Corral y María Carmen Gaspar Lucena.
Y el viernes 13 llega el turno de uno de los eventos más esperados año tras año en la agenda del Carnaval de Málaga: la gala Drag Queen, que es cubierta por medios internacionales por el gran nivel que tiene. Comienza a las 21.00 horas en el escenario de la plaza de la Constitución y si eres un apasionado del mundo drag te recomendamos ir pronto, para no quedarte sin sitio cerca del escenario y poder alucinar con las presentaciones de cada participante.
El 14 de febrero, día de San Valentín, será el turno de los pregoneros del Carnaval de Málaga, que tuvieron que retrasar su gran cita del pasado sábado al Día de los Enamorados por la lluvia. Rafael Estades ‘Morta’ y Miguel Ángel Vegas ‘El Chorly’, históricos carnavaleros con más de cuatro décadas de historia en la fiesta, harán las delicias de sus compañeros y todo el público que acuda a verlos en su magnífico pregón, que más que de inauguración, será de clausura. Será a las cinco de la tarde en la plaza de la Constitución.
Por la mañana se hará el habitual Concurso Infantil de disfraces en la Plaza de la Constitución así como la entrega de los premios del concurso de dibujo, talleres... Mañana ideal para bajar al Centro de Málaga con los niños. Y precisamente ese mismo día se vivirá un enorme ambientazo en el Centro de Málaga con dos de las citas que más esperadas por los malagueños en el Sábado del Disfraz. A partir de las 20:00 llegará la tradicional Batalla de las Flores, una pelea entre todos los malagueños y los participantes del carnaval con los papelillos y pétalos como mayor arma de guerra.
El año pasado congregó a más de 40.000 asistentes y visitantes entre la plaza de la Constitución y calle Larios según los cálculos realizados por la Fundación, a las que se suman los propios participantes de la comitiva. Entre este evento y el Desfile de Carnaval se lanzaron 1.850 kilos de papelillos y 150 de flores despetaladas.
Ese mismo sábado está prevista la actuación de Mr Proper que amenizarán la velada en un concierto nocturno a partir de las diez de la noche. Ruegan venir disfrazado y disfrutar con amigos y familia de este grupo que canta clásicos musicales.
Ya el 15 de febrero, Domingo de Piñata, se vivirá uno de los puntos fuertes del último domingo de carnaval. La habitual Gran Boqueroná donde los asistentes podrán degustar gratuitamente uno de los platos más típicos de nuestros mares, con los cartuchos de boquerones fritos. Será a partir de las 12 en la plaza de la Constitución. Por los alrededores, habrá un último desfile de fantasías y grupos de animación y, por supuesto, habrá grupos de canto cantando por la calle.
El broche final del Carnaval de Málaga llegará con el entierro del Boquerón (desde 17:00H). Un cortejo que no se pudo disfrutar el año pasado por las inclemencias meteorológicas y que si todo discurre con lo previsto acabará con la quema de la obra del artista malagueño Fernando Wilson en la playa de La Malagueta.
* La conferencia inaugural sigue sin haber sido reprogramada tras su doble suspensión, en un primer lugar, por la tragedia de Adamuz, y en segundo lugar, por la alerta roja.