COACMLG 6ª preliminar: Carcajadas de categoría de la mano de murgas jóvenes y maduritas

Era la noche de los cuchillos largos. Los compañeros de prensa ya tenían sus quinielas preparadas cuando la murga de Rute cerró la noche tras echarse el telón. Tenían las quinielas, pero con lo que tardó el jurado también les dio para echar la Bonoloto y la Primitiva. Pasadas las 00.45 horas aparecía Vere Álvarez, responsable de comunicación de la Fundación, para anunciar que a continuación se daría el veredicto. Puedes consultarlo aquí.

Lástima de los chavales de Ciudad Jardín y los Emeterios. Esperemos que no se aburran del concurso. Cada año mejoran más y deben quedarse con ello. Los aplausos en una esquina por parte de los malagueños os dirán mucho más que los puntos del jurado. Ánimo.

En cuanto a la última y sexta preliminar de esta edición del concurso, no faltaron las carcajadas gracias a unas murgas de categoría que fueron las reinas de la noche. Ojo, sin menospreciar al Arroyo, la última comparsa en participar en el concurso, que dio toda una lección de lo que es una comparsa, sencilla, con voces espectaculares y una idea redonda y fina. ¡Vamos al análisis!

Los churumbeles marcianos

Los churumbeles marcianos. Alba Rosado

Estos pequeños marcianitos que provienen del planeta Córdoba lo dieron todo en el escenario pese a la ausencia del caja, que por motivos de salud no pudo actuar con su grupo. Es bonito que desde tan pequeñitos apuesten por venir a Málaga a pasarlo bien y a disfrutar de la fiesta.

Vinieron con un repertorio especialmente reivindicativo pese a su edad. Pidieron al público que cuidaran el planeta Tierra porque es la "madre" de todos y en los cuplés tratan el tema de la igualdad argumentando que se creerán que el machismo se ha erradicado cuando vean a sus padres hacer lo mismo que sus madres.

Ojalá el año que viene vuelvan a Málaga y con el paso del tiempo lleguen juveniles y nuevos grupos de adultos. ¡Gracias por sumar a la fiesta con vuestra ilusión!

Este año vengo con el mono

Este año vengo con el mono. Alba Rosado

Unos mecánicos con mucha guasa y algo despistados. "Parece que no me entero, o eso dice la gente, pero tú me traes el coche y te lo llevas divinamente", cantan en la presentación.

Con un notable salto de nivel desde su última actuación, que ha sido valorado positivamente por el jurado, los chicos de Ricky Loriguillo lo pasaron en grande sobre el escenario con golpes y pegotes de humor cantados y sin cantar, a través de la parodia. Ricky tiene muchas tablas. Buenísimo fue cuando pidieron que sacaran el gato para reparar un vehículo y salió literalmente uno de ellos disfrazado de gato, que llevaba más de quince minutos escondido en el capó del coche. Una maravilla.

Asimismo, destacable fue ese pasodoble a la cantera, donde les ofrecen un hueco para expresarse. "Pero pa' abrir una sesión o pa una previa del montón, ole mis niños, qué salero. Pues yo te presto esta ocasión, la que el concurso te negó. canta fuerte y sin miedo. Y concursa junto a mí, pa que sepas que es vivir esas mariposas del teatro", cantaban junto a integrantes de 'El Batallón de la calle', 'La Esperanza' y 'Trollsparsistas'. Ganas de verlos liar el taco en el Cervantes. Enhorabuena.

El Canal de los presos

La comparsa de Arroyo. Alba Rosado

Arroyo era otra de las comparsas más esperadas de la noche. Viendo cómo está el panorama de comparsas, como titulábamos en la crónica de ayer, va a tenerlo complicado el jurado de cara a la final.

Arroyo es sinónimo de calidad y eso no es nada que estemos inventando ahora. Voces como las de Abraham, Ginés o Iván, acompañados del Plasta, hacen una combinación brutal y defienden hasta el repertorio más indefendible. Un verdadero privilegio disfrutarlos en primera fila.

Así, tras una potente presentación que no deja en el sitio a nadie, interpretada tras una reja que temíamos que no llegara a semifinales por los tirones que le dieron cantando, han interpretado los pasodobles, ambos dedicados al carnaval, algo verdaderamente arriesgado. En el primero cantan sobre su recorrido en el concurso en los últimos años y sobre aquellos que les apoyan siempre y, por otro lado, cantaron al tema estrella este carnaval: el sábado del Vía Crucis.

Para tirarse de coco, como viene siendo habitual, ese estribillo romántico: "Cuando salga la luna voy a verte la carita, que me ha dicho el guardia que tú me quieres y tú me quitas las penitas, ay, ay, ay, y acércate a la alambrada porque este preso se siente libre con tus besos, se siente libre con tus besos". Genial también esa cuarteta flamenca del popurrí interpretada en parte por Ginés y Abraham que levantó al público de la butaca. Se nota que hay profesionales de la música en este grupo. Bravo.

Te quiero de aquí a Lima

La Comparsa de los Chavales. Alba Rosado

La sorpresa de la noche. Un bombazo el que dieron los chavales con un tipo aparentemente sencillo, unos dulces y amorosos peruanos. Estos murguistas esteponeros-sampedreños (con un sevillano por el que han pedido perdón) lo dieron todo en la ESAD sin saber cómo les iba a salir y, finalmente, salieron victoriosos porque estarán en semifinales.

Desde que el telón se abría conectaron con el público, a quien contaron su historia de amor con Andalucía. "Pa Matria la nuestra", se podía leer en parte de la puesta en escena como guiño a la Comparsa de Málaga.

Dedicaron los pasodobles a sus padres y al amor de un inmigrante por Málaga la hospitalaria. Especialmente chulo y bien ejecutado el segundo: "Málaga que se disfraza, Caparros y libertad, la del Piyayo y el cante, madre para este inmigrante. Hoy quiero darte las gracias porque aquí sientes tu casa, vengas con poncho o turbante. Tanta gente, tantas vidas, que han dejado su familia pa' que un facha quiera echarte".

Pero, sin lugar a dudas, el pelotazo absoluto fue el popurrí. Con puntazos como "y nadando es un percal, la llama se puede apagar", refiriéndose al animal, presente en escena, o la broma con la tardanza de respuesta de la aplicación Salud Responde, se hicieron con el público en cuestión de minutos. Acabaron la actuación tirando limas de uñas. Ya saben. Nos quieren de aquí a "Lima".

Loco por salir

Los de Pepe León. Alba Rosado

Show de principio a fin. Pepe León volvía después de dieciocho años y de qué manera. Han trasladado a los espectadores a la cárcel de Alhaurín y, en concreto, al módulo 3 x 4. "Nada, que querían hacerme un homenaje", declaraba entre risas Pepe en mitad de la actuación.

Han sonado muy bien, se nota la mejoría de los niños año tras año. Bonito ese pasodoble del preso a un hijo que Pepe ha entonado especialmente emocionado. "Tú miéntele, porque no quiero que vea a su padre entre rejas. Maldito castigo. Dile que nunca le olvido, da igual lo que diga el juez, da igual los años que esté. La condena irá conmigo", apuntaban.

Así, lo más redondo del repertorio es sin duda el popurrí que, por cierto, es lo que más puntúa en este concurso. La cuarteta donde rapean por culpa de uno de los presos es un uno. Por no hablar de la felicidad de toda la familia por estar cantando de nuevo juntos. Pepé León parecía estar aún más activo que cuando se fue en 2004. Ha bailado y disfrutado como un niño pequeño junto a los suyos. No sabemos qué pasará de cara a la final, pero desde luego que esto ya debe ser todo un regalo para ellos.

El tiempo entre costuras

El tiempo entre costuras. Alba Rosado

La última en salir fue Rute, que nos sumergía en un taller de modistos del mismísimo Taiwán. Crítica inteligentísima de la explotación laboral, con guiños hasta en el forillo, donde podíamos ver un reloj sin agujas.

La puesta en escena y la marcha de los cordobeses son siempre geniales. Estos chavales no pierden el ánimo ni con la experiencia que tuvieron en 2020, cuando se quedaron en preliminares con el fantástico tipo de electricistas. Otro no hubiera vuelto, todo hay que decirlo.

Pero ahí estaban ellos, cantándole a Málaga con unos pasodobles preparados expresamente para la ciudad y críticos incluso con nuestro carnaval. Critican que cuando cantan el teatro está prácticamente vacío y manifiestan que les gustaría ser algún grupo de renombre para poder guardar lo mejor para la final y enamorarnos con su humor inteligente.

Razón no les falta. Anoche, tras los grupos malagueños, el aforo del teatro bajó muchísimo. Ojalá aprendamos a respetar a todos los grupos por igual de principio a fin. Ya tendremos tiempo de felicitar a los nuestros. Apoyemos también a los que vienen de fuera para sumar a nuestra fiesta. De hecho, Rute es uno de los grupos que más calle hace durante el fin de semana. Se tiran todo el día por el Centro y eso es digno de admirar.

Espectacular el final del popurrí donde piden a los malagueños que luchen por sus derechos laborales. No perdieron en ningún momento el acento asiático ni se salieron del tipo, ni en letra ni en escena, todo un mérito. "Tira bien del hilo y desconfía del patrón que de tu explotación haga un negocio. En tela de juicio pon al jefe abusador que no valore tu tiempo de ocio. No des puntá sin hilo, ni seas como yo... un trabajador explotao'", rematan. Merecido pase a semifinales.

