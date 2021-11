"25-N, maldita fecha tan 'señalá'": así ha luchado el Carnaval de Málaga contra la violencia machista

Es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este año las vidas de Oxana y Mari Ángeles se apagaron para siempre en Málaga a manos de sus parejas. Dos mujeres con sueños, metas y mucho por vivir, pero aquellas personas que supuestamente las "querían", decidieron que todo se acabara para ambas el verano pasado.

A lo largo de estos años, Málaga ha visto cómo más mujeres han perdido la vida sin poder hacer nada para salvarse. Muchas de ellas también han perdido a sus hijos a manos del propio padre. Otras viven la pesadilla diariamente estando aparentemente vivas por fuera, pero muertas por dentro porque un hombre les manipula día tras día.

A todas ellas, el Carnaval de Málaga les ha dedicado unas palabras. Unas letras de rabia y de reivindicación para pedir el respeto entre el hombre y la mujer y acabar con la lacra del machismo.

Una de esas letras es de la comparsa 'La Banda del Churrete', de Jesús Gutiérrez. En ella, recuerdan a Estefanía y Aarón, madre e hijo perdieron la vida en el barrio de La Luz en septiembre de 2013 a manos de su pareja y padre. Un crimen que estremeció a todo un barrio. En 2018, el asesino fue hallado muerto en su celda.

"Hoy pregunté a papá, por qué mi barrio de La Luz está tan triste, por qué veo flores en su puerta, si dijiste que mi amiguito volvería pa' jugar. Hoy pregunté a papá, por qué mi Málaga llora en mi barrio, por qué su asiento en el cole ya no está, por qué su falta, por qué este calvario", escribía Guti desde el punto de vista del compañero de clase de Aarón, que "ya no ve a Estefanía decirle guapo", ni puede jugar más con su amigo del alma.

También se ha tratado el tema desde la voz de las mujeres, a través de la comparsa 'La Amada Invencible' bajo la pluma de Máximo Gómez Padilla en 2016. "Cógeme fuerte la mano que yo te acompañaré, que lo tuyo es inhumano te lo está diciendo una mujer. Vamos a dar ese paso, hazlo aunque sea por tus críos y al mundo no le hagas caso. Denuncia, denuncia, amigo mío..."

También lo enfocaban de la misma forma desde la comparsa 'Tú sí, tú no' en 2018, con letra de Antonio Rojas Gallego, que animaba a la mujer a pedir ayuda, aunque sea complicado, para salir del agujero del maltrato. "Tú eres la reina, plántale cara a tu vida, no sigas siendo esa niña a su medida y que su aliento a wiski no te de pavor, abre esa puerta y sal gritando a la calle que tú eres libre, que se entere ese don nadie", decía la letra.

"Y ese cariño que tú le niegas, es un chiquillo y todavía no se da cuenta, pero un día preguntará, como es su padre, tú me dirás, qué voy a contarle", cantaban en 2011 las integrantes de La Gloria Bendita a esos padres que se desentienden de sus hijos y cargan todo el trabajo sobre las madres.

Abraham Jaén en 2017 también contaba la historia de una madre que, desesperada, envía una nota a la profesora de su hijo para salir del infierno que le hacía pasar su marido, eso sí, sin que su niño notara nada. "Ayúdeme señorita, sin que mi hijo lo sepa, cómo su padre me grita, me amenaza y me pega. Que antes la muerte prefiero, que seguir presa del miedo, solo me queda un motivo por el que resistir. Y ese es mi niño, que sin él no sé vivir", cantaba la comparsa 'El Renacimiento'.

Así, la Comparsa El Arrecife y la Comparsa Los Fabulosos, con letras de Manuel Barragán y Félix Godoy respectivamente manifestaban, por un lado su vergüenza por ser hombres y, en el caso de Godoy, que se otorgara un premio extra por hacer letras feministas contra la violencia de género y que alguno accediera a él. "Hombre, que callas y que te escondes detrás de un pasodoble. Con eso ya has cumplido. Vamos, que paga el Ayuntamiento. Vamos, hay dinero que ganar. Gritas: "¡Abajo el machismo!" Y "¡Ni una menos!" El rey de los feministas en cada febrero. Y mientras las asesinan, tú estás escribiendo pensando en un puto premio".

Por su parte. Barragán lo enfoca al momento en el que la mujer le tiene miedo caminando por la calle al hombre que va detrás por la actuación que tiene la mayoría. "Yo que siempre he sido hermano y buen amigo, noble y caballero, sucio me sentí y agaché la cabeza. No sé si fue por rabia, por pena o por vergüenza. Pena, porque por la culpa de unos malnacidos, perros asesinos, cuánto os maldigo. Ya por mi sola presencia una mujer se esconde y me tiene miedo tan solo por ser un hombre".

Y sobre un día como hoy, 25 de noviembre, también se han escrito letras. En 2020, desde Peñarroya-Pueblo Nuevo, en Córdoba, Juan Jesús escribía su rabia por la existencia de un día como este, que en sus propias palabras no debería ni existir. "No le consientas los golpes, insultos ni 'bofetás'. Y mira bien mi chaqueta, 'morao' de tu mirada. En esta fecha marcada, 'morao' de libertad. 25 de noviembre, ¡maldita fecha tan señalá!"

Sigue los temas que te interesan