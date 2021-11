Javier Padilla: "Es todo un regalo cantar el himno del Carnaval con Ángela González pese a lo que digan"

Cuando uno se sienta en el patio de butacas del Cervantes durante el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto a veces es capaz de reconocer la voz de su amigo, de su hermano... y la de Padilla. Porque sí, la voz del comparsista es, probablemente, una de las voces más diferentes, características y llamativas de la fiesta.

Quizás por ello haya sido elegido para cantar el himno del Carnaval de Málaga en 2022 junto a la joven cantautora Ángela González. La elección de este dueto causó bastante revuelo en redes sociales y algunos aficionados lanzaron mensajes inapropiados hacia la joven cargados de "machismo" y "faltas de respeto".

"A ver si ella va a tener que pedir perdón por ser tan buena, ganar y ser mujer", dice Padilla, indignado porque ha recibido comentarios, hasta en conversaciones privadas, sobre el tema. "Yo no me corto, cuando me dicen que tenía que haberlo cantado yo solo les respondo que se podían haber ahorrado ese comentario machista. Eso es así, siempre eres libre de opinar, pero sin faltar al respeto a nadie", zanja con rabia.

Ilusión

Respecto al momento en el que se lo comunicaron, reconoce que no sabía qué tenía él para ser elegido para algo tan importante como interpretar el himno. "Yo creía que me iban a ofrecer ser jurado porque este año, como ha nacido mi niño, yo no iba a salir. Pregonero era imposible... y cuando vi a Ángela el día que nos lo contaron me di cuenta de que íbamos a cantar el himno juntos", explica.

Para el comparsista trabajar con Ángela González es "un regalo", pero lo que pocos saben es que el malagueño está "muy ilusionado" por trabajar con Fernando Macías, músico y pareja de Ángela, en su estudio. "Yo era muy fan de él antes de saber que era pareja de Ángela. Soy tan fan que compré su disco y ha sido la banda sonora de mi coche durante el último verano. Ha sido muy bonita la casualidad, la verdad", cuenta Padilla.

Padilla cantando un pasodoble a su hijo con Hugo Salado.

El carnaval, su vida

Fuera del carnaval, Padilla canta en un grupo y es administrativo en un banco. Sin embargo, dentro del ámbito laboral también tienen que soportar cómo tararea o charla sobre temas relacionados con la fiesta ya que para él el carnaval es "vida", y que él no cuenta el paso de los años, cuenta carnavales.

"Cuando llega febrero, aunque a algún compañero no le guste el carnaval, yo me desahogo. No queda otra, les suelto el rollo", dice entre risas. Así, también confiesa que nunca ha tenido que perderse un carnaval por el hecho de trabajar. "Tengo un horario muy bueno en el banco, pero sí que paro de hacer algunos bolos para cuidar mi garganta cuando llega febrero. Eso sí, tampoco me gusta perderme ningún ensayo. Tengo que estar malísimo si lo hago", detalla.

Una imagen de archivo de Padilla ensayando. Peña Er Dito

Su primer recuerdo se remonta al año 1993, con la comparsa de su barrio, El Palo. "Yo, que era tan tímido, me escondía tras la chapa de una tienda para escuchar cómo ensayaban e incluso en los descansos me paseaba por allí. Lo recuerdo muy bonito", reconoce.

Del 2022 espera el resurgir del carnaval en su máximo esplendor. "Que los dos años de pena se conviertan en alegría con grandes comparsas y murgas que nos hagan disfrutar y pongan nuestra fiesta en lo más alto. Es lo único que le pido al nuevo año", dice.

Test carnavalero

Año que más has disfrutado

'La Tropa' (2012), 'Los Reyes' (2017) y 'La Travesía' (2018)

La Tropa porque, pese a que quedamos en cuarto lugar, fue mi primer año con la gente de la peña Er Dito y fue mi 'volver a empezar'. 'Los Reyes' porque fue todo rodado desde primera hora, había mucha complicidad en el escenario. Y 'La Travesía' por el magnífico trato recibido por parte de la Comparsa de Alhaurín, sin duda.

Padilla en 'La Travesía'. E.E

Año que no te convenció del todo

El año que salí en murga. Yo volvía después de un parón y no estaba ubicado del todo. Me di cuenta de que lo que más me gustaba era la comparsa. Aunque muchos no lo sepan, el año que debuté con la comparsa, en 2003, cumplí mi sueño. Casi gano ese año y la gente no se imagina lo que lloraba yo por no lograr estrenarme con un primero.

Estribillo del que nunca te olvidarás

El de 'Los intocables' aunque no sea mi comparsa favorita.

Mejor momento que has vivido en la fiesta

O mi primera final o el pasodoble que le sacamos al alcalde de Málaga con 'Los Reyes'. Se cantó con mucha fuerza y rabia y los hechos estaban aconteciendo en esos momentos. Lo recuerdo como algo brutal.

Además, no puedo evitar acordarme de la calle y todos los momentos compartidos con compañeros a los que quiero mucho.

Mejor tipo que has llevado

'Los Reyes'. Era un tipo que te llevaba fuera del carnaval. Era carnaval, pero te llevaba a otra dimensión, al Nirvana. Por cómo estaba enfocada la comparsa el repertorio era la muestra de la evasión total del mundo para marchar a otro mucho mejor donde el rey sea yo y las normas las ponga yo.

Sigue los temas que te interesan