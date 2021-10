El Carnaval de Málaga 2022 apostará por la provincia, pero ampliará más fronteras que nunca

El 2022 finalmente supondrá el resurgir del papelillo para el Carnaval de Málaga. Pese a que la Fundación Ciudadana Carnaval de Málaga ya lo había adelantado hace algunas semanas, este miércoles lo ha oficializado en un extenso acto celebrado en la Casa del Carnaval, en el barrio de El Perchel.

En el acto han estado presentes los protagonistas de esta edición, en la que se apuesta más que nunca por el talento local tanto en los pregones como en el himno, en la conferencia inaugural y en la autoría del cartel.

Así, han iniciado el evento Belén Caballero, responsable de Relaciones Internacionales de la Fundación y el presidente de esta, Rafael Acejo, que han hecho hincapié en que pese a que se ha apostado mucho por los locales, este año más que nunca se va a tratar de ampliar fronteras, como bien se hizo en el COAC virtual que convocaron el pasado mes de febrero y que fue el único que se celebró en Andalucía.

Belén Caballero en un momento del acto. E.E

Acejo ha continuado recordando el gran trabajo que conlleva la organización de una fiesta como el carnaval. Por ello, tras muchas reuniones, han decidido que de momento el carnaval en la calle, "de forma ambiciosa", de momento será tal y como lo conocemos. "Vamos a ir viéndolas venir y en función de los acontecimientos iremos decidiendo y rediseñando junto al Ayuntamiento", ha dicho.

Además, ha dejado caer que el carnaval en la calle coincide con la Semana Blanca y que, por este motivo, el martes, el jueves y el viernes por la noche, en la plaza de la Constitución van a ocurrir algunas sorpresas más allá de los actos que habitualmente están organizados cada año. Respecto a la coincidencia del carnaval en la calle con el Viacrucis del centenario de la Agrupación de Cofradías no se ha pronunciado.

Rafael Acejo en un momento del acto. E.E

Tras él, han intervenido los representantes de sus patrocinadores oficiales: Victoria y Málaga C. F. En el caso de Cerveza Victoria, la principal novedad a destacar es que la Fundación va a volver a retomar las noches carnavalescas en la fábrica los jueves del mes de julio. Ya se hicieron en 2019 y ahora que parece que el verano que viene será de total normalidad, vuelven a retomar la idea.

En cuanto al Málaga C.F, llevan trabajando con ellos desde 2015, pero ambas partes esperan que esta alianza dure "por los siglos de los siglos". Así, han recordado la existencia de un pasodoble malaguista que también nació en el pasado concurso virtual de la mano de Hugo y su padre, Pakito Susi, otro histórico de la fiesta.

Tras ello, llegaba el turno de los protagonistas de la fiesta comenzando con el autor del cartel, Luis Almagro, más conocido por todos como Luisito Rilke. El rondeño ha querido agradecer que se cuente con el trabajo de "los obreros de la fiesta", alegando que contar con los actores como protagonistas es sinónimo de trabajar con gente que lleva el carnaval en el corazón.

Y es su caso, el carnaval es lo más importante de las cosas que no son importantes. Por ello, está trabajando duro para hacer algo que esté "a la altura de lo que el Carnaval de Málaga merece". "Todo esto lo digo para que si no os gusta al menos sepáis que soy humilde", ha bromeado.

Luis Almagro.

El artista y profesor ya adelantó a EL ESPAÑOL de Málaga que el cartel estará hecho con acuarela digital y que ya tiene uno terminado, pero que va a probar con otro diseño totalmente diferente. La obra por la que finalmente se decida se presentará el próximo mes de diciembre.

En cuanto al himno, lo interpretarán Ángela González y Javier Padilla. La cantautora no ha podido estar presente en el acto, pero ha querido grabar un vídeo donde asegura que formar parte del himno es para ella una gran responsabilidad, pero que a su vez está muy ilusionada de compartir la experiencia con Padilla en La Azotea, el estudio de su pareja y músico Fernando Macías.

Así, el que ha estado presente en el acto ha sido Padilla, que incluso ha puesto el punto emotivo a la tarde interpretando el pasodoble 'Anda ve y dile a tu madre', de la comparsa 'Zamarrilla', junto a Hugo Salado a la guitarra. El comparsista ha cantado con su hijo de tan solo tres meses en brazos. "Yo solo le canto carnaval porque no me sé ninguna nana. Pero cuando él sonríe yo muero", ha dicho.

Padilla cantando un pasodoble a su hijo con Hugo Salado.

Padilla ha querido agradecer que hayan contado con él para acompañar a Ángela y ha aprovechado la ocasión para pedir que se valore su talento y su talante. "Quiero hacer una crítica a los carnavaleros, entre los que me incluyo, porque en el COAC virtual hubo algo que no me gustó. Bajo la falda del machismo o del mal gusto muchos no supieron respetar a quien quedó por delante de ellos. Si ganó fue por su magia y su talento", ha reivindicado.

Además, ha aprovechado para pedir unidad entre la Fundación, la Asociación de Carnavaleros Malagueños y la Asociación de Autores, porque "es el momento de que estemos más unidos que nunca por un bien común". Cree que la fiesta es cada vez más grande pero que "no debemos conformarnos".

Por su parte, Miguel Gutiérrez, el pregonero, que lleva guardándoselo durante un año y medio, ha querido trasladar su agradecimiento a Acejo por apostar por la gente joven, que al final son "el futuro de la fiesta".

Miguel Gutiérrez. A.R

"Algunos compañeros me dicen que el hecho de que el pregón me haya llegado joven tiene algo bueno: vivirlo con ingenuidad por la inexperiencia y no estar contaminado por algunos venenos que corren por el carnaval", ha manifestado Gutiérrez.

Gutiérrez, que además es facultativo en el Hospital Regional, ha querido acordarse de sus compañeros, que tan mal lo han pasado durante la pandemia. "No saben de carnaval, pero para ellos ha sido una gran alegría. Es bonito ver cómo comienzan a llegar alegrías después de lo jodidamente mal que lo hemos pasado", ha dicho.

Pero no solo habrá un pregonero este año. Álvaro Díaz, de tan solo siete años, será el de los infantiles. El pequeño ha querido agradecer su elección de manera muy breve, porque para hablar ya tendrá su pregón. "No me callo ni durmiendo después de tanto tiempo con la boca tapada con la mascarilla", ha bromeado.

Y los últimos protagonistas han sido David Delfín y Natalia Meléndez Malavé, que será la encargada de la Conferencia Inaugural, que este año cumple 25 años. Delfín, coordinador de estas conferencias, ha propuesto a Salado, presidente de la Diputación de Málaga, la publicación de las veinticinco porque "no se dan en ningún otro carnaval" y porque puede ser "un proyecto muy interesante".

Teresa Porras, Francisco Salado y Rafael Acejo. Diputación de Málaga

A su petición, Salado ha respondido que "ya estoy esperando la maqueta porque Málaga se lo merece". Así, ha expresado que "las instituciones públicas tenemos que velar por nuestras tradiciones, que son el nexo de nuestra ciudadanía".

Por su parte, la profesora de la UMA ha querido agradecer que cuenten con ella para la conferencia porque "ni sé cantar ni tengo demasiada gracia". Además, ha adelantado que la conferencia será el próximo 4 de febrero y, como ya contó a este periódico, que estará repleta de sorpresas.

Natalia Meléndez Malavé y David Delfín. E.E

Teresa Porras ha intervenido en último lugar para anunciar que los premios del Carnaval de Málaga 2022 van a subir con el objetivo de fomentar la participación de carnavaleros de fuera de la provincia.

Así, la concejala ha sufrido un pequeño lapsus al final del acto cuando en lugar de decir 'viva el Carnaval de Málaga' se le ha escapado un 'viva la feria'. "Se refiere a que pronto llegaremos a tener la repercusión de nuestra feria", ha concluido Acejo entre risas para solucionarlo.

Sigue los temas que te interesan