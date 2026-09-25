Clases entre ánforas y salazones: el Museo Carmen Thyssen de Málaga incorpora su yacimiento en su programa educativo

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Las claves Generado con IA El Museo Carmen Thyssen Málaga incorpora su yacimiento arqueológico romano al programa educativo 2026-2027, con actividades para escolares y familias. El programa educativo cuenta con seis bloques temáticos y ofrece propuestas para centros educativos, familias, comunidades, talleres y acción cultural. Se incluyen visitas guiadas al yacimiento romano y proyectos que relacionan las colecciones del museo con la educación para el desarrollo sostenible y los derechos humanos. El programa también aborda temas como salud mental, integración de refugiados, diversidad funcional y el impacto de la inteligencia artificial y las redes sociales en jóvenes.

El subsuelo del Palacio de Villalón se convierte este curso en aula. El Museo Carmen Thyssen Málaga ha presentado este viernes su Programa de Educación y Acción cultural 2026-2027, que como principal novedad incorpora el yacimiento arqueológico romano que se conserva bajo el edificio, con actividades específicas tanto para centros educativos como para familias.

El programa, que vuelve a contar con el respaldo de la Fundación "la Caixa", se ha dado a conocer en un acto al que han asistido las concejalas de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, y de Educación y Fomento del Empleo, María de la Paz Flores; el director del Área de Negocio de CaixaBank en Málaga, Jesús Cabrera; el responsable territorial de la Fundación "la Caixa" en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Carlos Barroso; y la directora artística y el gerente del museo, Lourdes Moreno y Javier Ferrer.

La oferta se organiza en seis bloques según el público al que se dirige: centros educativos, comunidades y proyectos de continuidad, familias y tiempo libre, charlas y conferencias, co-laboratorios y talleres de creación, y acción cultural. El programa completo puede descargarse en la sección de Educación de la web del museo.

Un recorrido por la Malaca romana

Las inscripciones para las actividades escolares están abiertas desde el pasado martes 22 de septiembre y se desarrollarán hasta el 28 de mayo de 2027. Este curso se agrupan bajo tres títulos: 'Un ser vivo', para Infantil y primer ciclo de Primaria; 'Tenemos derecho', para segundo y tercer ciclo de Primaria; y 'Somos lenguaje', para Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

A ellas se suma 'Todo cambia', la visita al yacimiento romano. Las educadoras del museo guiarán al alumnado de ESO, Bachillerato y FP de Grado Medio en un itinerario participativo por todo el enclave, apoyado en dispositivos digitales, para conocer cómo se vivía, se comerciaba y se producía en la Malaca romana.

La otra gran novedad para los centros es 'Derivas sonoras en el Museo Carmen Thyssen Málaga', un proyecto con Red Planea que, mediante la cocreación participativa, conecta las colecciones museísticas con la Educación para el Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 15 de octubre a través de un formulario en redplanea.org. Como en ediciones anteriores, el profesorado dispondrá además de materiales gratuitos y de la posibilidad de realizar visitas autónomas con sus grupos.

Salud mental, refugiados y mayores

El área de Comunidades arrancará el 14 de octubre. Vuelve 'Idas y vueltas', dirigido a centros y grupos en dificultad social, junto a visitas dialogadas para adultos en situación vulnerable y visitas adaptadas para personas con diversidad funcional. Los mayores de 60 años contarán otra vez con 'Voces de la memoria', que esta edición llevará por título 'Nuestra casa'.

'Correspondencias' alcanza su duodécima edición de la mano de la asociación AFENES y la Unidad de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga, mientras que 'Laboratorio de vuelos' celebra su quinta edición con la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del mismo hospital. También continúan 'Realidades', para familias con niños y niñas con trastorno del espectro autista, y 'Mapas', con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), dirigido a adultos en espera de asilo.

Familias al yacimiento

Los fines de semana y periodos vacacionales mantienen su oferta para familias, con 'Bebecuentos', 'Iniciación musical' y 'Familias Olé tú', a la que se añade 'Familias al yacimiento', la versión familiar de la visita a los restos romanos. Para niños y niñas de 6 a 12 años regresan 'Arte en movimiento' y los campamentos 'Museo de Navidad', 'Museo de Semana Blanca' y 'Museo de Verano'.

En cuanto a charlas y conferencias, el ciclo 'Otras miradas' seguirá dialogando con la Colección permanente, y el museo prepara un programa de conferencias vinculado a la exposición temporal '¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía', que se inaugura el próximo 3 de octubre.

La IA y las redes sociales, a debate

En abril de 2027 regresará 'EducaLab', el espacio de reflexión para docentes y educadores, que este curso abordará el impacto de la inteligencia artificial y el uso abusivo de las redes sociales en adolescentes y jóvenes. Entre enero y marzo, el taller 'El cuerpo en el centro' trabajará la inteligencia corporal con educadores, madres y padres.

Poesía, danza y cabaret

El bloque de Acción cultural mantiene ciclos ya asentados como 'Costumbre', dedicado a la poesía, que llega a su octava edición, y 'Tangentes. Experiencias de danza y performance', que suma seis. Además, a partir de octubre subirán a escena los cuatro montajes elegidos en la séptima convocatoria de Artes vivas, bajo el lema 'Identidades': 'Juancaballo', de la Compañía Juan Berlanga; 'Los nombres que tuve', de Ángela Vizán, Chechu Gómez y Miguel Pimentel; 'Opus', de la Compañía La Taimada; y 'Copla: un cabaret español', de la Compañía HisPanic.