El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, escenario del estreno de MasterChef Celebrity Legends

Las claves

Las claves Generado con IA El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga acoge el estreno de 'MasterChef Celebrity Legends'. Quince concursantes famosos de anteriores ediciones compiten en este nuevo formato del programa. La primera prueba se desarrolla en Málaga, con un reto culinario para 100 comensales diseñado por chefs con estrella Michelin. Antonio Banderas participa como invitado especial en el jurado durante la grabación en la ciudad.

Málaga vuelve a ser protagonista en el ámbito gastronómico nacional. El Museo del Automóvil y la Moda, ubicado en la antigua Fábrica de Tabacos, será uno de los espacios que el público podrá reconocer esta noche en el estreno de 'MasterChef Celebrity Legends', el nuevo formato de RTVE que llega a La 1 y RTVE Play este lunes 7 de septiembre a las 22.50 horas.

El programa, producido por RTVE junto a Shine Iberia (Banijay Iberia), reúne a quince rostros conocidos de anteriores ediciones de 'MasterChef Celebrity' que regresan a los fogones en busca de una segunda oportunidad.

Entre los nombres del reparto figuran Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Paz Vega, Juanjo Ballesta, Edu Soto, Juan Betancourt, Santiago Segura, Florentino Fernández, David Bustamante, María Escoté, Ruth Lorenzo, Marina Rivers, Pocholo Martínez-Bordiú y Mala Rodríguez.

La primera gran prueba fuera del plató trasladó a los concursantes hasta Málaga, designada Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026.

Allí, en los jardines de la antigua Fábrica de Tabacos, se instalaron las cocinas del programa para un reto de gran exigencia: elaborar un menú de tres platos pensado para cien comensales, diseñado por los chefs Cristina Cánovas y Diego Aguilar, ambos con una estrella Michelin.

El desafío contó además con un invitado de lujo. El actor malagueño Antonio Banderas se sumó al jurado durante esta jornada.

El histórico complejo de la Fábrica de Tabacos, hoy convertido en uno de los principales polos culturales y tecnológicos malagueños, alberga distintos proyectos de referencia, entre ellos el Museo del Automóvil y la Moda.

Su colección propone un diálogo entre automoción, alta costura, diseño y patrimonio a través de piezas de vehículos históricos y moda de gran valor.

Para el museo, la aparición en un programa de la audiencia y proyección de 'MasterChef Celebrity Legends' supone una oportunidad de visibilidad nacional y de refuerzo de su vínculo con las iniciativas que impulsan la oferta cultural malagueña, según han indicado.

La grabación se enmarca, además, dentro de una producción reconocida por el Ayuntamiento de Málaga como audiovisual sostenible, distinción que valora medidas como la gestión de residuos, la optimización energética, la reducción del desperdicio alimentario y el uso de producto de proximidad.

La prueba ha contado también con la colaboración de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía.