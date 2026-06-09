Antonio Banderas, sobre el papa León XIV: "Se fija en la profundidad de las cosas y es certero en sus opiniones"

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Banderas elogió al papa León XIV por su humildad, sabiduría y cercanía, destacando su profundidad y precisión en las opiniones. El actor reflexionó sobre sí mismo al preparar su discurso para el Pontífice, evocando recuerdos de su infancia en Málaga y el valor espiritual de sus tradiciones. Banderas compartió que el papa León XIV felicitó a la compañía del musical 'Godspell', resaltando la importancia de valorar la profundidad sobre lo superficial. El actor afirmó que no tiene el poder de influir en una posible visita papal a la Semana Santa de Málaga, atribuyendo ese mérito a la tradición en sí misma.

El actor malagueño Antonio Banderas ha definido al papa León XIV tras dar un emotivo discurso este domingo ante él en Madrid como "un hombre que transpira una mezcla de humildad y sabiduría, es muy certero en sus opiniones y, además, muy cercano".

El intérprete ha asegurado que lo que más le ha interesado del pontífice ha sido "su contenido, las cosas que ha dicho y cómo las ha dicho". Así, ha explicado que la preparación de su discurso le sirvió para mirarse a sí mismo. "Estudiándolo un poco al prepararme mi discurso, me ha hecho reflexionar mucho sobre mí mismo para tratar de decirle cosas que suponía que le iban a interesar, y eso es lo que me expresó cuando me acerqué en un momento determinado", ha relatado.

Cabe recordar que ante el Pontífice, el intérprete evocó los recuerdos de su infancia en las calles de Málaga para defender el valor espiritual, cultural y humano de una tradición que definió como una "vía colectiva de búsqueda de Dios".

También mencionó la voz "que rompía el aire claro de primavera" de los cantaores de Saetas, o de la gente "humilde y buena" de Málaga que cada año salen a la calle. "Y fue ahí, Santo Padre, en ese marco de arte popular anónimo, cuando con tan sólo cuatro o cinco años de edad, nació en mí una pregunta que sólo contenía una palabra, Dios. Poco a poco fui encontrando respuestas, como la que reconocí en los ojos de mi madre, mientras le clavaba su mirada y su corazón devoto a la Virgen de la Esperanza que pasaba en su trono frente a nosotros en aquellos lejanos años", relató muy emocionado.

Preguntado por si sus palabras podrían lograr que el papa visitara la Semana Santa de Málaga, Banderas ha quitado peso a esa posibilidad. "No tengo ese poder, lo tiene la Semana Santa", ha respondido.

Banderas ha trasladado esta impresión sobre el papa este martes a los periodistas en el Teatro del Soho de Málaga, donde ha recibido a la actriz de Broadway Patti LuPone, quien se ha mostrado encantada con Málaga y el pequeño Broadway de Banderas.

Precisamente el actor ha confesado lo que León XIV le dijo al saludarle. Le felicitó por sus palabras, ha dicho, pero también quiso darle la enhorabuena a la compañía de Godspell, musical que nació en el Soho de Málaga y que se representó brevemente el pasado sábado en otro evento programado en la visita del papa a España. Aunque la actuación fue un medley de números de esta obra, cuyo título en español significa 'el hechizo de Dios', recibió ciertas críticas en redes sociales, Banderas ha subrayado que el pontífice "se fija mucho en la profundidad de las cosas y no en lo superficial, y eso es muy importante para la Iglesia actual".