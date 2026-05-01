Sean Astin, el mítico Sam de 'El señor de los anillos', será uno de los invitados especiales de la Comic-Con Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Sean Astin, conocido por interpretar a Sam en 'El señor de los anillos', será uno de los invitados estrella en la Comic-Con Málaga 2024. La segunda edición del evento se celebrará del 1 al 4 de octubre y contará también con personalidades como Michael Rooker, Kevin Smith y John Romita Jr. Astin debutó en el cine a los 13 años con 'Los Goonies' y ha trabajado en cine, televisión, animación y videojuegos, además de dirigir y producir. El actor fue nominado al Óscar por su cortometraje 'Kangaroo Court' y es reconocido como uno de los personajes más queridos del universo de la fantasía.

El actor, director y productor estadounidense Sean Astin, conocido por interpretar al leal hobbit Sam en la trilogía de 'El señor de los anillos', es uno de los invitados especiales a la segunda edición de San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en la ciudad.

"Recibir a Sean Astin, quien dio vida a Sam, es abrir las puertas de nuestra edición a uno de los pilares de 'El señor de los anillos', ha informado la organización del evento a través de las redes sociales.

El actor se hizo popular gracias a su papel en la trilogía de Peter Jackson por su interpretación de Samsagar Gamyi, compañero fiel de Frodo Bolsón, que "le valió el reconocimiento de crítica y público" y convirtió a Sam en "uno de los personajes más queridos del universo de la fantasía", destaca la web de la San Diego Comic-Con Málaga.

No obstante, la historia de Astin comenzó mucho antes ya que debutó en el cine con solo 13 años como Mikey en 'Los Goonies', y después ha tenido papeles en películas como 'Rudy', donde protagonizó una historia inspiradora, o títulos como 'Memphis Belle', 'Operación: soldados de juguete' y 'El hombre de California'.

A lo largo de los años se ha movido entre cine, televisión y doblaje, y ha puesto voz a personajes en proyectos de animación y videojuegos.

Además de su trabajo como actor, Astin también ha desarrollado proyectos como director y productor e, incluso, llegó a recibir una nominación al Óscar por su cortometraje 'Kangaroo Court'.

Sean Astin se suma así a otras personalidades como el actor estadounidense Michael Rooker, conocido entre otros trabajos por su papel de Merle Dixon en la serie 'The walking dead'; del guionista, director de cine, actor y escritor de cómics estadounidense Kevin Smith, y del dibujante John Romita Jr.