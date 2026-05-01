Sean Astin.

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Cultura

Sean Astin, el mítico Sam de 'El señor de los anillos', será uno de los invitados especiales de la Comic-Con Málaga

El actor se hizo popular gracias a su papel en la trilogía de Peter Jackson por su interpretación de Samsagar Gamyi, compañero fiel de Frodo Bolsón.

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Sean Astin, conocido por interpretar a Sam en 'El señor de los anillos', será uno de los invitados estrella en la Comic-Con Málaga 2024.

La segunda edición del evento se celebrará del 1 al 4 de octubre y contará también con personalidades como Michael Rooker, Kevin Smith y John Romita Jr.

Astin debutó en el cine a los 13 años con 'Los Goonies' y ha trabajado en cine, televisión, animación y videojuegos, además de dirigir y producir.

El actor fue nominado al Óscar por su cortometraje 'Kangaroo Court' y es reconocido como uno de los personajes más queridos del universo de la fantasía.

El actor, director y productor estadounidense Sean Astin, conocido por interpretar al leal hobbit Sam en la trilogía de 'El señor de los anillos', es uno de los invitados especiales a la segunda edición de San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en la ciudad.

"Recibir a Sean Astin, quien dio vida a Sam, es abrir las puertas de nuestra edición a uno de los pilares de 'El señor de los anillos', ha informado la organización del evento a través de las redes sociales.

El actor se hizo popular gracias a su papel en la trilogía de Peter Jackson por su interpretación de Samsagar Gamyi, compañero fiel de Frodo Bolsón, que "le valió el reconocimiento de crítica y público" y convirtió a Sam en "uno de los personajes más queridos del universo de la fantasía", destaca la web de la San Diego Comic-Con Málaga.

Fernando Piquer, director de Comic Con Málaga.

No obstante, la historia de Astin comenzó mucho antes ya que debutó en el cine con solo 13 años como Mikey en 'Los Goonies', y después ha tenido papeles en películas como 'Rudy', donde protagonizó una historia inspiradora, o títulos como 'Memphis Belle', 'Operación: soldados de juguete' y 'El hombre de California'.

A lo largo de los años se ha movido entre cine, televisión y doblaje, y ha puesto voz a personajes en proyectos de animación y videojuegos.

Además de su trabajo como actor, Astin también ha desarrollado proyectos como director y productor e, incluso, llegó a recibir una nominación al Óscar por su cortometraje 'Kangaroo Court'.

Sean Astin se suma así a otras personalidades como el actor estadounidense Michael Rooker, conocido entre otros trabajos por su papel de Merle Dixon en la serie 'The walking dead'; del guionista, director de cine, actor y escritor de cómics estadounidense Kevin Smith, y del dibujante John Romita Jr.