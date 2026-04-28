Ya es oficial: la Comic Con de Málaga abre la compra de entradas al público general para su edición 2026

Las claves

Las claves Generado con IA La venta general de entradas para la Comic Con de Málaga 2026 comienza el 4 de mayo a las 10:00 horas a través de Ticketmaster. Cada usuario podrá comprar hasta cuatro entradas y los precios se mantienen respecto a la preventa: 80 euros para mayores de 13 años y 35 euros para menores de 12. El evento amplía su oferta con un nuevo pabellón de 9.000 m², una Artists’ Alley más grande y un nuevo auditorio. La Junta de Andalucía incrementa su apoyo económico al evento, destinando 5,9 millones de euros para las ediciones de 2026 y 2027.

La venta general de entradas para la edición 2026 de la San Diego Comic-Con Málaga comenzará el lunes 4 de mayo a las 10:00 horas a través de Ticketmaster, canal oficial del evento. Llega unos días después de la preventa exclusiva, a la que pudieron acceder los asistentes del festival en 2025.

A partir de ahora, cualquier aficionado podrá adquirir entradas siguiendo tres pasos básicos: obtener (o reutilizar) un Registration ID, contar con una cuenta en Ticketmaster vinculada al mismo correo electrónico y disponer de los identificadores de las personas acompañantes en caso de compra conjunta.

Cada usuario tendrá la opción de adquirir hasta cuatro entradas: una personal y tres adicionales. Se pondrán a la venta accesos individuales por día —del 1 al 4 de octubre— así como un abono completo para las cuatro jornadas.

Los precios se mantienen sin cambios respecto a la preventa: 80 euros más gastos para mayores de 13 años, 35 euros más gastos para menores de hasta 12 años y entrada gratuita (limitada) para niños de 0 a 3 años.

Además, la venta general incluirá dos productos exclusivos para coleccionistas —un pin y un lanyard— diseñados por Rodrigo Blaas y Carlos Salgado, que estarán disponibles únicamente online a un precio de 11,99 euros por unidad (IVA incluido).

En cuanto al evento, la organización mantendrá un aforo total de 90.000 asistentes, distribuidos en 22.500 por día, pero ampliará notablemente su oferta.

Entre las novedades destacan un nuevo pabellón de más de 9.000 metros cuadrados dentro del área de expositores, una zona Artists’ Alley más amplia y la incorporación de un nuevo auditorio.

Entre los invitados confirmados figuran Michael Rooker, John Romita Jr. y Kevin Smith.

La inyección económica que va a recibir la empresa organizadora de la Comic-Con Málaga de las instituciones públicas se incrementa de manera notable.

El mejor ejemplo es el aumento de la partida destinada por la Junta de Andalucía al evento internacional, que tuvo el año pasado su primera edición fuera de Estados Unidos y que tendrá continuidad en 2026 y 2027.

De los 2,5 millones de euros (sin IVA) liberados por la Administración regional para la edición de 2025 se pasa ahora a un montante de 5,9 millones de euros para las celebraciones ya confirmadas de 2026 y 2027.

Esto supone una media anual de 2.950.000 euros (sin IVA), 450.000 euros más.