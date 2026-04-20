El clásico americano American Buffalo llega al Teatro del Soho de Málaga: nominado en los premios Talía

Las claves

Las claves Generado con IA American Buffalo, clásico del teatro norteamericano escrito por David Mamet, se representa en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga el viernes 24 de abril. La producción dirigida por Ignasi Vidal cuenta con Israel Elejalde, David Lorente y Miguel Nollet en el reparto y ha sido nominada a los Premios Talía a mejor escenografía. La trama gira en torno a un robo planeado por tres personajes en una tienda de chatarra de Chicago, explorando temas como la amistad, la lealtad y la avaricia. Las entradas para la función pueden adquirirse en la web del teatro, en taquilla y en los puntos de venta de El Corte Inglés.

El Teatro del Soho CaixaBank abre sus puertas este viernes 24 de abril al que muchos consideran uno de los grandes textos del teatro norteamericano del siglo XX. American Buffalo, escrita en 1975 por David Mamet —dramaturgo, guionista y director de reconocido prestigio internacional—, llega a Málaga en una producción dirigida por Ignasi Vidal, con traducción del libreto a cargo de Borja Ortiz de Gondral.

La obra se estrenó por primera vez en el Goodman Theatre de Chicago antes de conquistar Broadway en 1977, cosechando múltiples premios y nominaciones internacionales. En 1996 fue llevada al cine con Dustin Hoffman y Dennis Franz en los papeles principales.

El montaje que llega al Soho cuenta con un reparto formado por Israel Elejalde, David Lorente y Miguel Nollet, y ha sido recientemente nominado a los Premios Talía en la categoría de mejor escenografía.

La trama sigue a Don, propietario de una tienda de chatarra en Chicago, quien junto a su joven empleado Bob y su compañero de póquer Teach planea robar una valiosa moneda de búfalo que vendió por una fracción de su precio real.

Lo que comienza como una conspiración menor desencadena una serie de eventos cargados de intriga, tensión y sorpresas inesperadas. Más allá del argumento, la obra explora temas universales como la amistad, la lealtad y la avaricia.

"American Buffalo es, para mí, el mayor exponente en la escritura de Mamet, de cómo el sinsentido, el caos emocional de los personajes, sus problemas y sus ocurrencias, se convierten en un circo de entretenimiento para el espectador que, agazapado en su butaca, disfruta del conflicto que viven sus protagonistas", explica el director Ignasi Vidal.

La función tendrá lugar el viernes 24 de abril a las 19:00 horas. Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.