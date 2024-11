Antonio Banderas inaugurará su auditorio en Sohrlin con un 'show' con los grandes éxitos de los Beatles

El espacio cultural Sohrlin Andalucía de Antonio Banderas y Domingo Merlín se estrenará el próximo 15 de noviembre como espacio de exhibición acogiendo su primer concierto. Si bien ya empezaron su etapa formativa el pasado mes de octubre, con sus cursos y masterclasses, ahora comienzan una nueva etapa en su auditorio principal.

Como no podía ser de otra forma, será la niña bonita del Teatro del Soho la que lo ponga en marcha: la orquesta Larios Pop del Soho. Esta hará revivir a toda Málaga durante tres días (15,16 y 17 de noviembre) los éxitos de la mítica banda britanica The Beatles.

El director musical Arturo Díez Boscovich estará al frente de la orquesta Larios Pop del Soho en un concierto en el que se rinde homenaje a una de las bandas más influyentes y queridas de todos los tiempos. Será, sin duda, una oportunidad única para revivir grandes éxitos como All you need is Love, Hey Jude, Yesterday o Yellow Submarine, icónicas canciones del cuarteto británico que dejaron una huella imborrable en la historia de la música y que ahora la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho interpretará en directo.

Paula Tejada // Cirque des Sens Así es la escuela de circo de Sohrlin: aprender a ser malabarista o trapecista ya es posible en Málaga

Este concierto espectáculo estará bajo la dirección artística de Antonio Banderas, así como con asombrosos elementos visuales 'made in' El Espejo Negro, la clásica compañía malagueña especializada en teatro para marionetas.

Según ha informado Sohrlin, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un emocionante sorteo y disfrutar de una sorpresa final. Entre los participantes se seleccionará a unos cuantos afortunados para que formen parte de un momento muy importante que marcará el cierre de este inolvidable homenaje a The Beatles.

Si vas, envía una fotografía de tu infancia, en solitario o en familia, junto con una foto actual indicando el día de asistencia al concierto como público, las fotografías se podrán enviar hasta el 8 de noviembre a la siguiente dirección de email: fotoconciertobeatles@teatrodelsoho.com. El precio de las entradas va de los 30 a los 53 euros.