Justine Riddoch revive a la reina del ‘rock and roll’ Tina Turner con un concierto tributo en Sabatic Fest

Este próximo jueves 10 de agosto continúa la música en directo en Sabatic Fest, que celebra una diversa y multidisciplinar programación de verano en las instalaciones de Autocine Málaga Cesur FP. Lo hace con una especial propuesta: Totally Tina, el tributo de Justine Riddoch a la reina del ‘rock and roll’ Tina Turner. Se trata de una oportunidad de celebrar los innumerables éxitos de su carrera durante más de cincuenta años que le hicieron convertirse en una de las principales y mayores compositoras de rock.

“Con este espectáculo hemos realizado un esfuerzo para poder seguir difundiendo su nombre entre sus fans”, relata Justine Riddoch sobre el concierto que podrá ver el público malagueño, que dará comienzo a las 22.00 horas, y las puertas se abrirán a las 21.00 horas. Las entradas son gratuitas y ya se pueden adquirir en sabaticfest.es o en SeeTickets, con el único coste de 1 euro por persona en gastos de gestión.

‘Totally Tina' ofrece la excepcional oportunidad de poder disfrutar en directo de canciones como Simply The Best, Private Dancer, River Deep-Mountain High, Proud Mary o What's Love got to do with it. Está reconocido en varias ocasiones por la Asociación de Agentes del Reino Unido como el mejor tributo a Tina Turner, y es un gran éxito que se debe sobre todo a la voz de Justine Riddoch, un sonido realista, un equipo de bailarines profesionales que recrea las coreografías originales y un vestuario que reproduce fielmente los vestidos que Turner lucía sobre el escenario.

Tina Turner se retiró de los escenarios y la música en 2013 a la edad de setenta y tres años, después de una carrera musical de cincuenta y cuatro años. Falleció el pasado mes de mayo, dejando un legado legendario para el mundo de la música internacional.

Justine Riddoch

Justine ha cantado profesionalmente durante más de 30 años y ha trabajado extensamente en teatros y en la televisión nacional, también es una muy solicitada vocalista de sesión para algunos de los mayores sellos discográficos en el Reino Unido. Al principio de su carrera, se la podía ver en la escena del cabaret familiar como una vocalista dinámica y podía presumir de conocer más de 5.000 canciones, convirtiéndose en una máquina de discos humana en los locales.

En 2002 su carrera cambió de rumbo. Tras ganar el programa de la ITV "Stars in their Eyes" como Anastacia, su espectáculo tributo "Justine is Anastacia" tuvo una gran demanda y pasó los siguientes 6 años actuando como ella por todo el mundo. Cuando Anastacia dejó de publicar álbumes y su popularidad decayó, llegó el momento de volver a cambiar de rumbo. Después de que en muchas ocasiones le dijeran que realmente sonaba como Tina Turner, Justine se propuso el reto de convertirse en la copia más parecida posible. Pero para ello iba a tener que transformarse. Tras horas de ver vídeos, observar gestos y movimientos, confeccionar a mano la importantísima peluca, decidir qué vestuario copiar, escuchar las partituras y cientos de versiones de las mismas canciones de distintas décadas, se creó Totally TINA.

Al igual que con Tina, los bailarines tenían que ser una parte muy importante y, sorprendentemente, ¡ninguno de los miembros del grupo se quejó! Se seleccionó a un grupo de bailarines profesionales, se crearon coreografías basadas en los espectáculos en directo de Tina y en nuestras propias creaciones, y toda la producción se ensayó, se ajustó y se volvió a ensayar.

"He sido yo misma mucho más tiempo del que he rendido tributo a ningún artista, y a veces resulta extraño transformarme en mi gran alter ego. Pero cuando eres Tina te sales con la tuya. Su pura presencia, su energía, su humildad y su dinamita vocal. Si no puedo alcanzar el éxito por mí misma y sus fans no están tan disgustados, no se me ocurre nadie a quien quiera homenajear. Nunca me he considerado una imitadora y de ninguna manera creo que pueda sustituir a la leyenda que es la Sra. Turner, pero espero que cuando el público vea el espectáculo aprecie el trabajo duro y el sacrificio que hemos puesto en él para poder seguir difundiendo su nombre entre sus fans. Siempre le digo a nuestro público al final, si por un segundo han vuelto a sentir que estaban viendo a Tina, nuestro trabajo está hecho", declara la artista.

Sabatic Fest

Es un festival que reúne música, gastronomía y arte en un mismo espacio, el Autocine Málaga Cesur FP, con una impecable puesta en escena, en un insuperable enclave al aire libre. Los conciertos se llevan a cabo en una versión premium y vanguardista, generando una experiencia única e inolvidable. Sabatic Fest ha llegado a Málaga para ofrecer, hasta el 24 de septiembre, una experiencia de verano completamente diferente al resto de festivales que existen en la provincia y sus alrededores.

No solo ofrece un cartel de artistas diseñado para diferentes públicos y que permite disfrutar de todos los gustos musicales, sino que amplía el horizonte con otras posibilidades para vivir en un espacio diseñado para exprimir al máximo cada momento. En sus más de 16.000 metros cuadrados encontrarás tanto los escenarios de los conciertos como una zona gastronómica con diferentes food truck e, incluso, un After Party con zona DJ y mucho tiempo para disfrutar bailando hasta las seis de la mañana.

Además, en los descansos entre los conciertos se proyectarán sobre la gran pantalla del Autocine las creaciones de diferentes artistas de Art Futura, el festival de Cultura y Creatividad Digital que explora los proyectos y las ideas más importantes surgidas en el panorama internacional del New Media, la Realidad Virtual, el Diseño de Interacción y la Animación Digital.

Próximos eventos

Sabatic Fest permanecerá como oferta cultural de referencia en la capital malagueña hasta el 24 de septiembre, ofreciendo una variedad inmensa de conciertos y otros eventos musicales para todos los públicos y gustos. Las próximas fechas son:

10 de agosto: Tributo a Tina Turner.

15 de agosto: Gloria Gaynor y Bonnie Tyler.

25 de agosto: Maldita Nerea, Nena Daconte y Lala Love You.

31 de agosto: Saiko y Maikel Delacalle.

1 de septiembre: RVFV (Rafael Ruiz Amador), Sami Duque

2 de septiembre: Aborigena, con Diass, Eli Rojas, Miguel Payda, Ivan Laz, Mucho Lau (dj’s)

3 de septiembre: La Aldea Fest, con Jorge Cremades, Miqui Brightside, Uri Sabat, Fran Bowtie

7 de septiembre: Familia Farruco, Mara Rey

8 de septiembre: Urban Town Fest, con Natos y Waor, Al Safir, Reality, Midas Alonso, Nerze, Sislah y Cloty, L14m, Garzi y The Otter Gang

15 de septiembre: Cano, JC Reyes

22 de septiembre: Yo fui a EGB, con Sabrina, Boney M, La Frontera, Danza Invisible, Vicky Larraz, Tenessee, Tam Tam Go, Los Manolos y Orquesta Mondragon

