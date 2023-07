Alejandro Sanz llega a Málaga este jueves: el público arropará al artista en su peor momento

Noticias relacionadas Alejandro Sanz anuncia nueva gira de conciertos en España: actuará en Málaga el 6 de julio

Alejandro Sanz vuelve a Málaga este jueves con su gira Sanz en Vivo. El artista se reencontrará con el público malagueño un año después. Su última cita con ellos fue el doble pase que dio en el marco del festival Marenostrum Fuengirola en 2022. En esta ocasión, el cantante interpretará sus temas en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, donde miles de almas se unirán para llenarle de alegría en estos tiempos tan difíciles que está pasando.

Si algo ha sido siempre Sanz es honesto. Es por ello por lo que el pasado 27 de mayo se sinceró ante sus seguidores a través de sus redes sociales anunciando que no estaba viviendo una buena racha: "No estoy bien... Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar", admitió.

Desde que inició la gira, Sanz recibe cada noche el apoyo de su público, que no lo han soltado durante décadas de carrera y no iban a soltarle en esta ocasión. Pese a que hay miles de entradas vendidas (grada, early frontstage y frontstage), aún quedan algunas para los más rezagados que no quieran perderse el concierto en pista (93,50 euros) o en early pista (157 euros).

El show que presenta en esta gira el artista es muy completo y supera las dos horas de duración. Aunque interpretará temas de su último trabajo, Sanz, tampoco faltarán esos temas más clásicos que han sido la banda sonora de muchos momentos de nuestra vida como Amiga mía o Corazón Partío. Su último disco, nominado a Álbum del Año en los Latin Grammy 2022, se ha convertido en el disco físico más vendido por los españoles en 2021. Aunque interpretará temas de su último trabajo, Sanz, tampoco faltarán esos temas más clásicos que han sido la banda sonora de muchos momentos de nuestra vida como Amiga mía o Corazón Partío. Su último disco, Tras la parada en Málaga, Alejandro Sanz no se irá muy lejos de su querida Andalucía. Después de visitar la capital costasoleña, Alejandro Sanz viajará a Chiclana y Roquetas de Mar, para seguir sus actuaciones en Murcia, Alicante y Castellón.

Sigue los temas que te interesan