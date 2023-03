El Festival de Málaga acoge el estreno de Elvira Lindo como directora: "Se puede hacer todo a los 60"

La escritora y guionista Elvira Lindo ha dado el salto a la dirección de cine casi treinta años después de su primera colaboración en una película por "la coquetería de debutar en algo a mi edad" y para dejar claro que "se puede hacer todo a los 60".



"Es una buena coquetería debutar a los 60, no solo por ser mujer, sino por combatir un cierto edadismo, que parece que a esta edad no puedes emprender proyectos nuevos, y yo no creo en eso", ha dicho la gaditana en una rueda de prensa en la que han participado también la codirectora Daniela Fejerman y tres de los protagonistas de "Alguien que cuide de mí", el título de su película, que este viernes inauguraba fuera de concurso el 26 Festival de cine de Málaga.



Lindo, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1998, tiene también una amplia carrera como guionista; de hecho, ha recordado que La primera noche de mi vida, de Miguel Albadalejo, fue la primera película en ganar una Biznaga del Festival de Málaga.



A su lado, la argentina Fejerman ha explicado que la película parte de un relato de Elvira Lindo, ya pensado para ser convertido en película, una historia que es un homenaje a las mujeres que enfermaron de sida en los ochenta y no pudieron contarlo abiertamente y un reconocimiento al trabajo del actor, sea cual sea el género en el que se halle.



"Y está también el asunto de aprender a cuidar, que en las relaciones familiares se da por sentado", añade Fejerman. Alguien que cuide de mí está contada en capítulos que se presentan con un epígrafe; con un reparto coral encabezado por las actrices Aura Garrido, Emma Suárez y Magüi Mira, hija, madre y abuela, respectivamente, como representantes de tres generaciones de actrices, la película es un recorrido emocional por las relaciones humanas y familiares.

Las directoras Elvira Lindo y Daniela Frejerman, junto a los actores Víctor Clavijo y Aura Garrido y los productores Mariela Besuievsky y Gerardo Herrero, en la presentación de la película 'Alguien que cuide de mí'. EFE/ Jorge Zapata

