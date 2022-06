Canco Rodríguez saca pecho de su malagueñismo: "¿Por qué no vive todo el mundo aquí?"

Canco Rodríguez (Málaga, 1977) está radiante. Ha sido padre hace tan solo unos meses y este jueves estrenó The Hole X en su tierra natal, espectáculo del que formará parte como maestro de ceremonias hasta el próximo 26 de junio. Un proyecto del que ya perteneció parte y prometió no volver, pero que es tan "adictivo" que no le ha quedado otra que guardarse sus palabras.

La sonrisa no se le borra en Málaga. Atiende a EL ESPAÑOL de Málaga sentado frente al escenario de The Hole, en el interior de la carpa que han instalado en el Recinto Ferial Cortijo de Torres. "¿Por qué no vive todo el mundo en Málaga?", dice con una sonrisa dando a entender la gran fortuna que compartimos los locales siendo malagueños.

Ya tiene claro que sus compañeros van a disfrutar de lo lindo durante su estancia en "esta bendita ciudad". Ha preparado varias rutas para que no se pierdan detalle del todo litoral malagueño. "Al monte no me los llevo porque lo que quieren es playita, pero sí que no va a faltar Frigiliana para después cruzar a Nerja, ir a la playa de Maro... y ya después tirar para la zona de Benalmádena, Torremolinos, Marbella...", dice el malagueño, que además de hacer de anfitrión en el show también trata de serlo con sus compañeros.

En el pase gráfico se le vio enérgico y feliz. Ya estuvo en The Hole Zero y The Hole 2 y las tablas se notan. Vuelve en la décima edición y asegura que el show "tiene cosas de los anteriores, algunos personajes como las Supernenas, el Bingo, pero no es un refrito de números porque tiene una trama diferente".

"Venimos muy golpeados por la pandemia, se habla mucho también de que nos ríamos para que terminemos de salir de esto. Hay cosas nuevas, monólogos nuevos, todo lo que ocurre es nuevo. Pero también es un homenaje a estos diez años", cuenta.

Rodríguez tiene un objetivo claro en cada pase de The Hole: que la gente salga agotada, "tanto como yo". "Quiero que salgan tan cansados que piensen que tenían que haber cobrado por venir. Van a pasárselo muy bien. Van a vibrar viendo el show, aún más que los anteriores, y van a llevarse un mensaje claro: vive la puta vida, ¡vive, vive!", relata Canco con los brazos en alto.

Reconoce que no es por presumir, pero asegura que Málaga, su ciudad natal, "es una de las mejores plazas". Así, recuerda que otros años se vieron obligados a ampliar las fechas porque todo se agotaba desde la preventa. "Aquí llegamos siempre con mucha seguridad. En Málaga no contamos nada nuevo con un estriptis o un desnudo, lo que gusta es el sentimiento de vivir la vida, ser feliz. Y, para mí, estrenar en mi tierra otra vez The Hole es un gustazo", añade.

Pese a que han pasado años desde la última vez que se subió al escenario, asegura que aunque las cosas han cambiado hay algo que permanece: el gran esfuerzo que ha tenido que hacer para estar en forma. "The Hole te exige estar en forma en todos los sentidos, tanto a nivel vocal como corporal, tienes que estar hasta en forma enérgicamente para manejar al público", expresa.

Y lo mismo piensa de los bailarines y acróbatas. Chicos jóvenes y profesionales que tienen que cuidarse mucho para estar en forma y, además, "vencer el pudor que supone desnudarse". "Ellos son chicos como tú y como yo y como cualquier otro y algunos han tenido que mentalizarse mucho para quitarse ese pudor", explica.

Recomienda a cualquier persona acudir a The Hole, incluso a los más pudorosos. En un momento del espectáculo realizan un bingo. El ganador se lleva un jamón. Sin embargo, tendrá que pasar por algunos retos. "No obligamos a hacer nada a nadie en el escenario, eso que quede claro", dice entre risas Canco.

Ha vivido de todo con The Hole. "He visto como un tío de dos metros me ha venido con los ojos llorosos a darme las gracias por el show. Hay parejas que han dado el paso de no seguir juntos y otras que se han reforzado. Todos ellos son The Hole", matiza, emocionado. "Queremos desnudar la mentalidad y que solo haya una ideología: la del amor y la libertad. Los estriptis tienen ya muchos años y en las playas ya cualquiera hace nudismo. Eso no es nuevo, nos interesa ir más allá, al coco ", dice.

Aunque muchos puedan pensar que el mejor momento que ha vivido en su carrera fue con el personaje del Barajas, en la serie de Telecinco Aída, reconoce que no. "El mejor momento de mi vida es en el que estoy ahora", dice. La paternidad se le une a The Hole y a El Rock and Roll ha muerto, la obra de teatro que hace en Madrid y que es "el espectáculo de mi vida". En octubre, además, saldrá "una película que ha sido un sueño" para él, otro check para la lista de la vida.

Para Canco, la felicidad antes era "poder trabajar con el director soñado en una peli chulísima". Ahora es llegar a casa cuanto antes para estar con su peque. "Pero, oye, que no nos falte el money... que eso es importante", confiesa entre risas.

