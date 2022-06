Desnudos, reflexiones vitales y burlesque: The Hole X, en Málaga del 16 de junio al 10 de julio

Solo faltan unas horas para el gran estreno de The Hole X en Málaga, será esta tarde, a las 20.30 horas. Los últimos asientos en el interior de la carpa instalada en el recinto ferial Cortijo de Torres ya están siendo colocados y ya casi está todo a punto para la primera función.

Si hay algo que caracteriza a The Hole X ese es su ambiente picantón. Llevan al espectador a una circunstancia donde no sabrá si llorar de la emoción o gritar y reír con efusividad ante semejante experiencia. Tiene algo que te traslada a un cabaré pero sin dejar de lado el mundo del circo y el striptease. Estarán en Málaga hasta el 10 de julio.

Cada actuación versa en torno a un maestro de ceremonias que irá rotando en función de la semana. Desde el 16 al 19 de junio y del 22 al 26 le tocará al malagueño Canco Rodríguez, que vuelve a retomar el proyecto de The Hole después de años. El actor asegura que el público que acuda a verlo acabará exhausto y se llevarán el mensaje de que "hay que vivir, vivir, vivir, esta puta vida".

A Canco le han acompañado este jueves en el pase gráfico otros brillantes artistas nacionales e internacionales que se unen en esta décima edición del espectáculo, que rescata la esencia del original con los números más alucinantes de estos diez años y los personajes clásicos de las tres ediciones.

Durante el pase del número Llámalo X hemos podido comprobar que Canco Rodríguez sabe jugar con el público y sus emociones, su mayor don en el escenario. Lo vemos en una faceta muy distinta a la que muchos tienen de él por televisión: mucho más gamberro, atrevido e incluso deslenguado.

Una foto del pase. Alba Rosado

El equipo también ha mostrado a la prensa uno de los números de la X Girls, Maru Limeres y Tamar Vela, que realizan unas alucinantes acrobacias que acaban con un desnudo integral. En The Hole X se ven pechos, vulvas y penes e incluso se oyen gemidos y simulaciones de orgasmos. "Hay que estar en el agujero para salir del agujero", dice el slogan del show... Que cada uno lo interprete como quiera.

Para los más pudorosos, todos son bienvenidos, porque "a nadie debe asustarle a estas alturas un desnudo", así lo aseguran los propios actores, que en más de una ocasión interactúan con el público: "Igualmente no obligamos a nadie a hacer algo que no quiera", matiza entre risas Rodríguez. The Hole X está justo en el equilibrio perfecto entre el buen y mal gusto, con desnudos integrales siempre en los momentos justos, sin excesos. El propio Canco asegura las palabras de O'Dogherty: "The Hole debería estar recetado por la seguridad social".

Este nuevo espectáculo cuenta con la dirección de Gabriel Chamé, con Alex O'Dogerthy como responsable de los nuevos textos, maestro de ceremonias y director de escena de los maestros; con Guillermo Weickert en la coreografía, Marc Álvarez en la dirección musical y José Luis Sixto Rodríguez como ayudante de dirección.

Canco, en el show junto a su equipo. Alba Rosado

Canco Rodríguez, como decíamos, actuará del 16 al 19 de junio y del 22 al 26 de junio; Álex O'Dogherty conducirá el show del 26 de junio al 3 de julio; mientras que Víctor Palmero (6, 7 y 8 de julio) y Eva Isanta (9 y 10 de julio) se reparten las funciones de la última semana del espectáculo en Málaga. La figura de todos ellos es fundamental, puesto que a través de sus monólogos se reflexiona sobre los límites de lo que socialmente está bien visto y lo que no.

El elenco del espectáculo lo completan Vinila Von Bismark, que interpreta a la generala y es la directora residente del show; Jose Sanzoval como el Pony Loco; Coral Quiñones y Carolina Rodríguez como las Supernenas; Julio Bellido es Almon. Oleg Tatarinov y Sergiy Mishchurenko se turnarán en el papel de comandante y en el número de Pole Aéreo.

Edgar López, Arnau Lobo, Omar Antxundia y Raúl Ortiz son los mayordomos; Donet Collazo es Super Gold, Maru Limeres y Tamar Vela son las X Girls y Dias Brothers son los Icarios, han precisado desde la organización.

The Hole comenzó su andadura en 2011 con Paco León como primer maestro de ceremonias y llegó a revolucionar la cartelera nacional e internacional. Desde entonces se ha estrenado una secuela, The Hole 2, y una precuela, The Hole Zero, cautivando a dos millones y medio de espectadores en su gira nacional e internacional (estuvo en cinco países: Alemania, Francia, Italia, México y Argentina).

