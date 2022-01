Rosa del Mar Rodríguez, representante de Baltasar: "Lloré cuando me dejaron carbón de broma con 4 años"

Ni la pandemia para a los Reyes Magos. Estaba llamado a representar a Baltasar en la cabalgata de este miércoles en Málaga el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, pero un contagio a destiempo de Covid-19 le ha dejado en casa por motivos sanitarios. Rápidamente, desde Oriente seleccionaron a un nuevo intérprete real: la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez.

Esta licenciada en Psicología por la UMA ha sido coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y es secretaria general de la agrupación socialista de Ciudad Jardín. Durante la víspera de la llegada de Sus Majestades a las casas de los malagueños, Rodríguez representará al rey de la mirra, pero antes responde para EL ESPAÑOL de Málaga a este cuestionario de doce preguntas del racimo de uvas 'malaguitas'.

Bajar a ver las luces… ¿Le provoca mucho agobio, o no le falta ni el paseo por los puestos del Parque? ¿Qué le ha parecido el alumbrado este año?

Dar un paseo por el centro de nuestra ciudad siempre es un lujo, me gusta ver la ciudad adornada para la Navidad pero sí es verdad que con las aglomeraciones de los últimos años procuro verla en días de diario huyendo de tanta masificación porque llega un momento en el que ya no se disfruta con tanta gente y más en estos dos últimos años con la pandemia. De este año me ha gustado la zona de Calle San Juan, me parece que la tendencia a no concentrarlo todo en torno a Calle Larios es acertada.

¿Málaga o Vigo? ¿Qué opina sobre esa competición navideña?

Las comparaciones no tienen mucho sentido en estos temas, cada ciudad deben tener su propia identidad, su propio sello. Es absurdo entrar en una carrera de a ver quien pone más luces en su ciudad. Creo que debemos tener altura de miras y ornamentar nuestra ciudad acorde a los tiempos y a nuestra identidad sin estar mirando de reojo que hacen otras ciudades.

¿Una tradición familiar que nunca faltará en cada Navidad?

Poner el árbol y el belén en el puente de la Inmaculada y, concretamente, un adorno en el árbol que mis padres compraron el año en el que yo nací y que conservo con especial cariño.

La Lotería de Navidad… ¿Es de echarla por si toca algo o es de los que opina que es ‘el impuesto de los tontos’?

No juego en exceso pero sí soy de compartir con amigos/as y compañeros/as décimos o de comprar algún número si salgo fuera de la ciudad. De todas formas, creo que el mayor premio de la lotería es soñar con todo lo que haríamos si nos tocara.

Nochevieja, Nochebuena o Reyes. ¿Qué prefiere?

El día de Reyes es para mí el preferido de todo el año sin duda, la cara de ilusión y los nervios de los pequeños antes de irse a dormir y al despertarse para ver si han venido los Reyes es algo inigualable.

¿Es de las que se atraganta con las uvas? Háblenos sobre su Nochevieja… ¿Macrofiesta de etiqueta, fiesta con los amigos o quedada familiar?

El ritual de las doce uvas lo sigo a rajatabla y con la inútil superstición de que hay que tomarlas al compás de cada campanada para que todo salga bien el año que comienza. Mi Nochevieja sigue siendo en familia, ya que tengo familiares mayores que no pueden acudir a fiestas y me gusta estar cerca de ellos en eses momento. No descarto más adelante fiestas con amigos pero macrofiestas no.

¿Cuál es el plato que nunca faltará en su durante los días navideños?

Una Navidad sin rosco de Reyes no es Navidad, puedo pasar sin el resto de productos típicos de estas fechas pero el Rosco no lo perdono.

¿Y ese villancico que es imperdonable pasar de largo?

Por los recuerdos de la infancia, aquel de Los peces en el río y por las fiestas infantiles de los colegios, El Burrito Sabanero…

¿Era de ir a ver la Cabalgata de Reyes?¿Por qué zona solía verla? Si tiene alguna anécdota de recuerdo en ella cuéntenosla.

Recuerdo que de pequeña siempre me llevaban mis padres a verla y yo he hecho lo mismo con mis dos hijas. A menudo, para evitar las masificaciones de la del Centro de la ciudad, las he llevado a la del Distrito de Cruz de Humilladero a verla con los abuelos. Esos momentos son inolvidables.

¿Cuál fue el mejor regalo de Reyes de su infancia? ¿Por qué?

Una muñeca Nancy, de mi generación era de las preferidas, adoraba maquillarlas, cortarles el pelo… verla en el salón al despertar fue un sueño hecho realidad.

¿Y ese que los Reyes se dejaron por el camino y nunca llegó?

Una bici, en casa por la profesión de mi padre había muchas mudanzas y entre eso y lo pequeño de los pisos los Reyes nunca vieron oportuno traerla.

De niño… ¿Los Reyes Magos le traían carbón o chucherías? ¿Era usted buen estudiante y una niña responsable?

Siempre fui una niña muy buenecita y siempre tuve regalos de Reyes, aunque debo decir que con 4 años mi padre decidió gastarme una broma, dejó carbón en el salón y escondió los juguetes en otra habitación. Aún recuerdo lo que lloré cuando vi el carbón y que no había juguetes…

