De Cruz de Humilladero a El Palo: ¿habrá cabalgatas de Reyes en los distritos de Málaga esta semana?

La semana más mágica del año está a punto de comenzar. La visita de sus Majestades de Oriente ya está lista y, en cada uno de los once distritos malagueños los recibirán de forma diferente en cada barrio para que los niños puedan sentirlos cerca después de dos años complicados por la pandemia.

En el distrito centro todo apunta a que podremos ver a Melchor, Gaspar y Baltasar desfilar por sus calles la víspera del Día de Reyes, el 5 de enero. Teresa Porras confirmaba hace solo unos días a este periódico que la cabalgata se realizará en su formato tradicional, es decir, con las carrozas de cada rey y su séquito recorriendo las calles de la ciudad mientras lanzan caramelos. Eso sí, el recorrido se verá alterado respecto a años anteriores.

Las carrozas circularán por calles anchas como el Paseo del Parque o la Alameda Principal con el fin de evitar aglomeraciones. El Ayuntamiento barajó la opción de realizar cabalgatas estáticas, retransmitir la llegada de los Reyes Magos por la televisión local... pero finalmente se decantaron por seguir hacia delante como habitualmente hacen.

La propia Porras reflexionaba acerca de ello hace unos días y animaba a todos a vacunarse: "Si uno puede ir al Teatro o puede ir a ver el fútbol ¿por qué no se puede hacer una cabalgata al aire libre?", se ha preguntado la concejala, quien ha añadido a modo de justificación: "¿Y se puede salir a la calle, no? A mí nadie me ha demostrado que el contagio esté fuera, en la calle".

En el distrito Málaga-Este los Reyes Magos también realizarán un pasacalles como broche final a un amplio abanico de actividades con motivo de las fiestas. El 4 de enero de 2022 se celebrará la Gran Cabalgata del Este de SS. MM. los Reyes Magos. Su recorrido será: Nave- Almacén de los Servicios Operativos (ctra. de Olías, 76), Ctra. de Olías, C/ Almería, Avda. Juan Sebastián Elcano, Avda. Pintor Sorolla, Pso. Miramar, C/ San Vicente de Paúl, Parroquia San Miguel de Miramar.

En el distrito de Ciudad Jardín darán la bienvenida a los Reyes Magos de Oriente el próximo 4 de enero en el Parque de la Alegría. Allí animación y talleres infantiles de todo tipo para los niños. Será una tarde divertidísima para los más pequeños de la casa junto a los Reyes Magos.

En Bailén-Miraflores, el día 4 de enero, como es habitual, a partir de las 17.30 horas iniciará su recorrido la Cabalgata de Reyes. Como novedad, este año varía su recorrido y llegará a la barriada de Nueva Málaga. El itinerario será: Salida desde el CEIP Gibraljaire, Miraazucenas, Nuestra Señora de los Clarines, Cabas Galván, Camino Suárez, Rotonda Suárez, Albacete, Magistrado Salvador Barberá, Maestro Pablo de Luna, Enrique de Egas, Martínez de la Rosa, Barón de Les, Cabas Galván, Nuestra Señora de los Clarines, Miraazucenas y Gibraljaire.

En Palma-Palmilla el día 3 y 4 de enero el cartero real recibirá a los niños del distrito. En concreto, el día 3 desde las 11.30 hasta las 14.00 horas en La Roca y de 17.00 a 19.30 horas en el Parque de Martiricos. Por su parte, el día 4 la visita del cartero real será a partir de las 11.30 hasta las 14.00 horas en la barriada de Las Virreinas y de 17.00 a 19.30 horas en el centro ciudadano Valle Inclán.

Ambos días, coincidiendo con la visita del cartero real se celebrará una fiesta infantil en estas ubicaciones con actuaciones, bailes, talleres, maquillaje, globoflexia, juegos, castillos hinchables, caramelos, etcétera, para todos los niños que asistan a la misma.

Cruz de Humilladero será otro de los distritos que sigan con su plan habitual el 4 de enero en forma de desfile. Los Reyes Magos llegarán en helicóptero al barrio y tras saludar a los malagueños iniciarán su trayecto por las calles del distrito a partir de las 17.00 horas. El itinerario será: Fernández Fermina, Conde de Guadalhorce, Camino de San Rafael, Alfambra, La Unión, Antonio Luis Carrión, Paseo de los Tilos y Conde del Guadalhorce (Explanada del mercadillo).

En Carretera de Cádiz este lunes realizarán dos fiestas simultáneas a partir de las once de la mañana en el Parque del Oeste y en el Parque Litoral. Los Reyes Magos pasarán por ambas a bordo de un tren de animación para hacer las delicias de los más pequeños guardando la distancia de seguridad recomendada.

En Campanillas, también habrá cabalgata el día 4 y los Reyes Magos podrán pasear con su cortejo por el distrito. La salida tendrá lugar a las 17:30 horas en la calle Matisse (a la altura del Colegio Público Francisco de Quevedo), con recorrido por C/ José Calderón, C/ Jacob, y finalizando en el patio del Colegio José Calderón, aproximadamente a las 19:30 horas.

La barriada de Santa Rosalía, dentro del mismo distrito, cuenta con su propia cabalgata el día 4 de enero. Está organizada por la Asociación de Vecinos El Progreso, y está prevista desde las 16 hasta las 21 h. La salida será desde calle del Lingüista Lázaro Carreter, Camino de Cotilla, Quebrantatinajas, Tacón, Travesía de Maqueda A-7054, Ronda del Norte, Calle del Pilar, plaza del Salvador (plaza de la iglesia), Calle del Salvador y Parque del Día.

Por último, en Teatinos-Universidad, el Pasacalles de sus Majestades los Reyes Magos se celebrará en principio el día 4 de enero a las 16.30 horas. La salida será en calle La Sonata. Sus Majestades pasearan en carrozas de caballos. En este desfile participarán la Hermandad El Carmen de la Colonia de Santa Inés, la Peña Finca La Palma, la AA. VV. Finca La Palma, Hanuca, la AA. VV. Colonia de Santa Inés, Afibroma y Club de Gimnasia Rítmica.

Además, habrá charangas y pasacalles de Disney. Al final de los pasacalles, aproximadamente a las 19.30 horas, el cortejo llegará a la sede de la Junta Municipal de Distrito y los reyes podrán recoger las cartas metiéndolas en un Buzón gigante. Los niños se podrán hacer fotos con ellos. También habrá una chocolatada gratuita ofrecida por Hermandad El Carmen de la Colonia de Santa Inés y la AA. VV. Colonia de Santa Inés.

Sigue los temas que te interesan