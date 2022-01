José Núñez, representante del Rey Gaspar: "A mis hijos les encanta hacerse fotos con iluminación navideña"

José Núñez es hermano mayor de la Cofradía de la Crucifixión. Este año ha sido el cofrade designado por la Agrupación de Cofradías de Málaga para representar al Rey Gaspar en la cabalgata de la víspera de Reyes. Cada año, un cofrade tiene el honor de ir lanzando caramelos desde la carroza del segundo Rey Mago.

Su sucesor, Salvador Pozo, del Prendimiento, seguía siendo "el rey emérito" hasta que el próximo día 5 Núñez le releve en el cargo. Es el mundo de las cofradías el que, probablemente, con más mimo se entregue a la cabalgata. Junto a la concejal de Servicios Operativos, Teresa Porras, los cofrades ponen de su parte en el diseño de los trajes de sus majestades.

Bajar a ver las luces… ¿Le provoca mucho agobio, o no le falta ni el paseo por los puestos del Parque? ¿Qué le ha parecido el alumbrado este año?

Todo lo contrario. A mis hijos les encanta hacerse fotos y disfrutar de las luces de Navidad. En cuanto a los puestos del Parque, somos de ir varias veces para ver sobre todo figuras nuevas para el Belén.

¿Málaga o Vigo? ¿Qué opina sobre esa competición navideña?

Málaga por supuesto, es la mejor ciudad del mundo, no la cambiaría por nada.

¿Una tradición familiar que nunca faltará en cada Navidad?

Somos de poner el Belén. En casa hacemos las casas, los árboles y las palmeras, siempre con ayuda de mis hijos y mi mujer. Cada año ampliamos algo pero ya nos va faltando salón para que nos quepa.

La Lotería de Navidad… ¿Es de echarla por si toca algo o es de los que opina que es el impuesto de los tontos?

Pues como casi todas las tradiciones, participo en ella, ¿quién sabe?, igual un día suena la flauta...

Nochevieja, Nochebuena o Reyes ¿Qué prefiere?

La Nochebuena y Reyes.

¿Es de los que se atraganta con las uvas? Háblenos sobre su Nochevieja… ¿Macrofiesta de etiqueta, fiesta con los amigos o quedada familiar?

Soy de comprarlas pequeñas por si se me acumulan pero no suelo atragantarme. En cuanto a la forma de pasar la Nochevieja, cada época tiene su tipo de celebración, ahora mismo quedada familiar pero no solo en fin de año, también en Nochebuena, Navidad y Reyes. Eso son días para la familia.

¿Cuál es el plato que nunca faltará en su mesa durante los días navideños?

La sopa con cuscurrones de pan tostado huevo y jamón. Tampoco pueden faltar los langostinos.

¿Y ese villancico que es imperdonable pasar de largo?

El tamborilero.

¿Era de ir a ver la Cabalgata de Reyes? ¿Por qué zona solía verla? Si tiene alguna anécdota de recuerdo en ella cuéntenosla.

Si, mi familia siempre ha sido muy de Reyes Magos, veíamos la cabalgata y después íbamos a Casa Aranda a tomar churros con chocolate. Tengo recuerdos entrañables con mis padres y hermanos de esa época, la solíamos ver en calle Larios y Carretería.

¿Una anécdota? Un año fuimos con el paraguas del revés, nos reímos muchísimo y, sobre todo, cogimos muchísimos caramelos.

¿Cuál fue el mejor regalo de Reyes de su infancia? ¿Por qué?

Pues mira, fue un fuerte del oeste que nos hizo a mano mi abuelo a mi hermano y a mi. Nos dio muchísimo juego durante años, era maravilloso.

¿Y ese que los Reyes se dejaron por el camino y nunca llegó?

El ordenador.

De niño… ¿Los Reyes Magos le traían carbón o chucherías? ¿Era usted buen estudiante y un niño/niña responsable?

Nunca me trajeron carbón, siempre chuches. No era mal estudiante, el problema es que no siempre me aplicaba en los estudios, era un niño muy responsable pero bastante rebelde, dicotomías de la infancia...

