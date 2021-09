Luis Alberto de Cuenca, Emma Suárez y Chantal Maillard pondrán color al otoño cultural de Málaga

Málaga vivirá un otoño cultural ajetreado. La Noche de los Libros inaugurará la temporada el 24 de septiembre con una jornada llena de nombres imprescindibles como John Banville, Tatiana Tibuleac, Fernando Savater, Paula Bonet, Luis Landero, Elizabeth Duval y Alejandro Simón Partal. La Fundación Pérez Estrada además tiene preparada una serie de encuentros con Isabel Coixet, Elvira Lindo y Jorge Herralde.

Emma Suárez, Luis Alberto de Cuenca y Chantal Maillard también pondrán color estos meses a la programación otoñal del centro cultural La Malagueta. La actriz y los dos poetas protagonizarán la serie de 32 actividades centradas en política, filosofía, literatura e historia. Guillermo Fernández Vázquez, Antonio Soler, Karime Amaya y Diego Amador también participarán en algunas de los actos.

"Una cultura como nos gusta entenderla desde la Diputación: universal, ecléctica, sin complejos y en constante pulso con el pasado, presente y futuro", ha destacado Natacha Rivas, vicepresidenta cuarta de la institución provincial, quien ha lamentado que "la cultura se haya visto afectada por la pandemia". "Su industria es, a día de hoy, una pieza clave de Málaga y su provincia", ha reconocido.

Entre las actividades destaca el diálogo que mantendrán Emma Suárez y Luis Alegre en una nueva cita del ciclo Vida pública. El filósofo y exsecretario general de Podemos charlará con la intérprete madrileña sobre su carrera, en la que ha ganado tres Goyas y ha estado dirigida por los mejores directores del país (Pedro Almodóvar, Gracia Querejeta, José Luis Garci, Isaki Lacuesta e Isa Campo).

El doctor y columnista José Antonio Trujillo ha contado para su ciclo Demasiado Humanos con dos poetas de calado nacional: Luis Alberto de Cuenca y Chantal Maillard. Con el se propone un brindis por el humanismo con el ensayista y una revisión del sentido del dolor con la escritora malagueña. "El dolor es la experiencia de todos", ha reconocido Maillard en varias entrevistas tras perder a su hijo de forma repentina.

El Centro Cultural La Malagueta recuperá su club de lectura coordinado por el escritor malagueño Antonio Soler. Esta vez se centrará en los autores de la Generación Perdida como John Steinbeck, Ezra Pound, Ernest Hemingway, William Faulkner Y Francis Scott Fitzgerald.

La crisis catalana y la derecha radical

El profesor Manuel Arias Maldonado, encargado del ciclo sobre pensamiento político, abordará la actual situación de la democracia española, la crisis catalana y el auge de la derecha radical contando como invitados con Guillermo Fernández Vázquez y David Jiménez Torres.

El periodista José Carlos Ruiz coordinará de nuevo la sección Vivir con filosofía donde se abordarán grandes temas como la seducción, la potencia de lo viral o lo imprevisible con el filósofo Ernesto Castro (conocido por su libro El trap. Filosofía millennial para la crisis en España), el editor Jorge Carrión y la escritora Marta García Aller como invitados.

Se estrenará el ciclo Hitos y biografías de la Historia contemporánea de Málaga, a cargo del profesor de Historia Contemporánea Fernando Arcas, que se sumará a las dos citas matinales que ofrece el centro: Historias de Málaga, presentado por la periodista Ana Pérez Bryan, y La Música en la Historia con las musicólogas María Ruiz Hilillo y Belén Vega Pichaco.

Los días 5 y 6 de octubre se celebrarán las I Jornadas de espiritualidad, coordinadas por la periodista Cristina Hernández. El periodista Gaspar Hernández inaugurará el encuentro con una charla sobre las potencialidades de la energía de cada uno.

El neurocientífico David del Rosario hablará del impacto que tienen los pensamientos en el organismo; el profesor de japonés Vicente Haya mostrará al público la vía contemplativa del haiku; el islamólogo Halil Bárcena hablará sobre la mística del sufismo y, por último, el escritor Francesc Miralles propondrá encontrar el propio Ikigai o sentido vital.

La bailaora Karime Amaya y el pianista Diego Amador protagonizan los encuentros con el flamenco a cargo de Beatriz del Pozo. Además, la exposición The Beatles vs The Rolling Stones, homenaje al fotógrafo Terry O'Neill, se despedirá este domingo tras diez meses en la galería Puerta 9 (Paseo de Reding, 8) y más de 20.000 visitantes.

El Centro Cultural La Malagueta desarrollará todas sus actividades siguiendo las medidas indicadas por las autoridades sanitarias. Todas las citas tendrán lugar en las salas 001 y 002 a las 19:00 y a las 12:00, un horario sujeto a posibles cambios en función de lo que se establezca por la autoridades. La entrada será libre y se podrá asistir desde media hora antes hasta completar aforo.

