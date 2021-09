Málaga descubrirá la voz poética de Gamel Woolsey en boca de Pedro Casablanc

Nacida en el sur profundo de los Estados Unidos, Gamel Woolsey siempre fue una persona melancólica y romántica hasta sus últimas consecuencias. La escritora se convirtió en el sostén emocional de Gerald Brenan, "fascinado por su belleza y elegancia fantasmagóricas, sus modales sureños y su talento para el verso", aseguran José Luis Cabrera y Carlos G. Pranger en el libro Excéntricos en la Costa del Sol.

En el volumen, ambos destacan poemarios como Search for Demeter, El otro reino de la muerte y One way of love (estos dos últimos publicados de manera póstura) donde se queja de la falta de libertad de la mujeres de su generación. La autora supo narrar como nadie la Guerra Civil en Málaga en llamas, un relato de su experiencia en el terrible conflicto que les sorprendió a ella y a su marido en su casa de Churriana.

También ejerció de magnífica anfitriona en su vivienda de Churriana cuando la Costa del Sol vivía sus años dorados. La Casa Gerald Brenan, hoy convertida en centro cultural, dedicará su programación de otoño a la poeta y novelista estadounidense. La actividad central, prevista el 21 de octubre, tendrá como protagonista la primera edición en español de la antología poética de la autora titulada Más allá de la Tierra media.

Gerald Brenan en una foto.

La institución presentará este volumen traducido y anotado por Carlos Pranger. La Editorial Renacimiento se encarga de la publicación del libro prologado por Alfredo Taján, que constituye el segundo número de la Biblioteca Brenan. En el acto de presentación intervendrán el traductor y la editora Christine Linares.

Con motivo de la publicación de Más allá de tierra media, el ciclo Noche en el jardín de los Brenan propone poner los versos de la mujer que compartió su vida con el hispanista en las voces de una actriz y un actor malagueños con proyección en el panorama nacional. La institución iniciará el nuevo curso este jueves a las 20:00 con el estreno de Gamel Blues, una obra de teatro a cargo de Lucía Alfaro y dirigida por Angélica Gómez. La segunda velada del ciclo correrá a cargo de Pedro Casablanc, fantástico actor y director de cine, cuyo papel del extesorero del PP Luis Bárcenas bordó en la película B. Su inconfundible voz de podrá escucharse durante una lectura dramatizada con el título Gamel y Gerald en la voz de Casablanc. Entre las dos sesiones de Las Noches en el Jardín de los Brenan tendrá lugar la clausura de otro ciclo, el dedicado a casas-museos titulado Palacios de la memoria. Esta última sesión será presentada el coordinador del ciclo, Pedro Pizarro, que dará paso al ponente, el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, José Manuel Cabra de Luna. Será el día 23 de septiembre, y disertará sobre la casa-castillo natal de Michel de Montaigne, especialmente su torre-biblioteca. Cabra de Luna es abogado, pintor, poeta, crítico de arte y coleccionista. Además de autor de monografías y diversos estudios sobre las obras de los pintores Manuel Barbadillo, Enrique Brinkmann, Francisco Peinado, Antonio Jiménez o Daniel Quintero y ha ejercido de comisario en diversas exposiciones. "Fue una persona con tendencia a la ensoñación. Siempre ajena, pero a la vez presente. Pese a los contratiempos que padeció a lo largo de su vida, mantuvo la aristrocrática dignidad; por eso, su refugio fue la poesía y su vida un caminar en busca de algo que no llegó", cuentan al final del capítulo sobre Woolsey en el libro Excentricos en la Costa del Sol donde señalan que vivió frustada al estar a la sombra de un escritor tan destacado. Hoy la institución le rinde un homenaje que en vida nunca le llegó.

Sigue los temas que te interesan